Cartas e lectores: Educación, pasado y futuro; bloqueo; universidades

Carta de la semana

Educación, pasado y futuro

Con la lectura de muchas ediciones de la nacion notamos que se trata insistentemente el tema de la educación en nuestro país, al considerarse que debe ser el primer punto de cualquier gran acuerdo nacional. Decía Manuel Belgrano, hace más de 200 años: “Sin educación, en balde es cansarse, nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos”. Por mi larga experiencia como docente de nivel secundario, es necesario que retomemos la exigencia a los estudiantes, porque ellos pueden rendir, son capaces e inteligentes, pero si no se les exige, como se dice coloquialmente, “se achanchan”. También creo que es imperioso retomar el ejercicio de la memoria, que en general se ha erradicado en niños y jóvenes, para usarse habitualmente solo en los talleres destinados a la tercera edad.

Muchas veces he escuchado cómo cambiaron los estudiantes hoy, pero los que cambiaron son los adultos, en su mayoría, al perder la capacidad de corregir los malos hábitos. No es una tarea compleja. Si bien hay que vivir el presente proyectando el futuro, rescatemos del pasado lo que nunca debió cambiar.

Nora Fasani

DNI 12.747.053

Bloqueo

La inédita situación institucional actual, en la que el Ejecutivo no puede lograr que se apruebe la Ley Bases, a pesar de haber sido votado por una amplia mayoría y que el proyecto contiene medidas anunciadas en la campaña, debería tener una salida de emergencia ante el bloqueo y el desgaste local e internacional al que se está sometiendo al Gobierno. Hay una verdadera “laguna” en la Constitución, que no previó esta situación en la que los senadores se eligieron con cuentagotas según conveniencias de los gobiernos locales y los diputados en otra jornada, por lo que resultó una atomización de la representación, dejando a un presidente débil. La ciudadanía debería reclamar enfáticamente que se aprueben las leyes como fueron propuestas; caso contrario, deberían usarse mecanismos como la consulta popular para su aprobación y/o ver la manera de que se adelanten las elecciones legislativas.

Luis Pisauri

DNI 7.683.740

Universidades

Habiendo trabajado durante décadas en la UBA y observado que, pese al encomiable esfuerzo de docentes, administrativos y personal de maestranza por garantizar el mejor servicio posible, las sucesivas cúpulas de esa casa de estudios –y creo que esto puede hacerse extensivo a las universidades creadas en los últimos años–, es fácil advertir el desmanejo de los fondos que reciben del gobierno nacional, amparadas en el prestigio del que todavía gozan, especialmente la UBA. Esta institución cuenta con infinidad de docentes ad honorem, profesores interinos por tiempo indeterminado, que pese a su enorme antigüedad no conforman la planta permanente de la institución y carecen de voto a la hora de designar autoridades. Además, hay profesores a cargo de cátedras sin concursar, o directamente responsables sin dar una sola clase presencial. Hay un manejo absolutamente discrecional de las dedicaciones de los docentes y la distribución de las rentas, amén de una innumerable cantidad de anomalías que conozco. Con seguridad si se realizara una investigación seria sobre el manejo de los fondos se descubrirían muchísimas irregularidades más.

Que la marcha del 23 de abril no impida realizar los controles necesarios a estas cúpulas que, encaramadas en el control de las altas casas de estudios, las utilizan como espacios para robustecer sus arcas y favorecer a agrupaciones políticas que solo quieren el propio beneficio.

Mariano Fernando Barroetaveña

DNI 10.963.795

Fijarse en el lavarropas

Hace años, décadas, que se viene hablando en contra de la corrupción; el Gobierno cada vez descubre más cohechos, todo lo que destapa supura: malversaciones, lavados de dinero, fraudes, enriquecimientos ilícitos… la gente se escandaliza, no hay reunión en la que no se converse sobre estos temas, como si fuera algo nuevo… Cada día se desentierran más delitos. Pero… ¿qué se gana? Es como si nos quejáramos de la ropa sucia: “¡cuánta ropa sucia!; ¡cada vez hay más!; ¡qué barbaridad! ¿Por qué no hablamos de que no anda el lavarropas? Está roto, hace tiempo que no funciona, nadie lo arregla y no hay jabón. Y de eso hay que hablar: del artefacto y no de la ropa sucia. ¿Qué pasa con esto? ¡Ah! Este tema no se toca; quizá no hay poco jabón, sino demasiado, pero no del de lavar, sino del mismo con el que les jabonan el piso a las nuevas medidas. La ingenuidad de hace creer que no existen los malos, que solo actúan en las películas, pero están: gente de baja estofa y alta estafa. El problema radica en que, si se termina la ropa limpia, habrá que volver a ponerse la sucia.

Alejandro Sicardi

sicardi@sicardialejandro.com

Sarasa aérea

Durante su campaña, Milei dijo que el destino de Aerolíneas era el cierre o la venta. Que el Estado no pondría un peso más. Asumió y abrió las puertas a quienes quisieran retirarse de la empresa. Parecía todo encaminado a lo que había prometido. Pero en estos días noticias periodísticas hablan de que el viernes 17 de mayo llegó a Ezeiza el primero de tres nuevos Boeing 737-800, que inicialmente estaban destinados a Ukraine Airlines, la que no los tomaba por estar en guerra (muy comprensible). Lo que no me cierra es que, en vez de achicar la empresa para que sea más fácil su venta o el cierre, seguimos incorporando aviones. Me pregunto, ya que al parecer se suman con la figura de leasing, de qué caja salieron los dólares para la primer cuota de cada uno de ellos.

Nosotros hacemos todos los sacrificios; compramos la idea de que Aerolíneas no sea más un costo para el país, y por otro lado llegan tres aviones nuevos.

¡Viva la sarasa, carajo!

Tomas Iramain

iramaint@gmail.com

Exposición rural

El Movimiento de Reconocimiento Agropecuario celebra con gran entusiasmo y alegría que en la 136ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, el señor presidente de la insignia Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, madre de todas las asociaciones rurales, haya convocado al señor presidente de la República Argentina al acto inaugural. En ese estrado, ese día, disfrutaremos de tres jefes de gobierno del Mercosur: Uruguay, Paraguay y Argentina. Semejante encuadre de figuras representativas de la libertad no se generaba desde hace muchísimos años. Tal vez volvamos a tener la asistencia del reverenciado Regimiento de Granaderos a Caballo en la mundialmente conocida pista de Palermo. El Movimiento de Reconocimiento Agropecuario adhiere con sumo placer a esta convocatoria histórica y promueve invocaciones para que sea el comienzo definitivo de una nueva era, dejando atrás el terror, las amenazas y el autoritarismo que postraron a nuestro sector. Bienvenida sea la libertad a la República Argentina.

Fernando Castro Pintos

Presidente Movimiento de Reconocimiento Agropecuario

DNI 11.774.572

Ruta 188

Es realmente un milagro que no haya más accidentes en la ruta 188, que ha adquirido notoriedad lamentablemente por el accidente sufrido por Carlos Achetoni, destacado dirigente rural y el intendente de General Pinto. Esta ruta atraviesa el país desde San Nicolás hasta el sur de Mendoza, pasando por la zona agrícola más importante del país, núcleo de la pradera pampeana y es un simple camino de dos manos. El tránsito es incesante, es el camino directo del centro oeste de la zona agrícola hacia el río Paraná, donde están los principales puertos de granos. El movimiento de vehículos en época de cosecha es impresionante, máxime en un país –caso único en el mundo– donde el 95% de las cosechas se mueve en camiones.

Dos temas: uno, facilitar al máximo el uso de carga por ferrocarril; otro, ampliar esta ruta. No digo hacer una autopista, como las que se hacen por ejemplo en Brasil, en pleno Mato Grosso, o en Paraguay. El tremendo atraso argentino en la materia es notorio y la restricción presupuestaria después de tantas décadas de abandono es conocida. Si es posible y es más factible en corto tiempo agregar una mano ensanchando el camino, alternando dos manos de ida y otras de vuelta, como también existe en muchos lugares del mundo. Todo indica que la producción de granos y oleaginosas seguirá creciendo, en consecuencia, esto es una prioridad absoluta.

Juan R. E. Gear

DNI 4 .954 .712

Viajes de egresados

Una vez más los viajes de egresados contratados a término y pagados en cuotas previas sufren los avatares de nuestra economía. Desde que aparecieron hace años estos planes que convierten a los eventuales pasajeros en socios en los riesgos de empresas que se convierten en depositarias de sus ahorros, se han presentado situaciones de similares características. Valores en pesos congelados para recibir servicios en un futuro son simplemente una utopía que no puede tener sino un destino de fracaso en un país como el nuestro, y sobran los ejemplos al respecto .

El entusiasmo juvenil, la anuencia y el desinterés de los padres, la falta de ingenio empresarial para instrumentar otras alternativas para vender sus productos, el silencio del Estado ante estas anomalías son un cóctel que perjudica una actividad productiva genuina que debería ser protegida para beneficio de todos los involucrados .

Julio Lozano

DNI 7.754.906

