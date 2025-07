Cartas de lectores: YPF, estupideces, vocabulario

YPF

Axel Kicillof se entrona como aspirante a una nueva gobernación, con su movimiento Derecho al Futuro. Estimado gobernador, usted ya hipotecó nuestro futuro y el de nuestros hijos con su error, y aun así, sigue hablando de futuro; por favor le pido que sea digno de su cargo. Espero que este fallo lleve a la Justicia a investigar a todos los responsables de tal picardía argenta, porque semejante acto de irresponsabilidad ha tenido un costo altísimo, no solo en dinero, sino también en nuestro carácter internacional (ya conocido) de deudores seriales.

Vicente Antonio Costa

DNI 14.232.097

Estupideces

La apropiación de YPF no fue un error, sino un acto doloso manifiestamente grave y una burla explícita contra la ley. La sentencia de la jueza Loretta Preska, que se puede obtener online, toma muy en cuenta las palabras de Kicillof que dijo entonces: “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto”. Ahora va quedando claro quiénes hacían taradeces y estupideces.

Juan E. Cambiaso

jec2000@fibertel.com.ar

Vocabulario

Con todo el aprecio que siento por parte de su gestión, siento un profundo malestar cuando el presidente de mi querido país agrede con un vocabulario inaceptable actitudes de quienes a su entender opinan distinto por la razón que fuere, con buena o mala intención. Su investidura no le da derecho a ese tipo de lenguaje. Por el bien de todos haga un esfuerzo y practique decir lo mismo con energía, vehemencia y bronca, pero usando otras palabras.

Federico Giambastiani

DNI 10.809.229

Formosa vs. Paraguay

Una foto satelital cada diez años, desde 1980 a la fecha, basta para verificar los nocivos efectos de nuestra política tributaria y del gobernador Insfrán. Del lado paraguayo, donde había selva y poblados de 20.000 habitantes, ahora se ven campos prolijamente produciendo y esos poblados transformados en ciudades de 200.000 habitantes. Del lado formoseño, se ve exactamente la misma foto satelital. Ningún progreso. No hay explotaciones agropecuarias visibles. ¿Qué pasó en el medio? Paraguay bajó los impuestos y eso solo incentivó la producción agropecuaria y su inmenso derrame en servicios asociados. Puro progreso.

¿Del lado argentino? Un gobernador aferrado a su reinado, y una política tributaria (retenciones) regresiva.

Damian Donnelly

Ddonnelly1961@gmail.com

Escuela secundaria

El gobierno nacional, a través del Consejo Federal de Educación, impulsa una reforma de la escuela secundaria. El debate es saludable e imprescindible. Los que nos dedicamos a la educación escolar sabemos y vemos que la escuela secundaria murió hace mucho y alguien debe enterrarla. Enseñar lo que a los jóvenes no les interesa, de la manera que no les importa es insostenible desde hace tiempo ya. Sugiero a las autoridades que involucren en esta búsqueda de nuevo formato escolar a las comunidades educativas. Tenemos mucho para aportar.

Fernando Braconi

Presidente Fundación Nuestra Señora de Lourdes

braconifernando@gmail.com

Educación

Estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado en la carta la señora Elsa Scopazzo. Ademas, agradezco, cada día haber recibido una educación “enciclopedista”

Emma Schaerer

LC 4.208.910

Cajón

Con profunda tristeza y angustia vi lo que hizo ¿la hinchada? de All Boys en el partido contra Atlanta. Pero que sepan esos energúmenos que ningún canto, ninguna parodia antisemita y mucho menos un cajón fúnebre van a desmoralizar ni asustar a los judíos que vivimos en nuestro país, y la historia nos enseñó a los argentinos que otro cajón fúnebre posibilitó la vuelta de la democracia en 1983.

Andrea Dain

DNI 11.774.150

PAMI

Desde la gestión anterior de gobierno, PAMI pregona “la libertad de elegir” que tenemos los afiliados para optar por especialidades médicas, pero no ocurre lo mismo con las prestaciones oncológicas, donde no tenemos más opción que asistir donde PAMI indique, porque son servicios capitados. Los enfermos oncológicos no pretendemos asistencia diferenciada; solo solicitamos que atiendan la urgencia de nuestros casos y permitirnos decidir dónde concurrir.

En mi caso, debo dar cambio de domicilio para hacerme atender donde yo deseo y no donde se me impone. En definitiva, en este caso, PAMI debe pagar igual la prestación y poco le importa la molestia que ocasiona a sus afiliados.

Eduardo Briones

DNI 8.257.713

Megáfonos

Soy docente, y parte de mis tareas consiste en grabar audios, en mi casa, para los cursos a distancia. Lamentablemente vivo en una planta baja, y desde hace mucho tiempo veo interrumpido mi trabajo y debo recomenzarlo, por la aparición de camionetas con megáfonos que ofrecen comprar productos en desuso. Cuando esta modalidad apareció, hace unos años, creí que iba a durar poco… pero evidentemente el negocio es bueno y genera competencia. Parecería que cada camioneta tiene más potencia de ruido que los anteriores. Para colmo, ahora invadieron también el fin de semana, con lo cual, si quiero dormir una siesta, a menudo no me lo permiten. Es una pena que las autoridades que otorgan permisos para esta forma de comercio no tomen en cuenta la tranquilidad de los vecinos. Supongo que deberé mudarme a un piso alto o cambiar de profesión.

Roberto Asseo de Choch

DNI 18.878.130

En la Red Facebook

Ola de frío en todo el país

“No lo soporto más”- María Rosa Miloro

“Os lo cambio por los 40°C que tenemos en el sur de Europa en estos momentos”- Carlos Ortiz

“Amo el frío, feliz de la vida”- Marilina Redondo

“¡A cuidarse!”- Bea Silvapobas