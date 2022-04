Castigar el éxito, clavo, atada con alambre

Castigar el éxito

Gravamen a la renta inesperada. Léase: impuesto a la empresa exitosa. El señor ministro de Economía no ha pensado que si una empresa ha tenido más beneficios es porque ha invertido más en su estructura, en maquinarias y/o en la capacitación de su personal. Mientras se castigue al exitoso, nuestro país no podrá crecer. En lugar de premiar a quienes producen e invierten, se los hostiga con nuevos impuestos. Bajar el gasto público, el gasto político, de eso ni hablar. No sea que el clientelismo se enoje y no los vote.

La Argentina, con estas injustas y descabelladas medidas, seguirá condenada a ser cada vez más pobre, porque ni propios ni ajenos invertirán en nuestra maltratada nación.

Beatriz García Tuñón

Clavo

Si lo único que tiene el Gobierno es un martillo (impuesto), toda ganancia parece ser un clavo.

Isidro Braun

Atada con alambre

La Argentina necesita con urgencia ser “refundada”, o sea, barajar y dar de nuevo. Pero no con el mismo mazo de cartas, sino con un naipe distinto. Porque ya no tenemos ni a Sarmiento, ni a Mitre, ni a Avellaneda, ni a Alberdi. Y como escuché muchas veces en el campo, no se puede arar toda la vida la tierra con los mismos caballos porque se necesita sangre nueva, y en la Argentina la tenemos con los jóvenes que son el futuro del país, con su preparación, su inteligencia y sus nuevas ideas. Solo tenemos que buscarlos y encontraremos muchos de ellos, o sea, con “ficha limpia” y que sientan la política como un medio para ayudar al pueblo y no como es ahora, que lo ven como un gran negocio en beneficio propio. Ya pasaron 80 años y seguimos atando a la Argentina con alambres. No hay dudas de que necesitamos un cambio, basta de políticos corruptos, basta de gremialistas millonarios y trabajadores pobres, basta de piquetes cortando calles, basta de manifestaciones en todo el país pidiendo aumento de subsidios en lugar de trabajo, basta de combatir la riqueza, sería mejor combatir la pobreza, salvo que se pretenda que todos seamos igual de pobres.Yo soy apolítico, jamás me afilié a ningún partido. Será que escuché bien los consejos de mi padre, nacido en el campo al igual que yo, y que era de pocas palabras, pero precisas. Un día, en mi adolescencia, me dijo: “–Hijo, ¿quiere escuchar un consejo?

–Claro, papá...

–Jamás se le ocurra meterse en política.

–¿Por qué, papá?

–Es muy difícil; o se es honesto o se es político...

–Papá, ¿usted cree que no hay políticos honestos?

–Los hay, pero es muy difícil encontrarlos”.

Como dije, mi padre era de pocas palabras, pero precisas...

Florentino Molina

Golfista profesional

Premio Sara Gallardo

Con asombro y sobre todo indignación hemos leído la invitación del Ministerio de Cultura de la Nación a la presentación de obras inéditas con la temática de lesbianas, travestis, transexuales y transgénero, que será premiada con 600.000 pesos y que lleva el nombre de Sara Gallardo. Considero una falsedad y no un honor el que haya sido elegida justamente Sara, la cual vivió y escribió en tiempos en que la temática feminista no tenía la vigencia y el activismo que hoy nos aturde. Cualquiera que haya leído sus libros, artículos o crónicas puede comprobarlo. Como prima hermana y amiga, sé que tampoco hoy entraría en el grupo de las feministas, ya que son políticas a las cuales no les prestaba atención alguna. “La literatura es una y no requiere género ni subgéneros. Es una por encima de todo y ponerle género sería una discriminación”.

Isabel Ordoñez

Dorotea Gallardo de Gálvez, Juan Luis Gallardo, Juana Gallardo, María Luisa Pía Gallardo de Lagos, y siguen 42 firmas

Los alquileres

Recientemente leía que un grupo de propietarios no pudo ponerse de acuerdo con un grupo de inquilinos para, en conjunto, redactar un proyecto de ley de alquileres. Me resulta lógico que esto ocurra, porque las necesidades y posibilidades de los miles de inquilinos y propietarios dispuestos a dar en alquiler sus viviendas son totalmente diferentes. Durante mi larga vida he sido arrendatario y arrendador. En el primer caso buscaba algo que satisficiera mis necesidades y que estuviera dentro de mis posibilidades pagar el alquiler que se me solicitaba. A la inversa, cuando fui arrendador, buscaba quien tuviera necesidades de algo parecido a lo que yo podía ofrecer y que el precio del alquiler fuera el razonable dentro del mercado. Nunca tuve ningún inconveniente. Tampoco nunca necesité que un legislador me indicara si estaba dispuesto a sacrificar espacio o calidad del inmueble para pagar un precio menor o a la inversa, cuando fui arrendador, tampoco necesité que el Estado me diera instrucciones acerca de como evaluar si el inquilino podría pagarme el alquiler convenido y me dejaría el inmueble en el plazo y condiciones pactadas. No entiendo por qué razón se empeñan en dictar normas fijando plazos o montos que todos debemos cumplir, independientemente de nuestros intereses y posibilidades, especialmente cuando tenemos la experiencia de que nada de esto ha funcionado. Lo que se necesitan son normas claras y estables, baja de impuestos y una Justicia que rápidamente nos permita desalojar a quien no abone el alquiler y rápidamente su cobro. Así habría más oferta y cada uno podría encontrar lo que busca sin burocracia ni trámites absurdos. Nadie mejor que los propios interesados para ponerse de acuerdo y no burócratas que creen poder interpretar las necesidades de cada uno de nosotros.

Gustavo Pittaluga

