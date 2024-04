Cartas e lectores: La educación pública, cambio de época, un país con dos caras

Escuchar

Carta de la semana

La educación pública

En los últimos días se ha desatado una nueva ola de quejas y lamentos contra Javier Milei. En esta ocasión, por el presupuesto educativo. Quienes defienden la educación pública pareciera ser que no han vivido en el país en los últimos 40 años. En 1999 Guillermo Jaim Etcheverry publicó un libro, La tragedia educativa, y en 2006, Horacio Sanguinetti (exrector del Nacional de Buenos Aires), otro titulado La educación argentina en el laberinto. Es imposible opinar sobre el estado de la educación sin haber leído ambos libros. Un breve e incompleto repaso de hitos históricos nos hace recordar el “superó, alcanzó muy satisfactoriamente, alcanzó satisfactoriamente, no alcanzó” de Raúl Alfonsín.

Axel Kicillof: “La repitencia no es eficaz”. Baradel: “Declarar la educación pública como servicio esencial es inconstitucional”. Cristina Kirchner: “Ustedes no necesitan que nadie les dé clases. Ustedes pueden dar clase a todos” en septiembre de 2017. El siempre demagógico gobernador bonaerense expresó: “No vinimos a entregar la educación pública porque es un derecho que conquistó nuestro pueblo”. No está enterado de que la ley 1420, de educación pública común, gratuita y obligatoria, fue sancionada en 1884 por el presidente Julio Argentino Roca. En noviembre de 2017 Horacio Rodríguez Larreta presentó un proyecto para crear una universidad docente como parte de un plan de transformación educativa en CABA. Los gremios docentes se opusieron.

Sería muy interesante que los rectores y decanos de cada facultad dieran a publicidad un informe en que mostraran a qué se destina el dinero de cada presupuesto. Señalando la nómina del personal con el que cuentan, entre docentes y no docentes, con indicación de sus funciones. Además, la cantidad de alumnos argentinos y extranjeros, quiénes provienen de la secundaria pública y quiénes de la privada, cuántas materias aprueba cada alumno por año, el costo por alumno, cuántos se reciben en el tiempo previsto. Tal vez si conociéramos estos datos, entre otros, podríamos saber si el dinero que aportamos los argentinos está bien administrado, y el debate se daría sobre certezas y no en discursos altisonantes. La responsabilidad del actual estado de la educación en sus aspectos pedagógicos y económicos es de quienes ocuparon bancas en el Congreso nacional desde 1983 hasta la fecha, con la eficaz colaboración de los gremios docentes. La solución será difícil y llevará años ver las soluciones apropiadas.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Cambio de época

La política argentina parece haber entendido el cambio de época que se presenta, fogoneado este por una mayoría de la población harta de los maltratos propalados por años de mentiras y corrupción política. Los que parecen no haber entendido esto son los sindicalistas y dirigentes de la oposición, que piensan que a fuerza de reiterados paros van a doblarles el brazo al Gobierno y a la mayoría de la población que lo votó. Debería estar llegando el tiempo de una masiva renovación también de estos últimos. El mundo cambió. La Argentina cambió. Ellos no cambiaron. Esperemos que llegue el día en que nuevas generaciones más inteligentes, creativas y mejores negociadoras aparezcan y “paren” a los que lo único que saben hacer son paros, perjudicando sobre todo a los reales “trabajadores”.

¡Viva el recambio generacional!

Mauricio Maurette

DNI 13.370.744

Un país con dos caras

¿Dónde estamos posicionados los argentinos? Tenemos Vaca Muerta, una esperanza, y vacas vivas reales que sostienen gran parte de la economía. Muchos se reinventan cada día para subsistir mientras que otros les destrozan en minutos los frutos de sus esfuerzos. Tenemos excelentes profesionales de la salud que apoyan a sus pacientes que se borran de las obras sociales y de las prepagas porque no las pueden pagar. Tenemos docentes responsables con una tremenda imagen deteriorada injustamente que intentan cada mañana atraer a sus alumnos que no quieren aprender. Tenemos miles de casos de inocentes que son asesinados todos los días en sus trabajos o en sus casas y solo se convierten en la noticia del día, para ser olvidados en pocas horas. Hay una inmensa marea ciudadana silenciosa, que no está en la fila de los consulados para emigrar, que les pone el pecho a las balas y sigue construyendo este país desde las cenizas. Hay argentinos que creemos en las raíces, en las instituciones, en las leyes, y las seguimos respetando.

¿Cuándo comenzará la nueva era de la verdadera justicia social ? Un país con dos caras no puede subsistir.

Sonia Decker

DNI 6.664.397

Viaje del Papa

El papa Francisco viajará en septiembre próximo a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Sin dudas, un viaje largo y arduo para su salud. Sin embargo, hay un viaje pendiente de cada vez más lejana concreción: a la Argentina.

Parafraseando a Dante, vosotros los que esperáis, dejad toda esperanza.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Jubilaciones de privilegio

Señor Presidente, usted nos prometió en la campaña, en su discurso inaugural y en otros posteriores que el ajuste lo iba a pagar “la casta”. Después de cuatro meses de gobierno no ha dictado aún ningún DNU que derogue todas las jubilaciones de privilegio de quienes ejercieron una función pública de cualquier índole y que ordene a la Anses reajustar en proporción a los aportes que hayan hecho en toda su vida dichos funcionarios, cumpliendo con la edad y años de servicio. Por el contrario, se acordaron nuevas con retroactividades, mientras que quienes trabajamos y estamos jubilados sufrimos necesidades con jubilaciones misérrimas. Sé que muchos se opondrán por el “derecho adquirido”, pero habrá que responderles que es un “abuso de derecho”, y en caso de insistir o de que otro poder del Estado les dé la razón, el Presidente debería convocar a un plebiscito, que tendrá un 80% de apoyo popular.

Mientras tanto, se les seguirá pagando el haber mínimo jubilatorio.

Gualtiero Martin Marchesini

DNI 7.737.760

Precario presente

Siento que los argentinos vamos caminando por la vida enojados y apesadumbrados. Y en más de una oportunidad nos aflora una ira indomable, con una agresividad gratuita que no contribuye en nada a la convivencia diaria. Esto lo observo tanto en políticos como en muchos comunicadores o simplemente en las charlas de entrecasa.

¿Será que no poder planificar el futuro nos vuelve hostiles, por la precariedad del presente?

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Suciedad en CABA

Resido desde que nací en la ciudad de Buenos Aires y nunca la vi más sucia, más aún en el microcentro. Sobre todo alrededor de los contenedores. La avenida General Paz de noche está casi sin luz, es una boca de lobo. El tránsito, un verdadero caos. El barrio de Once parece un mercado persa: vendedores ilegales ocupan el espacio público, mientras a los comerciantes con locales formales si les descubren un cable colgando les labran infracciones y cobran multa. El reino del revés. Y a pesar de la campaña de supuesto refuerzo del orden y la seguridad –que no es más que marketing y malgastar el erario público– se escapan presos de comisarías todos los días, mientras un peluquero asesino permanece prófugo. En fin, quería preguntar si ya asumió el nuevo jefe de gobierno.

Enrique S. Gianni

LE 4.208.132

Virgen vandalizada

La Virgen del Camino, que corona el altar en la pequeña capilla ubicada en el kilómetro 218 de la Autovía 2, partido de Dolores, ha sido vandalizada desde hace muchos años y permanece así. Protegida por los árboles cercanos, pero no tanto de la delincuencia que la daña, roba, ensucia a más no poder. La Virgen desde hace muchas décadas vigila y cuida de los viajeros. Las familias paraban y rezaban. Los creyentes le pedían protección para su viaje a Mar del Plata, y también para un tranquilo regreso a su hogar. Hoy pedimos a las autoridades locales o a quien corresponda que se ocupen del tema. Los tiempos cambian, es hora de que nosotros la cuidemos a ella.

Tengamos fe, la Virgen sigue protegiendo a los viajeros.

Jorge Alberto Ciccarelli

DNI 4.542.155

Sectores para bicicletas

Cada vez más personas llegamos en bicicleta a nuestro lugar de trabajo y a otros destinos. Y yo lo veo como algo positivo, en tanto respetemos las normas de tránsito y convivencia. Algunos lo hacen solo por el beneficio para la salud, pero la mayoría agrega razones económicas y mejores opciones durante el viaje, en esta difícil etapa con sorpresivos paros y cortes de rutas. Los trenes colaboran permitiendo viajar con la bicicleta, y bueno sería que algunos buses tuvieran un sector, en la parte delantera, para colocar un par de rodados, como ocurre en otros países.

Nelson Pearson

DNI 4.303.919

