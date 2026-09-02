Cartas: Justicia que sea justa, apuestas, dos dones

Justicia que sea justa

Siempre me impresionó la celeridad de la justicia de EE.UU. Inversamente proporcional a la nuestra. Meta fue acusada de generar mecanismos adictivos en jóvenes, y a las dos semanas tiene que pagar 17 mil millones de dólares. Madoff cayó preso por estafa y en quince días se estaba rematando la campera con la que detenido. Mientras, nuestra justicia se divide entre quienes quieren ayudar a acusados de hechos inocultables como los de la AFA, y mientras tanto se manosean voluntades y pruebas, todas a favor de las mafias. No es la economía…. es la justicia nuestro principal problema. Cuando sea justa, creceremos sin parar.

Damian Donnelly

Ddonnelly1961@gmail.com

Apuestas

Es notable la cantidad de publicidad de apuestas deportivas que se destacan en todos los medios audiovisuales del país, que incluyen también carteles en los principales accesos y salidas de la ciudad de Buenos Aires. Entiendo que deben existir regulaciones respecto de esa actividad publicitaria, habida cuenta del incremento de la ludopatía en el país, especialmente en los más jóvenes. También creo necesario llamar a la reflexión a las destacadas personalidades del quehacer nacional que fomentan las apuestas y a las instituciones deportivas que las tienen como sponsors principales en sus camisetas. Existen también estudios que vinculan las apuestas al crecimiento del endeudamiento de la población de los sectores más vulnerables de la sociedad. Una situación que requiere amplios consensos de los sectores dirigentes de las política argentina para tratar, al menos, de morigerar este flagelo.

Leonardo Gabriel Forgia

leoforgia@yahoo.com

Dos dones

En algún reportaje a Lionel Messi el periodista le preguntó como le gustaría que lo recuerden y este noble ser humano respondió: “como una buena persona”. Creo que es imposible que su deseo no se cumpla. Dios le dio no uno, sino dos dones. Es un increíble deportista y una muy buena persona. ¡Gracias Lio!

María Laura Piola

zucca2850@gmail.com

Mandatos en la SRA

He leído con preocupación la carta del señor Carlos G. Odriozola en la que, expresando la postura de la actual conducción de la Sociedad Rural Argentina, sostiene que la misma reforma estatutaria que limita las reelecciones consecutivas a tres mandatos permitiría que el actual presidente llegue a los cinco mandatos. Los argumentos son los mismos que utilizan ciertos intendentes, gobernadores y dirigentes sindicales para perpetuarse en el poder: los mandatos anteriores no cuentan, el contador empieza de cero y siempre aparece un malabarismo legal que permite seguir aferrado al cargo. Ahora pretenden llevar esa lógica a la Rural. Y los socios tenemos la posibilidad y la responsabilidad de impedirlo. Presentar como un logro el límite de tres mandatos consecutivos para luego justificar cuatro y hasta cinco es el colmo del cinismo y una burla descarada a los socios. Ninguna cláusula puede transformar por arte de magia un cuarto mandato en un segundo mandato. No hacen falta una biblioteca legal ni la opinión de renombrados estudios jurídicos para darse cuenta: alcanza con saber contar con los dedos de una mano y con tener un mínimo de honestidad intelectual. Pero, al margen de los malabarismos legales, vayamos a la cuestión de fondo, que es de naturaleza ética. ¿Sigue creyendo Nicolás Pino que tres mandatos -seis años- son suficientes para llevar adelante una gestión, como sostenía cuando impulsó la reforma del estatuto junto a Marcos Pereda? Si la respuesta es sí, debería ser coherente y no presentarse a un cuarto mandato. Si la respuesta es no, debería tener la honestidad de decírselo públicamente a los socios y explicar por qué aquello que ayer consideraba suficiente hoy ya no lo es.

La Sociedad Rural Argentina ha sido, a lo largo de sus 160 años, un ejemplo de una institución que perdura y crece, no de personalismos que se perpetúan. Cuestionar la legitimidad de un cuarto mandato no es “faltar a la verdad” ni “generar confusión”, como sostiene Odriozola. Por el contrario, es ejercer la responsabilidad de defender ese legado y la credibilidad de la institución, y de impedir que se naturalicen en la Rural las peores prácticas de la política y el sindicalismo argentino. La Rural es de todos sus socios, no de quienes circunstancialmente ocupan cargos de conducción.

Santos Zuberbühler

sz@santoszuberbuhler.com.ar

Taxis en Aeroparque

El “Ordenamiento de taxis en Aeroparque” determina que el proceso se inicia con el escaneo del QR ubicado en el “tótem” de acceso a las plataformas de salida. Allí el pasajero -luego de generar con éxito la llamada pre-constancia de viaje, calculada por ese “tótem”-, aguarda la asignación de un vehículo por parte de un supuesto funcionario. Dicha pre-constancia indica el monto a pagar hasta el destino y un espacio reservado para consignar los datos del vehículo. Todo este idilio finaliza cuando el chofer, informa al pasajero que “el procedimiento”carece de validez por demoras en el tráfico vehicular y “otras constelaciones celestiales de ocasión”. Se inicia, así, una discusión en busca de responsables.Los choferes culpan al Gobierno de la Ciudad por no adaptar las tarifas al actual contexto económico y a demoras en las obras de la Avenida Costanera, los supuestos inspectores del gobierno emprenden un repliegue táctico-argumental y la PSA alega cuestiones de jurisdicción y competencia. En resumen, todo un sainete que culmina con la paciente resignación de pasajeros y turistas aceptando un ordenamiento fáctico “típicamente argento”

Diego R. Farreras

difavi07@gmail.com

En la Red Facebook

Una escalera mecánica en la estación Sáenz de la línea de tren Belgrano Sur colapsó y provocó la caída de 11 personas

“La falta de mantenimiento” - Adriana Susana Carrizo

“No fue un desperfecto de la escalera. Fue que la gente estaba esperando a que el tren salga de un andén y a último momento dijeron que salía del otro andén” -Alejandro Adrián

“Si falla el mantenimiento... será hora que seleccionen personal idóneo... ¡con ganas de hacer bien su trabajo!”

Sarita Susana

“Agarrarse, pararse correctamente y dejar el celular un momento. Así se baja la escalera” - Hernán Perez Alonso