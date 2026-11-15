Cartas de lectores: Volver a lo esencial, los protagonistas, no arruinemos el mensaje

Carta de la semana

Volver a lo esencial

La riqueza espiritual de estos días del papa León XIV en Argentina es difícil de resumir. Casi cuarenta años más tarde, Argentina recibió a un papa con una agenda llamativamente apretada, en la que logró dejar un mensaje claro: el amor de Dios no sabe de tiempos ni distancias. León XIV, sereno y notablemente conmovido, se mostró como un Padre cercanísimo a su pueblo argentino. Habló de política sin hacer política. Habló a los enfermos sobre su dignidad inherente y recordó la importancia de la presencia de una Iglesia que acompaña y llega allí donde otras instituciones no. Habló a las familias sobre su rol único e irremplazable en la misión de la Iglesia y la sociedad. Habló a los trabajadores sobre el valor santificante de su trabajo, cuando se realiza con y por amor. Habló de la unidad del pueblo argentino, de la virtud de la esperanza, del valor de la vida, de una economía al servicio de la persona, de la inteligencia artificial, del principio de subsidiariedad y de la responsabilidad de ser protagonistas de la evangelización.

En definitiva, el Papa no vino a traernos una noticia nueva, sino a anunciarnos, como sucesor de Pedro, la misma Buena Nueva que recibimos de los apóstoles: una invitación personal a volver a lo esencial.

Josefina Buratti Bonasso

joseburattib@gmail.com

Los protagonistas

A pesar de algún desacierto que nunca falta en todas las grandes concentraciones, estos días en que León XIV nos visitó serán recordados por siempre. El Papa nos regaló su sensibilidad, su humildad, su mirada plena, transparente, su bondad, su sonrisa, e incluso su humor. Un hombre de paz que se encargó de repartir su espíritu en los miles de argentinos que quedaron impactados por su sencillez. Un hombre que por unos días nos alejó del mundanal ruido, de nuestros egoísmos y nuestros caprichos. Su rostro amable nos invitaba a seguirlo, a escuchar su mensaje apasionado de paz, de la necesidad de compartir con el otro, con el prójimo. Palabras cargadas de esperanza, de caridad, pero también de exigencia para cumplir con el Mensaje de Cristo. Fueron días de pacífica convivencia, de rezos constantes y oración permanente. Las sinceras lágrimas que se deslizaban por los rostros de muchos fieles, iluminados por una luz distinta, eran el reflejo de una felicidad plena, de un fervor fuera de lo común. El Papa vino a sembrar esperanza; que la cosecha sea levantada por nosotros para hacer de nuestra patria una tierra generosa, noble y hambrienta de justicia. Lo principal y lo más importante fue que el motor de estos días extraordinarios fue la gente que hace el país todos los días, la que trabaja, estudia, se sacrifica por su familia, por sus hijos, todos los días. En suma, la gran protagonista fue la gente de a pie.

Ojalá que el mensaje papal, haya calado hondo en nuestros corazones.

Julio C. Borda

jcfborda@hotmail.com

Nuestra mejor versión

Organización impecable. Trabajo en conjunto de nación con provincias. Puntualidad a rajatabla. Decorados formidables. Música maravillosa. Expresiones artísticas de alto nivel. Respeto por las normas. Público respetuoso. Orden, risas, alegría, solidaridad, y podría seguir. Creo que una enseñanza sin palabras que nos dejó el Papa con su visita, es que cuando los Argentinos logramos dejar de lado grieta y mezquindades para trabajar por un bien común, hacemos cosas maravillosas. En una homilía el Papa nos invitó a buscar ser nuestra mejor versión. Espero que podamos ponerlo en práctica y cada uno, desde su lugar, ponga su granito de arena para que logros como éste dejen de ser una excepción en nuestro querido país.

María Emilia Molfino

Milimarseillan@gmail.com

La emoción

No pude dejar de emocionarme mientras escuchaba al coro que cantó en la misa de Palermo. Especialmente “Vida en abundancia”. Eso me lleva a una reflexión: cómo la belleza del arte nos llena el alma y eleva el espíritu, nos hace poner un freno al barullo en nuestras cabezas para escuchar y advertir cómo ciertas modas nos alejan de ella. Me pregunté qué es lo que provocaba mi emoción, las lágrimas que llenaban mis ojos, el nudo en la garganta que hizo que se me quebrara la voz durante la canción. Y concluyo que es la belleza, lo bueno, lo puro, lo que me llena el alma y me conmueve de tal manera, porque me muestra la obra de Dios.

Que esta visita de León XIV nos ayude a volver a Él, y sobre todo no permitamos que el mundo siga empeñado en mantenerlo escondido.

Marcela Alba Posse

mapdegg@gmail.com

Reubicación de primates

El traslado de los seis macacos a la Fundación Campo Bianco, concretado el 6 de noviembre, representa la culminación de un largo proceso al que el Cemic dedicó años de trabajo, cuidados y gestiones. Celebramos que los animales hayan llegado a su nuevo destino. Al mismo tiempo, consideramos necesario aclarar algunos antecedentes que la nota publicada por LA NACION el 6 del actual omite o presenta de manera incompleta. Estos animales fueron recibidos por el Cemic por razones humanitarias ante el cierre del bioterio en el que se encontraban. Nuestra institución asumió la responsabilidad de alojarlos y cuidarlos. Ese origen resulta indispensable para comprender las circunstancias de su llegada y el compromiso asumido con su bienestar. En 2018, el Cemic tomó la decisión institucional de desactivar la investigación con primates. Esto requería resolver responsablemente la reubicación de los animales, atendiendo a sus características, su estado sanitario y las condiciones de los establecimientos que pudieran recibirlos. Durante ese tiempo, los animales estuvieron al cuidado de personal capacitado, con seguimiento veterinario, alimentación, controles y tratamientos individuales, incluyendo la atención específica que requieren los ejemplares de edad avanzada. Durante este proceso el Cemic recibió sucesivas inspecciones de la Subsecretaría competente en materia ambiental, con intervención también de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todas esas oportunidades se verificaron las adecuadas condiciones de cuidado de los primates y la ausencia de indicadores de maltrato. Las acusaciones sobre sus condiciones de alojamiento deben examinarse a la luz de estos antecedentes, la información técnica y los registros disponibles, y no darse por demostradas. Desde que el Cemic tomó la decisión de reubicar a los primates, todas nuestras actuaciones se ajustaron a las normativas nacionales e internacionales aplicables, con una prioridad irrenunciable: su bienestar. Nunca estuvimos dispuestos a trasladarlos a un lugar que no reuniera las condiciones necesarias para alojarlos y garantizar su cuidado y buen trato. La falta, en ese momento, de un establecimiento en la Argentina que reuniera esas condiciones y contara con las autorizaciones correspondientes nos llevó a explorar alternativas en el exterior, como ocurrió con los primates que fueron trasladados a Sudáfrica. Para los seis macacos también se realizaron gestiones con un santuario en Israel, alternativa que enfrentó dificultades que impidieron concretarla. Su posterior reubicación en la Fundación Campo Bianco requirió un enorme esfuerzo de acondicionamiento y gestión, así como la colaboración de las autoridades nacionales, hasta reunir las condiciones y autorizaciones necesarias para efectuar el traslado. En este proceso corresponde reconocer especialmente el compromiso y la perseverancia de Natasja, cuya participación fue fundamental para avanzar en la búsqueda de alternativas y en las gestiones necesarias para la reubicación de los animales. Su aporte merece nuestro agradecimiento. Agradecemos también la intervención de Daniel Scioli, el trabajo de los equipos y autoridades que participaron, y la tarea de quienes hicieron posible la preparación del lugar y la recepción de los animales en Campo Bianco. Extendemos ese reconocimiento al personal del Cemic que sostuvo su cuidado durante todos estos años. Comprendemos la sensibilidad que despierta este tema y compartimos la preocupación por el bienestar animal. Hoy celebramos la reubicación de los seis macacos. Pedimos, con la misma convicción, que al contar esta historia se respete la verdad de los hechos y se reconozca la responsabilidad que el Cemic asumió y sostuvo hasta concretar su traslado.

Hugo N. Magonza

Director General del Cemic

hmagonza@cemic.edu.ar

Explosión de gas

El viernes pasado se registró otra rotura e incendio de un caño de gas con consecuencias gravísimas para varias personas y daños materiales, esta vez en Remedios de Escalada (Lanús). Pudo haberse evitado la tragedia consultando previamente los planos conforme a obra de los servicios públicos subterráneos existentes en el lugar antes del inicio de cualquier tarea desde la superficie y trabajando con suma precaución. Esa era la metodología elemental que existía para ejecutar este tipo de obras desde antaño hasta el avance de la geofísica y la llegada al país de los primeros georadares, a principios de este siglo, una de cuyas aplicaciones prácticas es la localización de tuberías existentes en el subsuelo con buena precisión y bajo costo. Las empresas que ejecutan este tipo de obras deberían extremar su atención para evitar estos graves accidentes, y los organismos públicos correspondientes exigirles, antes de cualquier excavación o perforación en la vía pública, el mapeo correspondiente del subsuelo.

Alberto Luis Pascucci

alpascucci@gmail.com