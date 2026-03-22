Cartas de lectores: Tierra de paz; reacción; hablan de democracia, pero...

Carta de la semana

Tierra de paz

En los últimos meses tuve la oportunidad de viajar por Medio Oriente: conviví con beduinos en el desierto jordano, celebré Navidad en Belén junto a monjes franciscanos y exploré el interior de las pirámides egipcias, entre muchas otras experiencias. Conocí a personas increíbles, culturas de gran riqueza, y paisajes que quitan el aliento. Pero también entendí como nunca las dificultades de vivir en medio de guerras, entre pueblos enfrentados desde hace siglos, bajo gobiernos autoritarios e intolerancia religiosa. Desde la distancia pude valorar la fortuna de habitar una tierra de paz. Esta Argentina que siempre recibió a todos con los brazos abiertos, sin importar su origen, permitiéndoles reescribir su historia del otro lado del Atlántico. Un país donde se protege al disidente, se respeta al diferente, se integra al recién arribado. Nuestro rincón en el mundo, donde toda tradición, del mate al asado, del fútbol a la guitarreada, fomenta el encuentro. Aun en tiempos difíciles, no dejemos de agradecer que haya libertad, respeto y paz allí donde flamee la bandera albiceleste.

Tomás Estanislao Dardanelli

DNI 42.214.694

Reacción

Resultó muy curiosa la reacción entre sorprendida y ofendida de la expresidenta Cristina Kirchner frente al tribunal que la juzga ante simples preguntas que la Justicia hace a cualquier procesado. Llama la atención por tres motivos: primero, que ya tiene experiencia enfrentando jueces. Segundo, que cuenta con expertos abogados que podrían advertirle antes de cada juicio de qué se tratan estas formalidades. Y tercero, según sus propias palabras, que es una abogada exitosa.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Hablan de democracia, pero...

Escuchar a senadores y diputados peronistas-kirchneristas desgañitarse en las Cámaras hablando de democracia, afirmando que Milei es un dictador y que ellos son los que van a ofrecer las soluciones para que el pueblo viva feliz, genera simultáneamente indignación y risa. El peronismo simpatizó con Hitler, Mussolini, Franco, Stroessner, Somoza, Pinochet, Castro, Chávez, Maduro, Putin y en los últimos años con Irán. Montoneros y la Triple A fueron su creación. Contribuyó en las caídas de Frondizi, Illia, Alfonsín y De la Rúa. No lograron derrocar a Mauricio Macri, pero obstruyeron sin piedad sus proyectos e ideas. No participó de la Conadep. El matrimonio Kirchner impidió todo debate en el Congreso. Sus proyectos debían ser aprobados sin modificar una coma, y lo hizo funcionar como una mera oficina anexa. Cristina Fernández de Kirchner expresa en un audio de amplia difusión: “Hay que salir a apretar jueces”.

Sin embargo, insisten en afirmar que son la democracia. Más hipocresía, falta de memoria y negacionismo no se consiguen.

Gabriel C. Varela

gcvarela@gmail.com

No destruir todo

Soy licenciada en Matemática y realicé toda mi actividad laboral en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Me jubilé en 2014 y tengo 75 años. Soy investigadora consulta de la CNEA y cuando me jubilé era jefa del Departamento Dosimetría de Radiaciones Ionizantes, en cuyos laboratorios se realiza, entre otras cosas, la calibración de los dosímetros para radioterapia y radioprotección. Es un Centro Regional de Referencia para Dosimetría. Involucra una responsabilidad enorme técnica y científica en relación con un aspecto crítico para la salud de la población. De más está decir que es solo una de las innumerables actividades que realiza la CNEA. Esta destrucción del Estado arrastra a las instituciones dedicadas a la ciencia y la tecnología. ¿Hay gente acomodada y que no trabaja? Sí. ¿Hay ineptos y “ñoquis”? Sí. Pero hay muchísima gente de valor y capacidad incalculable, y este ahogamiento solo sirve para hacernos más pobres, más dependientes, más estratégicamente débiles. La aniquilación indiscriminada no servirá para ahorrar. Servirá para plantar más injusticia y dejar áreas irreemplazables totalmente desmanteladas. Muchos de los profesionales que han dedicado su vida a estas actividades se han jubilado por la ley 22.929, que ata nuestros haberes jubilatorios al del personal del Estado en actividad. Por lo tanto, lo que percibimos se está licuando con aumentos de alrededor del 1% mensual, cobrados con 2 meses de atraso con respecto al personal que aún trabaja. Hace más de 35 años que soy socia de una prepaga, cuya cuota representa dos tercios de mis haberes. El resto se lo llevan las expensas del departamento donde vivo, de 57 m2. La prepaga aumenta alrededor del 3% mensual. ¿Puedo renunciar a la prepaga? Sí, pero no debo, no quiero poner en riesgo mi vida más de lo que ya está. Tengo una pensión también, pero es la mitad de mi jubilación. O sea, sigo trabajando.

Solo pongo mi caso a modo de ejemplo. Quiero que alguien se dé cuenta de que destruir todo es eliminar lo bueno y lo malo, pero lo bueno destruido es irrecuperable en más de una generación, en estos casos.

Alba Zaretzky

DNI 6.361.850

Inoperancia y maldad

En diciembre del año pasado, junto a mi hermana y mi madre, de 83 años, ideamos unas vacaciones a San Martín de los Andes. Sacamos los pasajes de ida con Aerolíneas Argentinas para el 5 de marzo y el regreso el 12, con JetSmart. El 12 de febrero, a raíz de una caída en la calle, mi madre debió ser enyesada por una fractura en la muñeca. Me comentaron que, por esa circunstancia, probablemente debíamos hacer un trámite previo para que mi madre pueda viajar en avión. Llamé más de tres veces durante más de media hora cada vez a Aerolíneas, sin lograr que me atendieran. Por eso tuve la pésima idea de completar un formulario que debe llenarse en caso de viajar con alguna enfermedad/condición/síndrome y enviarlo al cuerpo médico de Aerolíneas. Y ahí comenzó la pesadilla, por la ineptitud de todos los que me atendieron. El primer mail me lo respondió un tal Emanuel, diciéndome que debía completar todos los casilleros, sin dejar ninguno en blanco. Ya empezamos con el primer error; debió contestarme que no hacía falta hacer el formulario por un yeso de casi un mes y sin cirugía. Nos hicieron completar a mí y al médico traumatólogo (con firma y sello): “condición cardíaca”, “condición pulmonar crónica”, “condición hematológica”, “condición psiquiátrica”, “síndrome convulsivo”, “listado de medicación y vía de administración”, etcétera. Por último, los signos vitales: tensión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Mi madre debió ir al traumatólogo tres veces para terminar de completar casilleros que nada tenían que ver con su condición médica y que el traumatólogo no tenía por qué completar, ya que se trataba de diferentes especialidades médicas. Cuando me quejé por este sinsentido, solo me contestaron que sin completar todos los casilleros no la autorizaban a viajar. A este primer mail le siguieron otros de otros dos empleados. Ninguno de los tres supo o quiso resolver algo tan sencillo como contestar que no hacía falta completar el formulario, solo seguían pidiendo más y más requisitos hasta el mismo día del vuelo. El final de la historia es que unas horas antes de viajar nos resolvió el problema la jefa de atención al cliente, la única persona que escuchó y actuó siguiendo la lógica y sabiendo qué hacer. Nos informó que efectivamente no deberíamos haber realizado ningún trámite y que de parte de ella fuésemos al departamento médico que funciona en Aeroparque y les pidiéramos que nos expidan la autorización para viajar. La empleada que estaba en el mostrador de atención del servicio médico jamás nos miró a la cara y, con pésima predisposición, nos dio el permiso. Por último, un mensaje a ese departamento en particular: son unos oscuros burócratas, y al jefe médico le aviso que eligió mal la profesión si solo se dedica a chequear casilleros de una planilla. A lo mejor es por eso, por resentimiento, que deniega permisos para viajar solo por capricho. Es una vergüenza para la profesión. A todos ustedes les digo que hay algo que se llama karma.

Alejandra Galván

DNI 18.336.207

Fernández Meijide

En estos días estaremos recordando el golpe militar de 1976. Veremos notas, videos, entrevistas, testimonios de toda índole. Ninguno, a mi entender, podrá echar más claridad (sobre todo en el tema de los desaparecidos) que lo que ya ha expresado, y seguro reiterará, la brillante, valiente y proba señora Graciela Fernández Meijide. Perdió un hijo, pero tiene la sabiduría de ser objetiva; lo hace porque ama a su país. A usted, señora Graciela, la tendré en mi mente y corazón este 24, dándole gracias por su verdad, y rogando a Dios que la consuele y proteja siempre. Que así sea.

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Colectivos

Es de celebrar la incorporación de nuevas unidades del servicio de colectivos de la ciudad que utilizan gas como combustible, ya que reducen la contaminación atmosférica. Sin embargo, me pregunto por qué no se da impulso a una alimentación eléctrica de esas unidades. La tecnología actual permitiría una adecuada autonomía, con la ventaja de que no solo serían no contaminantes atmosféricos, sino también sonoros.

Hugo H. Campanelli

DNI 13.394.695