Cartas de lectores: Hipocresía, vergüenza, listas sábana

Hipocresía

Estamos en un año de mundial de futbol. Todo se paraliza, a medida que se acerca la ansiada fecha. Mientras tanto, quienes vemos lo que sucede desde nuestros trabajos, actividades diversas, jubilados, amas de casa, gente común que trata de sobrevivir día a día, nos quedamos pasmados ante tanta hipocresía: dirigentes corruptos apoyados por jugadores que ganan millones, mezclando temas judiciales con fanatismo político, y adhesiones espurias. ¿Dónde está la honestidad de los “héroes” del mundial que no denuncian la narco-trama- futbolera? Ya no es un deporte, lo sabemos, es un negocio millonario. Solo que se me revuelven las emociones porque ninguno tiene la valentía y honestidad de plantarse y decir no juego más mientras dure este negocio corrupto donde los jugadores líderes al parecer muestran un absoluto desdén por los demás.

Claudia García

clodine31@yahoo.com.ar

Vergüenza

Como socio de San Lorenzo de Almagro sentí vergüenza al ver a los jugadores antes de partido con instituto de Córdoba lucir una camiseta de apoyo a la dirigencia de la AFA y contra la Justicia que está investigando posibles ilícitos de su presidente y tesorero. La culpa no es de ellos sino de los dirigentes, serviles y obsecuentes, que le venden el alma al diablo posiblemente a cambio de algún beneficio. A la quiebra económica del club se suma ahora este desatino moral. El final es predecible.

Ricardo Beati

DNI 8.110.249

Listas sábana

La muy condenable acción de la diputada Carignano en plena sesión del Congreso merece el maximo repudio de todo el arco político y la sociedad en su conjunto. Varios legisladores que no merecen ocupar bancas en el congreso por falta de idoneidad, educación y principios morales, llegan allí porque existen las listas sábana donde los ciudadanos no podemos elegir quien sí y quien no, eso lo hacen a dedo los que manejan los partidos. Ahí está el problema.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Impuestos

En estos días el presidente Milei se ha dedicado a ponerle sobrenombres y pelearse con tres importantes empresarios argentinos. Su función no es esa, sino de administrar y sobre todo en este momento preocuparse por bajar impuestos, ya que somos el país más gravoso del mundo de acuerdo aleditorial de LN en el que explica queaproximadamenteel 50% del valor de un producto son impuestos. A los productores agropecuarios acostumbrados a gobiernos intervencionistas que son más pacientes no los agrede, pero siguen esperando la promesa de la eliminación de las retenciones a las exportaciones que nunca llegan, eso no es bueno.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Política poblacional

Es esencial comprender que la política migratoria no puede ser la misma en todos los países. Los problemas que se presentan con las corrientes migratorias en Europa o en los Estados Unidos, por ejemplo, no son extrapolables a los que puede tener la Argentina. Nuestro país, por su extensión, tiene muchísimas regiones despobladas, que impide una mejor explotación de sus recursos naturales y un mayor desarrollo económico y social. La incorporación de mano de obra proveniente de personas de otros países en esas zonas sería una invalorable solución al problema poblacional. Con este propósito, habría que asegurar, como requisitos indispensables, contratos de trabajo cuidadosamente elaborados y viviendas dignas. Está ampliamente demostrado que las corrientes migratorias hacia nuestro país en los siglos XIX y XX tuvieron un correlato exitoso que hizo de la Argentina uno de los países más desarrollados de Sudamérica. Por otra parte, es anacrónico pensar que nuestra soberanía corre peligro si se favorece la inmigración. Por el contrario, es necesario recalcar en forma categórica un postulado que es irrebatible,: “Poblar es sinónimo de progreso”.

Silvio Kremenchuzky

skremechuzky@gmail.com

Paquete explosivo

La nota del 21 de febrero sobre la encomienda con explosivos que recibió un Oficial de Gendarmería Nacional, debería evaluarse además de las hipótesis de atentado terrorista o una acción personal contra quien recibió tal correo, el porqué de la demora en la entrega de esos paquetes al destinatario. Hay algo que no cierra. La intervención de la SIDE y el Ministerio de Seguridad Nacional en la investigación deberán evacuar los interrogantes del caso y que la mayoría de población desea que se esclarezca. Estos sucesos en el pasado, pocas veces se logran individualizar a los culpables y cuando el tiempo pasa, el hecho pierde seguimiento mediático y se aleja la memoria colectiva de los ciudadanos.

Juan Carlos Holm

DNI 14.951.829

Exención de peaje

En noviembre de 2025 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 6.930 por medio de la cual se declara exentos del pago de peajes en las autopistas urbanas de nuestra ciudad a los automotores registrados a nombre de excombatientes de la guerra de Malvinas. La norma quedó automáticamente promulgada en enero pasado en virtud de lo dispuesto en la Constitución local. Me comuniqué con AUSA (Autopistas Urbanas) -cuyo accionista principal es el gobierno de la ciudad- para gestionar el beneficio; me respondieron que la norma no fue aún reglamentada. Solicito al señor jefe de gobierno que haga instrumentar la ley en cuanto sea administrative y técnicamente posible.

Alberto H. Messidoro

DNI 11.615.157

Colectivos

Yo no le encuentro explicación, tal vez el gobierno nacional y el de la ciudad la tengan y me puedan aclarar el porqué líneas de colectivos del AMBA despachan tandas de dos o tres unidades juntas que van compitiendo para levantar pasajeros y una vez que pasaron hay que esperar largo tiempo para que pase la siguiente. Me pregunto si con la ayuda de la Inteligencia Artificial no se pueden programar lo que antes se hacía bien, con frecuencias debidamente espaciadas en beneficio de los sacrificados pasajeros.

Julio César de la Barrera

juliodelabarrera@hotmail.com

