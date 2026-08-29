Cartas: Visita del Papa, uso de la IA, máquina de impedir

Visita del Papa

Al leer la nota sobre la planificación del viaje del papa León XIV a la Argentina, Me sorprende que entre las visitas previstas sólo se incluyan actos con movimientos populares, visitas a un centro de reciclado de cartoneros, misa con jóvenes en San Lorenzo, cerca de la villa 1-11-14... además, por supuesto, visita a los internos de la cárcel de Devoto. Pregunto: ¿nuestra sociedad sólo está compuesta por el trabajo de movimientos sociales y espacios donde la precariedad está a la orden del día? ¿Ni una visita a alguna universidad, encuentro con dirigentes de empresas (que obviamente generan trabajo), encuentro con el mundo agrario? Poner el foco sólo en el mensaje del papa Francisco es reducir el mensaje cristiano a una porción de la sociedad. San Juan Pablo II cuando visitó nuestra Argentina se reunió con el mundo empresarial y sindical, de la salud, con enfermos y sus familias, con hombres y mujeres de negocios en el Luna Park, organizado por Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, con jóvenes universitarios, dirigentes políticos en cada una de las 10 provincias que visitó, y todo el espectro que compone una sociedad. Veo una clara direccionalidad hacia un sector marcadamente politizado. ¡Lamentable decisión desperdiciando este momento único de la visita de nuestro Pastor!

Beatriz Moreno

bea.moreno.castro@gmail.com

Uso de la IA

A raíz del artículo en LA NACION sobre la inteligencia artificial que habla sobre sus virtudes y perjuicios, es que surge esta reflexión. Aclaro que no soy especialista en el tema; solo puedo hablar desde mi experiencia. Quizá estamos poniendo demasiada energía en cuestionarla y no tanto en prepararnos para utilizarla. Creo que no tenemos que apuntar a la IA sino a la formación de las personas que la aplican que deben contar con criterio, sentido común y capacidad para discernir. Puede ayudarlos de muchas maneras, pero no remplaza nuestra historia, nuestros afectos, nuestras experiencias ni la responsabilidad de decidir. Quizá el desafío sea hacer crecer nuestra propia inteligencia para convivir con ella.Ninguna herramienta es buena o mala por sí misma; mucho depende de quienes la utilizan y de la intención con que se aplica.Sabemos que la IA nos trajo problemas, también soluciones, sabemos que no tiene sentimientos, alma, ni pensamientos propios. Por lo tanto, los humanos deberíamos aprovechar sus beneficios y remplazar o desechar lo que sea necesario.

Ya lo dijo Claudio Zuchovicki, “Madura aquel que tiene problemas nuevos…” Quizá la IA sea uno de ellos.

María Azucena Gandulfo

mariaazucenagandulfo@gmail.com

Máquina de impedir

A raíz de que mi esposa ha sido sometida a 11 operaciones de pierna y 5 de columna, recurrí a Amazon, mediante el sistema puerta a puerta, para adquirir un andador ultraliviano y plegable, un producto que no se fabrica en nuestro país. Así comenzó, a mis 77 años, mi derrotero por la Aduana. Por razones que desconozco, el envío fue derivado por UPS a la logística Dodero, en Barracas, donde me explicaron cordialmente que, sin realizar previamente un trámite aduanero, no podían entregármelo. De allí me derivaron al sector Particulares, ubicado en Hipólito Yrigoyen 440, 5.º piso, supuestamente destinado a facilitar los trámites. Allí me informaron por escrito que debía presentar, entre otros documentos, certificados médicos, certificado de discapacidad y una autorización de un organismo médico estatal. Concurrí entonces a Anmat, al área de Comercio Exterior, donde me proporcionaron la información correspondiente al decreto vigente. Allí comprobé que numerosos productos médicos, entre ellos los andadores, están exceptuados de esos trámites aduaneros. Regresé al sector Particulares y presenté la documentación y la información oficial obtenida. Sin embargo, los tres empleados y la jefa que me atendieron se negaron a realizar el trámite de liberación. Argumentaron que la empresa de logística debía comunicar que la mercadería se encontraba allí. También llevé la constancia escrita de UPS que acreditaba esa situación, pero igualmente se negaron a proceder.

Después de dos semanas de idas y vueltas, mi esposa continúa sin poder disponer del andador que necesita. Uno puede cambiar gobiernos, ministros y funcionarios, pero si la burocracia sigue funcionando de esta manera, la Aduana continúa siendo una verdadera máquina de impedir.

Gustavo Schcolnik

gschcolnik@yahoo.com.ar

Capitán Colombo

He leído con sumo interés el excelente artículo de Claudio Meunier, “El terror del Atlántico Sur: los Super Etendard, los aviones que hicieron historia en Malvinas”. Al respecto, cuando se mencionan a los pilotos de los SUE durante el conflicto armado, aparece tangencialmente el nombre de mi hermano Jorge. Podría añadirse que el capitán Colombo fue el “skipper” de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque y que no perdió un solo piloto ni una “sola tuerca” de sus aviones durante la contienda. Fue y sigue siendo reconocido su valor patriótico y humano por sus superiores, pares y subalternos. Asimismo le recomiendo al señor Meunier la lectura del libro póstumo de mi hermano, titulado Aviador-La guerra de Malvinas en primera persona (Sudamericana).

Eduardo Horacio Colombo

ehcolombo@hotmail.com

Rubén Rada

Sí, ya sé que todos nos vamos a morir, tarde o temprano. Ya sé que todos tenemos fecha de vencimiento. Pero cuando un Artista muy querido por todos se va, ¡la pucha, cómo duele! Esta vez fue Rubén “El Negro” Rada, un músico de la hostia; un tipo vital, genuino, buenazo, que contagió alegría y ritmo todo el tiempo a todo el mundo. Un personaje entrañable que empezó bien de abajo, y se ganó el amor del planeta. ¡Claro que queda su música, afortunadamente! ¡Y su imagen pícara y singular! Y sus dichos, las entrevistas en las que abría su corazón de par en par, su chispa, sus rulos, sus manazas, su impronta, su marca registrada. ¡Chau, Negrito! ¡Y gracias por tanto! ¡Gracias totales!

Irene Bianchi

irenebeatrizbianchi@hotmail.com

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Insfrán: la alternancia secuestrada por la letra chica

“¿Y para qué está la Suprema Corte de Justicia de Argentina?” -Angel Bascary

“Esto es lo que nos muestra como país de cuarta” -Mario Benitez

“Otro impune... que se ríe de todos” - Alba Bonetti

“¿Esta situación puede cambiar?” - Mercedes Roldán