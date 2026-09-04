Cartas de lectores: garantizar el orden, el rumbo correcto, ferrocarriles

Garantizar el orden

La ola de triunfos de la derecha latinoamericana tiene una explicación menos ideológica que vital: los ciudadanos están cansados de un Estado que no puede garantizarles seguridad. Argentina aún está a tiempo de evitar que el narcotráfico y el crimen organizado alcancen la dimensión de otros países de la región. Hace pocos meses visité El Salvador y pude comprobar, en las calles y conversando con sus habitantes, buena parte de lo que se ha escrito y dicho sobre la transformación del país. Pero también pude entrever que ese resultado tiene un costo institucional. Ecuador, en cambio, muestra que militarizar las calles y construir cárceles no alcanza si no se combate la penetración del delito en el propio Estado. Argentina debería aprender de ambos. Si bien la disyuntiva es a veces seguridad o libertad, el ideal es un Estado fuerte para enfrentar al delincuente y limitado para impedir que el poder se convierta en una amenaza a la democracia. El desafío es lograrlo porque cuando el Estado renuncia a garantizar el orden, tarde o temprano la sociedad empieza a estar dispuesta a renunciar a la libertad para recuperarlo.

J. Felipe Fliess

felfli@yahoo.com

El rumbo correcto

La columna de Marcelo Gioffré debería despertar un gran sentido de responsabilidad a la oposición republicana. En ella menciona que hay un 50% de la población que no se siente representada por este gobierno ni desde ya por el kirchnerismo, responsable principal de la situación de nuestro país. Milei fue el preferido por los argentinos solamente por encarnar con energía todo lo contrario de lo que fue el peronismo, cuya representación se circunscribió en Néstor y Cristina Kichner. Su gobierno, después de aplicar la motosierra, logró un objetivo inobjetable: reducir la inflación y equilibrar los gastos del estado entre lo recaudado y lo gastado. Pero la política económica implementada favorece netamente a la energía, la minería, el campo y la industria del conocimiento que significa en su conjunto un 30% del PBI. No obstante, deja a la deriva la reactivación del 70% restante, a mi juicio, que decididamente es la sostenedora del empleo formal y que apoyo masivamente al gobierno en las elecciones pasadas. Eso lleva a activar -como se menciona en la columna de Gioffré- una acción positiva que debe tomar dicha oposición en su conjunto para lograr representar a esos ciudadanos sin afectar los logros citados.

Ricardo Bordman

ricardo.bordman@gmail.com

Ferrocarriles

La red de ferrocarriles de corta, mediana y larga distancia es un significativo conector terrestre de eslabones logísticos, posibilita unir y transportar en forma eficaz y eficiente a un costo/razonable, personas, un amplio conjunto de materiales y otros seres vivos. De otro lado permite descomprimir rutas terrestres con sobresaturación vehicular, preservando su cuidado y seguridad, y es una estrategia de control para mitigar riesgos de incidentes viales, evitando daños, lesiones y salvando vidas. Los trenes unen e integran pueblos y personas, y son un flujo físico ordenado que movilizan carga desde un nodo a otro, tan necesario en nuestro extenso país para dar respuesta a necesidades y estrategias de un positivo desarrollo regional. Si agrupa múltiples beneficios económicos - sociales - turísticos - poblacionales - ambientales ¿Por qué no se invierte en su desarrollo de infraestructura, material rodante y potenciación de capacidades como una política de estado? Que intereses contrapuestos están predominando en contraposición a diseños globales? Resulta necesario un abordaje federal para concertar desde niveles municipales, provinciales, regionales, y nacionales un plan estratégico en línea de tiempo que recupere y amplie las capacidades del tren y su red ferroviaria. De otro lado, posibilita impulsar la industria ferroviaria nacional y recuperar sus estaciones desde un abordaje de preservación arquitectónica y cultural como punto de encuentro y reencuentros. Reflexionemos y promovamos la toma de decisiones de los funcionarios públicos en este sentido, que impacta en el bien común y en el positivo desarrollo y unión de la Argentina.

Damián Pablo Ballester

dpballester@hotmail.com

Alicia en el Botánico

Vi con estupor el desarme del espectáculo Maravillosa Alicia en el Jardín Botánico. Entraron con escaleras rodantes, cables por doquier, camiones que trasladaban baños químicos, gente que desarmaba carpas, etc. Y todo en un espacio donde conviven árboles milenarios con raíces elevadas, vegetación exótica, minuciosamente plantada y cuidada para la contemplación. Seguramente Carlos Thays, su fundador, hubiera desaprobado ese atropello. Sr. Jorge Macri, por favor, allí Alicia no estaba en el “país de las maravillas”. Para eso, hay otros predios que se podrían usar sin dañar el ecosistema. ¡Que lo económico no mate lo preservado durante tanto tiempo!

Patricia Peyregne

patriciapey@hotmail.com

Radio Nacional Clásica

Durante el curso de los últimos dos años la calidad de la programación de Radio Nacional Clásica ha retomado la excelencia que supo tener varias décadas atrás. Y no solo eso, además se nota que su personal se ha puesto la camiseta como nunca, interactuando con sus oyentes de manera por demás afectiva. Pero en los últimos tiempos, y en repetidas oportunidades, en los programas van voces grabadas en lugar de los habituales locutores en vivo, con lo cual no solamente se pierde esa linda interacción sino que no se puede saber cual es la obra que se está transmitiendo, y esto es muy molesto para los que somos melómanos consumados. ¿Falta de presupuesto, quizás, o un inconveniente ordenamiento del personal? Sea lo que sea, esperemos que no se deje caer algo tan bueno.

Harry Ingham

isahar6@gmail.com

En la Red Facebook

La Justicia levantó el secreto fiscal de la “vecina” de Cristina Kirchner e investiga la compra del departamento y otros bienes

“Que esta persona justifique los gastos realizados. ¡Basta de circo!” - Lidia Busch

“Ahí están los que militan y romantizan la pobreza....pero viven como ricos capitalistas a los que tanto dicen criticar...”. - Antonio Santini

“La Justicia no puede permitir que Cristina siga allí ( es incompatible ). Ezeiza ya”. - Eduardo Jorge Zanotti