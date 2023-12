escuchar

Contenido o forma

La reciente presentación del DNU del Gobierno con la multiderogación de leyes nefastas para el país y el ciudadano mereció fuertes objeciones legislativas no tanto por el contenido sino por la forma. Entre la figura y el fondo se optó por elegir la forma, a fin de ocultar lo sustancial, que es el fondo, esgrimiendo con gran hipocresía supuestos grandes principios republicanos para tapar la realidad, olvidándose de ese sabio apotegma latino que dice que la única verdad es la realidad. Empresarios prebendarios de siempre, sindicalistas entronizados crónicos, intermediarios corruptos de planes sociales, como también varios políticos de la llamada hoy casta, cerraron filas solo en defensa de sus prerrogativas y beneficios. ¿Síndrome de Estocolmo? ¿Miedo a la libertad? Al respecto quiero citar un pasaje de El miedo a la libertad, de Erich Fromm, referido al autoritarismo, que dice: “El primer mecanismo de evasión a la libertad es el que consiste en la tendencia de abandonar la independencia del yo individual propio para fundirse con algo, o alguien, exterior a uno mismo, a fin de adquirir la fuerza del que el yo individual carece”. A lo que agrego otro apotegma latino: “Todo en su justa medida y armoniosamente”, casualmente citados a menudo por un expresidente argentino.

Peligro

El gobernador de la provincia de Buenos Aires ha manifestado que “la patria está en peligro” y mucho me temo que tiene razón, ya que entre otros despropósitos fue el mismo que hace años, cuando fue viceministro de Economía de otro gobierno, procedió a endeudar el país en 16.000 millones de dólares, gracias a su brillante desempeño en las negociaciones de YPF según ha dispuesto una jueza de la Justicia de Estados Unidos. Lamentable.

El milagro alemán

El que relata esta historia es un refugiado y sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial que experimentó las penurias que describo en carne propia. Las fuerzas aliadas habían destruido literalmente a Alemania, institucional, material y económicamente, pero no consiguieron doblegar el espíritu combativo y resiliente de su población. La fuerza de voluntad férrea de toda una población se centró en recuperar su estatus como república democrática y el bienestar social. Y bajo la conducción del canciller Konrad Adenauer, quien ocupó ese cargo hasta los 87 años, comenzó la tarea titánica de la reconstrucción de la economía social de mercado, de la democracia liberal y la procura de una posición hegemónica dentro de la Europa de posguerra. Todo esto ocurrió cerrando filas, trabajando hombro con hombro, con gran espíritu de sacrificio, colaboración, empatía, despojado de toda mezquindad partidaria, pero con una tenacidad y autoconfianza sin precedente. El objetivo era claro y no iban a escatimar esfuerzos hasta lograrlo. Y vaya si lo lograron… hasta el día de hoy se lo recuerda como el milagro económico alemán. Obviamente, con la ayuda y patrocinio del denominado Plan Marshall, orquestado por las fuerzas vencedoras, para remediar los daños causados por la guerra. Quiero dejar en claro la actitud de la población en general y del subconsciente colectivo: cada individuo sería el artífice de su recuperación y reconstrucción. Adenauer no se convertiría en el blanco de críticas destructivas, generando grietas sociales, ni se esperaba de él el protagonismo de un Coloso de Rodas. Su función sería conducir, organizar, delegar y supervisar, entre otras. La tarea dura, de fondo, la haría el pueblo, la sociedad en su conjunto, en absoluta cohesión, con paciencia, disciplina, unión y trabajo.

La historia se repite y hoy nos encontramos frente a un escenario igual o peor que la de aquélla Alemania posguerra. Hermanos argentinos: ¿seremos capaces de emular la epopeya alemana, y como sociedad madura, civilizada, de trabajar al unísono, con optimismo y voluntad, como en el ejemplo anterior? ¿Y recuperar así nuestra grandeza económica y dignidad cívica, dejando de lado nuestro sectarismo e inveterada mala costumbre de denostar al prójimo por sus ideales políticos, y ser capaces de generar el milagro económico argentino?

Manifestantes

Me pregunto qué sienten los señores embajadores de los países vecinos cuando ven por TV a sus conciudadanos protestando y alterando el orden público en el país que generosamente los acoge. No me imagino a ningún argentino cortando calles en Bolivia o Paraguay exigiendo nada. Tendría casi la certeza de que sería imposible que las autoridades de esos países permitieran semejante desatino.

Cooperativa eléctrica

Le escribo desde la zona rural de la localidad de Carlos Keen, partido de Luján. Desde la noche del sábado 16 estamos sin suministro eléctrico. Cuando no sopla viento esto implica, además, no tener agua. Tambos, chacareros, criadores de caballos y demás productores la están pasando muy mal. Por ser un área muy amplia, y porque los centros urbanos tienen prioridad, en el campo siempre esperamos. El domingo de Nochebuena fue el octavo día en que estuvimos librados a nuestra suerte. Desde la Cooperativa Eléctrica nadie sabe cuándo restablecerán el servicio. Jamás en décadas he visto semejante destrato. Sobre la base de experiencias pasadas uno esperaría que la Cooperativa contara con planes de contingencia más efectivos y, eventualmente, tercerice parte de los trabajos necesarios.

Anuncios

Ya que estamos ajustando una serie de leyes sin sentido, ¿por qué no se deroga la ley por la que se obliga a los anunciantes a incluir al final de sus avisos una explicación inentendible, supuestamente para evitar que los anunciantes “engañen al pueblo”? Así nació esta ley.

En la Red Facebook

Kicillof pidió aumentar la tasa inmobiliaria bonaerense un 300%

“Eso es lo que votaron”- Teresa Silva

“Más de lo mismo, quiere plata, aumenta impuestos a cambio de nada. Sigan votándolo”- Mariana Álzaga

“¿Es lo mejor que podés hacer?”- Ricardo Jorge

