Cartas de lectores: Reflexión, matar por matar, religión y música

Reflexión

La semana pasada, con motivo de del acto de graduación de mi hija, cantamos muy emotivamente el Himno Nacional.Me emocionó cantar fuerte y pasionalmente. Me gustaría que tengamos muy presente lo que será la historia. “Sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos, o juremos de gloria morir…”

Mucho en riesgo, ¿no? ¿Me explico?

Matías Bourdieu

matías.bourdieu@gmail.com

Matar por matar

¿Vamos a seguir afirmando que a los 14 años un adolescente no debe ser juzgado como un delincuente mayor?Los que eso afirman y critican los 14años de edadcomo muy baja deberían caminarsolos, sin comitiva ni custodia, por los barrios donde el homicidio es cometidoporque sípor adolescentes de menos de 14 años.El delito es uno, no importa a qué edad se cometa.¿Como recuperar vidas jóvenes y valiosas para la sociedad terminadas sin razón ninguna por otros jóvenes que merecen estar encerrados, no importa suedad? Por favor, los que deben hacerlo, hagan lo que deben: condenen al delincuente menor y no los devuelvan a sus padres, y juzguen y condenen a sus padres también. Basta de hipocresía. Hagamos lo que hay que hacer de una vez.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Religión y música

El 18 de abril se llevó a cabo un acto multitudinario en la Plaza de Mayo que contó con la presencia y el aval de autoridades eclesiásticas y políticas de la ciudad de Buenos Aires. Más de 100.000 personas se congregaron para escuchar al famoso sacerdote DJ Guilherme Peixoto, a cargo de un festival de música electrónica mezclado con mensajes religiosos, en homenaje al papa Francisco. El formato de dicho espectáculo, como tanto otros que viene organizando, en palabras del Padre Guilherme, responde al objetivo de acercar el mensaje evangélico a jóvenes alejados de la Iglesia, mediante un lenguaje que les resulte familiar. Lo cierto es que no siempre el fin que se persigue justifica los medios que se emplean. En efecto, el formato elegido para lograr la evangelización de los jóvenes se compadece más con dinámicas propias de una fiesta nocturna que con el ámbito propicio para hacer efectiva la misma y acercar los jóvenes a la fe. Por lo demás, integrar dicho mensaje con la música electrónica contradice y rompe con la tradición de la Iglesia, la misión del sacerdote y el anuncio mismo de la fe terminan, de esta forma, por diluirse, quedando vacíos de contenido. Lo sagrado queda subordinado a un mero espectáculo pagano y el mensaje evangélico reducido a una sensación festiva y a emociones del momento.

Como alguien profetizó hace más de 50 años, dentro de la Iglesia Católica Romana se viene gestando una nueva religión, sustancialmente diversa de la que dejó Cristo, que adquiere caracteres propios de una gnosis pagana y cabalística perfectamente configurada.

Daniel Passaniti

danielpassaniti@yahoo.com.ar

Contraste

Recuerdo cuando cumpliendo un destino diplomático en Dinamarca, más de una vez la vi a la entonces reina Margarita haciendo compras en Copenhague, a pie y sin escolta. El caso contrasta con el de la escolta del presidente Milei volviendo a Olivos. Seis o siete autos a evidente exceso de velocidad por la autopista Illía, con las sirenas a todo volumen, liderados por un enjambre de motos policiales haciendo zigzag de lado a lado de la autopista, y golpeando a los autos para que se aparten.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

Grupos “caranchos”

Vecinos de Villa Urquiza y Pueyrredon alertan sobre el auge de los denominados grupos “caranchos”:son motociclistas que provocan choques con el fin de iniciar acciones judiciales, secundados por otro vehiculo que seran los posibles testigos. El operativo lo concretan cuando no hay policias en el lugar. Esta modalidad sucede desde hace varios meses y es menester que haya mas vigilancia policial sobre todo en las avenidas como Trtiunvirato, Roosevelt, Monroe,entre otras.

Fernando Paoli

DNI 24.02.407

Ambulancias

Quisiera proponer la implementación de un carril exclusivo para ambulancias en la calle Jerónimo Salguero, (CABA) en el tramo comprendido entre la Av. Cerviño y Avenida Figueroa Alcorta. Esta iniciativa surge a partir de una situación frecuente: la congestión constante en dicha arteria, que dificulta la circulación de ambulancias que parten del Hospital Fernández. Esta demora puede afectar tiempos de respuesta en situaciones críticas. Contar con un carril exclusivo permitiría una salida más ágil hacia avenidas clave como Libertador y Figueroa Alcorta, mejorando significativamente la atención de emergencias y potencialmente salvando vidas. Considero que es una medida concreta, viable y de alto impacto para la comunidad.

María del Carmen Ruiz

DNI 16.891.897

Pasamanos

Hace décadas que las máximas autoridades de CABA hacen oídos sordos a los reclamos de colocación de pasamanos en las escalinatas externas e internas de edificios público (Teatro Colón, Museo Nacional de Bellas Artes, etc.). El argumento esgrimido es “no alterar los monumentos históricos”. Pareciera que solo los porteños tenemos que arriesgar nuestra integridad física en aras de resguardar el diseño original de la arquitectura decimonónica. No es así en Paris, Londres, Nueva York, donde los concurridos museos, salas de concierto, etc. cuentan con pasamanos agregados. Más aún, el Código de Edificación de España exige la instalación de pasamanos y barandillas en desniveles mayores que cincuenta centímetros. Es de esperar que nuestras autoridades locales reaccionen, y pongan atención a los riesgos de caídas.

Dora Orlansky

DNI 3.867.184

En la Red Facebook

En el Road Show de Colapinto, consultamos a la gemte: ¿qué lugar de la Argentina merece un GP de F1?

“En Capital Federal está el Autódromo Municipal , donde siempre se corrió el Gran Premio de Argentina” - Manuel Cabrera

“El autódromo Eduardo José Copello, San Juan. Al pie de la cordillera” - Ismael Adrian Saife

“Rosario, por la costanera, o en el autódromo de Santiago del Estero” - Carlos Sevilla