Cartas de lectores: Una idea genial, abusos, Milei en la ORT

Una idea genial

Hace tiempo un hombre entendió que no era bueno para el pueblo que el poder, el dictar leyes y hacer justicia, lo ejerciera una sola persona. Tuvo una genial idea, los separó creando tres poderes independientes. Un Poder Ejecutivo malo es ordenado por el PoderJudicial, un PoderLegislativo fallido es ordenado por la Justicia, si el PoderJudicial se corrompe esa sociedad cae en el caos. En nuestro país el Poder Judicial, es decir los jueces, según encuestas varias, es considerado de muy baja calidad, por decirlo con prudencia, los editoriales “Decoro” y “Una Justicia que no quiere llegar”, de reciente publicación, avalan tan desgraciada calificación de la ciudadanía. Lo más triste es que no se dan por aludidos, salvo esperanzadoras excepciones.

Carlos Lázaro Ballero

carlazbal@hotmail.com

Abusos

Hace unos días en un programa de TV el genial y reconocido cantautor Alejandro Lerner usó una metáfora muy gráfica para referirse a nuestro país: “Argentina es como una mujer abusada”. Comparto y agrego: “y con síndrome de Estocolmo”.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Milei en la ORT

Habiendo transcurrido varios días desde la visita del Presidente a la Escuela ORT, en mi carácter de ciudadano argentino, miembro de la comunidad judía en el país, ex docente de la escuela y padre de un exalumno, le pregunto a sus directivos: ¿emitirán algún comunicado público al respecto? ¿emitieron alguna comunicación interna dirigida a la comunidad educativa (alumnos, docentes, no docentes, padres)? Creo innecesario señalar qué tópicos deberían incluirse en dichas comunicaciones; no solo espero que lo hagan sino que ellas no justifiquen los dichos del Presidente, ya sea por acción o por omisión; que no se escuden en no opinar sobre dichos de terceros ni en el falso principio de que en la escuela “no se opina de política“. Solo explicar cómo llegamos a esto; que en una escuela judía, laica, abierta a la comunidad educativa general, en cuyos fundamentos se define como una propuesta de educación en base a los valores del humanismo judío, donde conviven los alumnos desde hace años en la diversidad, se hayan contrariado de tal manera los postulados que la hicieron una escuela de prestigio, abierta a la comunidad no solo en el plano educativo sino también en el social. Sigo esperando.

Marcelo Wainstein

mw@estudiow.com.ar

Manual

Muy interesante y acertado el editorial referente a la educación primaria en el país. Creo que se podría ampliar, existiendo datos, con su evolución a lo largo del tiempo. Puedo añadir uno que tengo a mi disposición: un libro que utilizó mi padre a principios del siglo pasado en Corrientes y yo volví a usar (el mismo ejemplar), hacia fines del mismo siglo, en la Universidad de La Plata. Y podría haberlo vuelto a usar una de mis hijas si ahora no se diera tanta importancia a fotocopias y apuntes. Estoy refiriéndome al Manual de la Constitución Argentina, de Joaquín V. González.

Juan Carlos Sarasola

jcsarasola@gmail.com

Lesa humanidad

Se ha informado que S.S. el papa León XIV visitará la cárcel de Villa Devoto. A raíz de la lectura del editorial del martes pasado, titulado “Lesa inhumanidad”, se me ha ocurrido que se podría gestionar por la vía pertinente que el Sumo Pontífice se entreviste, si así lo desease, con condenados e imputados, privados de su libertad, por delitos de “lesa humanidad”.

Alfredo Velasco Copello

avelascocopello@gmail.com

Gracias maestro

El que bien comienza, bien acaba: amor al fútbol desde pequeño, increíble destreza natural y una enorme “montaña” que lo desafiaba: su pequeñez física. Conoció el sacrificio antes del éxito, ¡buena fórmula para triunfar! Una larga carrera en el Barcelona donde siguió esforzándose y manteniendo una conducta ejemplar dentro y fuera de la cancha. Una experiencia de fútbol extraordinaria coronada por todos los logros y premios. La salida del Barça para aprender que en la vida, ¡nada es para siempre! Algunos años más de gloria futbolística y ¡los logros con la selección argentina! En el último mundial, una leyenda reconocida por propios y rivales, por veteranos y por jóvenes... la partida de su padre vuelve a decirle “nada es para siempre”, entonces se sienta y escribe su renuncia a la Selección, de puño y letra. Y de esa forma, se va de la selección por la misma puerta grande que entró. Pero llegar no es lo mismo que partir y un buen partir, como este de Messi, corona de honor todo su paso por la selección.

Muchas gracias campeón, nos hiciste vibrar, llorar y alegrar con tu mágico fútbol y en este final con la selección. Maestro, ¡nos enseñás con tu vida!

Bernardo M. Clément

bc.arquitectura4@gmail.com

Centavos

Facturas, extractos de cuentas bancarias, la contabilidad, etc. siguen expresándose en pesos y centavos. Si la “promo” de algo cuesta $ 999,90 y uno paga con un billete de $ 1000 ¿recibe el vuelto de 10 centavos? Seguro que no. Y si es $ 999 ¿le dan el vuelto de $ 1 si también paga con un billete de $ 1000? Casi seguro que no, y tampoco uno reclama ese vuelto. Prácticamente el billete de menor denominación en uso es el de $ 100. Billetes menores no circulan y las monedas desaparecieron. ¿Se puede comprar algo por 1 peso? No. ¿Por 10 pesos? Tampoco. Entonces ¿para qué sirven los centavos? Para nada. Sólo ocupan lugar en las anotaciones y, sobre todo, hacen perder tiempo. Por ello, ya es hora que todos los importes monetarios se pueden redondear al peso. No caigamos en el ridículo de seguir usando centavos para simular que son necesarias fracciones de peso por el elevado valor de éste.

Rodolfo G. Frank

rodolfofrank@yahoo.es

En la Red Facebook

Mar del Plata. Caminaba con un amigo, lo golpearon entre 10 personas y lo mataron con un tiro por la espalda

“Que se investigue” - Mónica Fugante

“Mar del Plata es la nueva Rosario” -Hernán Palese

“Lo feo de hacer supuesta justicia por mano propia es que en ocasiones el acusado es un inocente” - Gonzalo Aranda

“Justicia” - Juliana Castro

“Dios mío, que está pasando” - Celia Eugenia Salama