Cartas de lectores: Unión, plataformas de juego, figuritas y aprendizaje

Unión

Qué lindo sería que las banderas que han flameado en nuestro país para alentar a la Selección lo hicieran también para recordar las fechas patrias. Durante el Mundial miramos con admiración a este equipo que demostró esfuerzo y garra, poniendo lo mejor de sí en los momentos más difíciles para tratar de lograr su objetivo y doblegar la adversidad. Creo que hoy aquellos que también con esfuerzo y dificultades sentaron las bases de esta querida tierra sentirían orgullo al ver la unión de todos los argentinos. Ojalá esa unión trascienda lo futbolístico y nos una en diálogo, buscando el bien común para lograr ser el país grande que la mayoria queremos. Que nuestra bandera no deje de flamear.

¡Viva Argentina!

Elvira N. de Casaccia

elvicasaccia@gmail.com

Plataformas de juego

¿Cómo es posible que en la transmisión por TV de un partido de fútbol del mundial, en la pausa para hidratación se emitan tres publicidades seguidas de plataformas de juego, y aun peor, una de ellas sea sponsor de la AFA? Está prohibido hacer publicidad de cigarrillos, pero el juego es otra adicción que azota en la actualidad a nuestros jóvenes. Qué tristeza.

Dora Bereciartúa

dorisegura123@icloud.com

Figuritas y aprendizaje

La carta sobre las figuritas del Mundial es muy interesante, el lector Martin y Herrera hace una observación sobre lo visual y la lectura, eso es primordial y me retrotrae a mis años escolares y el libro Upa, del genial Constancio Vigil . El libro era recomendado para la primera edad como entre 3 y seis años, hoy supongo que habría que extender su lectura unos años. También la inclusión de dibujos ayuda mucho a la comprensión del texto y al interés y consecuente aprendizaje.

Marilyn Cornille

marilyncornille@yahoo.com.ar

Operación en Londres

Casi nadie sabe que en Inglaterra fue René Favaloro quien realizó el primer bypass aortocoronario con mostración práctica durante el Congreso Mundial de Cardiología, en septiembre de 1970, en Londres. Fue en el National Heart Hospital, invitado por Donald Ross. Favaloro le pidió a su compañero y socio, el cardiólogo Luis de la Fuente, que entrase también al quirófano “por las dudas el paciente hiciera el temible paro cardíaco” frente a todos los cirujanos más distinguidos del mundo que pugnaban por verlo operar. A ese paciente -el día anterior- el doctor De la Fuente le realizó un cateterismo selectivo coronario diagnóstico (invasivo), también pionero, para ver el estado de sus milimétricas arterias coronarias. La operación fue un éxito, así como su post-operatorio. Fueron algo así como los “primeros goles” a los ingleses. Y, hablando de fútbol, estimo no ser pariente del actual técnico de la selección española (el homónimo Luis de la Fuente) campeón de Europa, pero sé que venimos de la misma zona de España, aunque nuestra familia llegó al país en el 1600.

Héctor de la Fuente Fitte

Hectordelafuente2025@gmail

Rehenes

Para corroborar el artículo del Sr. Héctor M. Guyot, “Rehenes de un sistema deshumanizado”, narraré brevemente lo ocurrido en el vuelo IB109 del 28 de junio pasado, ruta Madrid-Buenos Aires. En ese vuelo, originalmente programado como IB108 (Airbus A359 JET), se cambió por un avión más pequeño. Muchos pasajeros que viajábamos en Business (pasaje pago y butaca comprada), fuimos reubicados -sin tutía- en turista. Con otros, de categoría turista premium, ocurrió lo mismo. Un grupo, creo que quedó en tierra. La redistribución de asientos se hizo sin criterio, pues grupos familiares, incluso con menores, quedaron separados. En este aspecto debo destacar el profesionalismo de las azafatas que resolvieron la situación sobre la marcha y contuvieron la angustia y nervios de algunos pasajeros. ¿Qué ingrediente podía faltar? Debido a la alta temperatura, el avión no podía despegar -otros sí podían- por lo tanto, en vez de partir a las 15.55, lo hizo a las 18.30, aproximadamente. Medida muy prudente ante un imprudente cambio de avión. Los pasajeros estuvimos casi tres horas en el avión esperando la partida. Se habló de sobrepeso y se bajaron maletas. Como si esto fuera poco, hubo que esperar un cambio de comandante de vuelo, festejado con aplausos a su llegada. Partimos, pero no llegamos en el horario establecido. Reconozco que después de mi reclamo, me reintegraron una suma de dinero, pero no me explicaron sobre qué criterio se estableció esa cifra, particularmente teniendo en cuenta que, como damnificado, merezco una información exhaustiva. No cabe duda, somos rehenes de un sistema deshumanizado.

Francisco José Traversa

familiatraversa@gmail.com

Terminen las obras

La ciudad de Buenos Aires se encuentra saturada de corralitos blancos con vivos rojos que dan cuenta de obras en veredas y calles que en muchos casos son tan intrascendentes como innecesarias, como simples arreglos de baches y pozos, que se pueden rellenar rápidamente y sin tanta “exhibición”. Si la intención de las autoridades es demostrarle a los ciudadanos que trabajan por el mantenimiento de la ciudad, van a lograr lo contrario por el fastidio y la incomodidad que producen en vecinos y transeúntes esos trabajos que se deberían realizar en un tiempo mínimo y sin tanta alaraca"

Ricardo Beati

rbeati@estudiobeati.com.ar

En la Red Facebook

España venció a la Argentina y es campeón mundial

“Argentina jugó sin delantera” -Marcelo Sniper

“España merecido campeón y Argentina merecido subcampeón” -Adrian Osvaldo Cruz

“Gracias jugadores, dieron todo” -Oriana Tuamas

“Que desastre el partido”- Patricia Pizarro

“Jugamos pésimo” -

Susana Ravera

“Alguna vez teníamos que perder. señores, esto es fútbol, gracias por tanto”- Dani Quiñones

“¡Gracias Dibu!” - Nilda Moreno