Cartas: Mandamientos, ludopatía, jóvenes idealistas

Mandamientos

Así como dios entregó a Moisés “los 10 mandamientos “, preceptos fundamentales para guiar al pueblo de Israel y a toda la humanidad hacia el amor a dios y al prójimo, el golpista dirigente de patria grande, Juan Grabois, compartió con el resto de los legisladores de su espacio, argentina humana, la lista de “los 10 mandamientos anticasta”, principios éticos que deberán cumplir. Cuánta hipocresía por parte de este nefasto personaje, que apoya y defiende incondicionalmente al mayor ejemplo de corrupción de la Argentina, en prisión, Cristina Kirchner, pidiendo su libertad aduciendo su inocencia y detallando en el “punto 6” de los 10 mandamientos: “la corrupción no se tolera”. ¿Confusión o contradicción? ¿cuánta credibilidad y seriedad se le puede otorgar a cualquiera de los 9 mandamientos restantes?

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Ludopatía

En el día de la fecha, leyendo Misiones Online, me encuentro con una estafa de extrema gravedad en tanto la madre de una alumna que administraba el dinero para la fiesta de egresados se apropió ilegalmente de los fondos destinados a la recepción, alcanzando la suma de más de 17 millones de pesos que durante todo el año habían sido recolectados y los mismos no se encontraban disponibles. Los alumnos y las familias hicieron aportes desde el mes de abril para cubrir los gastos del evento y al intentar cancelar los pagos se descubrió que los servicios no estaban abonados. Los aportantes afirmaron que fueron demasiados ingenuos y depositamos toda la confianza en una sola persona. El fraude fue imposible de ocultar cuando se comprobó que de todos los servicios a pagar sólo se había abonado la seña del salón.

El primer resultado fue el llanto de los chicos que en 8 meses habían logrado reunir 17 millones y medio para quedarse con las manos vacías. La sorpresa fue aún mayor cuando se supo que la madre a la que se había confiado el dinero lo había gastado en un casino, la cuestión se zanjó con la ayuda de padres, proveedores y el intendente de Eldorado que cubrieron el faltante de 8.300.000 pesos.

En medio de la conmoción, se destacó un gesto de los propios estudiantes, que decidieron que la hija de la mujer denunciada participara igualmente de la recepción. “Dijeron que ella no tenía la culpa y que también merecía estar en su fiesta”, señalaron los padres. Lo narrado muestra que la ludopatía no tiene límites materiales ni morales y necesariamente es una adicción que en todos los casos requiere tratamiento especializado, aunque se advierte que es una de las adicciones más difíciles de tratar.

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

Jóvenes idealistas

Pronto se cumplirán 51 años de un hecho que ufanó a los llamados “jóvenes idealistas” que, con el nombre de “Ejército Revolucionario del Pueblo” asesinaron a un pensador católico destacado, Carlos Sacheri, de 41 años, casado y padre de seis hijos. Éste se había opuesto a las ideas de la iglesia tercermundista que participaba en las organizaciones armadas, y lo hizo expresando su pensamiento en el libro denominado: La Iglesia clandestina. El 22 de diciembre de 1974, al salir de la misa dominical de la catedral de San Isidro, fue asesinado delante de su esposa e hijos. Sacheri había afirmado: “El movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, configura, sin duda alguna, el movimiento subversivo más peligroso de esa índole en la Argentina” Esos “jóvenes Idealistas” se enorgullecieron afirmando: “A los soldados de Cristo, los matamos en domingo”

Demócrito de Abdera, S. V. AC decía: “Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos son olvidados”. Entre los buenos están quienes impusieron la paz con la fuerza de las armas. Muchos de ellos, hoy, injustamente privados de sus libertades.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Cascanueces

El domingo pasado asistimos con mi familia a la función del Ballet Cascanueces en el Teatro Colón, como parte de una mágica rutina anual que ya es una tradición familiar. Sin embargo, este año salimos del teatro con un gusto agridulce. Creímos sumergirnos en la Rusia de 1800, pero nos vimos en la incómoda situación de presenciar una combinación de elementos de una delicadeza sublime –en vestuario, coreografía y escenografía, como el baile de los españoles– con otros elementos grotescos, en la forma de un genio oriental gigante que desviaba nuestras miradas hacia su bamboleante panza, eclipsando el pas de deux árabe que se desarrollaba en el escenario. Por otro lado, el uso de pantallas para crear escenografía también resultó disruptivo para un público que no es pasivo, sino que recrea con su inteligencia un mundo de belleza que las pantallas simplemente bloquean. Finalmente, y como un guiño a las corrientes de amor animal –respetables en otros contextos, pero que nada tienen que ver con la historia del Cascanueces–, vimos a una Clara consolando y abrazando a un ratón, tirando por el suelo la lógica de una historia donde el triunfo del bien y la belleza sobre las alimañas traidoras e invasoras pierde sentido, elocuencia y emoción, además de crear confusión en una historia sencilla pero mágica y entrañable.

En conclusión, quiero una vez más alzar la voz en defensa del verdadero arte y la fidelidad a las obras tal como fueron creadas para no matar su mensaje y transmitir la gran herencia cultural recibida a las nuevas generaciones, misión ineludible de nuestro querido Teatro Colón.

María Inés Ayala

DNI 21.544.259

Gracias

Felicito a Swiss Medical Group por contar en el Sanatorio Agote, con un director médico con la preparación humana y profesional del doctor Aldo Pi, quien dirige todo un equipo que cumple sus funciones con precisión, gran cordialidad y buen humor, sobre todo cuando se trata de pacientes con pronósticos complicados. Gracias doctor Pi y equipo. Son una estrella de oro para el Sanatorio Agote.

Carlos A. Correch

DNI 5.914.663