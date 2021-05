Ciudadanos, sin poder trabajar y juego online

Ciudadanos

En 1810, Mariano Moreno, traduce El contrato social de Rousseau, cuyo prólogo nos permitimos adecuar a estos tiempos: “Si los ciudadanos no se informan. Si no ejercen sus derechos. Si permiten que corruptos den conferencias en universidades estatales. Si toleran que funcionarios se atribuyan privilegios avasallando y postergando los derechos de quienes los sostienen en sus funciones. Si vulgarizamos la corrupción de los poderes. Si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe: nuevas ilusiones sucederán a antiguas decepciones, y luego de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte merecer estos gobiernos, mudando, quizás de corruptos, sin destruir la corrupción”.

Juan Carlos Álvarez

DNI 6.246.631

Sin poder trabajar

La señora que nos ayuda en casa vive en Merlo. No va a poder venir a trabajar hasta la semana que viene; ella cobra por día. Su marido es albañil y está en la misma situación. Hay millones de personas a las que les pasa lo mismo. No pueden trabajar; si no trabajan, no tienen ni para comer. No hay colegios, los chicos no tienen educación y están en la calle todo el día a merced de los delincuentes. La pandemia arrasa en el conurbano. ¿Como van a hacer? Y nosotros... ¿qué vamos a hacer para ayudarlos? ¿Qué futuro nos espera a todos?

Amelia Mourglier

melam1948@gmail.com

Escuelas cerradas

Hace 211 años nos rebelábamos contra el gobierno español opresor. Y hoy, ¿qué tipo de gobierno tenemos? Uno cuya única solución ante el Covid es el encierro, el aislamiento y la soledad; las restricciones, el cese de la circulación y el cierre de escuelas. Argentinos, ¿no es momento de unirnos y actuar como pueblo ante un gobierno que no se preocupa por la salud mental, psicológica ni educativa? Un gobierno que inhibe el progreso de las habilidades cognitivas y sociales de su pueblo; incluso las emocionales, ya que solo induce ansiedad, tristeza y, sobre todo, miedo. Un gobierno que lo primero que cierra son las escuelas, y hace todo lo que está en sus manos (que tristemente es demasiado) para mantenerlas cerradas. Mientras que la tasa de contagios allí es prácticamente nula, a los chicos ir a la escuela les cambia la vida. Informes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estiman que el cierre de las escuelas –y, en especial, de los jardines de infantes– representará para la Argentina un 6% a 7% del PBI a futuro. Para comparar, según el Banco Mundial, durante 2020 el PBI nacional cayó 9,9%, el mayor derrumbe desde 2002.

Entonces, un gobierno que impide el desarrollo social, psicológico y educativo de sus argentinos, además de fundir a las pymes y los negocios locales, es un gobierno que también es opresor. Unámonos como pueblo argentino para que lograr que abran y permanezcan abiertas las escuelas y los negocios, y para que prevalezca la libertad individual. Hagámoslo para honrar en la Semana de Mayo a los padres de nuestra amada patria, a nuestros hijos y a nosotros mismos.

Lourdes Llapur

DNI 41.665.985

Juego online

El gobernador Kicillof está avanzando con la implementación del juego online en su provincia. El afán recaudatorio traerá graves consecuencias para muchos hogares. En España se logró un importante incremento en la recaudación fiscal, ya que las empresas del juego pagaban altos impuestos, pero crearon muchísimos ludópatas. El jugador compulsivo primero gasta lo que le sobra, luego lo que tiene y finalmente lo que adeuda. Aumentaron en forma alarmante la tasa de suicidios, divorcios, depresiones, femicidios, etcétera. ¿Qué hizo España con sus famosas “tragaperras”? Les puso un tope a los codiciados “pozos”. Esa cifra dejó de tentar a los apostadores. El gobierno dejó de recaudar, pero disminuyeron drásticamente los ludópatas. ¿Estaremos en vísperas de crear jugadores compulsivos?

Guillermo Jorge Malter Terrada

DNI 4.704.621

Nieta de Lugones

El martes pasado falleció la nieta de Leopoldo Lugones, y seguramente su último testigo visual. Partió la nieta de un escritor sufrido, la hija de un padre incomprendido y la hermana de una periodista fantasma. La primera de tres generaciones en entregarse a la muerte a como venga. La vida de los mil y un dolores. La vida de los mil y un proyectos: seis hijos, estudios de traductora, viajes a San Nicolás, a Europa una y otra vez, aprendiendo idiomas y computación en una edad avanzada, un curso de memoria y tanto más.

Carmen, no. Babu. Babucita. Somos iguales, dicen.

Si de ahí viene mi coraje, mi humor picante, mi memoria, mis ganas de ser útil, gracias, Babu, por tu legado. Trataré de llevarlo al siguiente nivel de amor, tal como vos lo hiciste con tus generaciones. La vida de las mil y una anécdotas. Qué regalo haber tenido las últimas. Descansá en paz, abuelita.

Guadalupe Espinosa

DNI 35.031.850

Los siete samuráis

Leí con mucho interés la nota Los siete samuráis, publicada en la sección Espectáculos, que fue uno de los films de Akiro Kurosawa (escritor y director) que más me impactó en la época (1957). Menciona que ha dejado un legado que hizo eco en producciones posteriores con muchas remakes oficiales y “no oficiales entre las que se destacan Los siete magníficos, de John Sturges”. Quisiera aclarar que este film, estrenado en la Argentina con el título Siete hombres y un solo destino, menciona especialmente que fue basado en el film Los siete samuráis. Podemos agregar que en 2016, se estrenó Los siete magníficos, con Denzel Washington, con uno de sus guiones escrito por Akiro Kurosawa.

Nelson Sbarbati

nelsius05@gmail.com

En la Red Facebook

Cambian en un acto la letra del Himno Nacional para incluir consignas feministas

“Qué ridícula e irrespetuosa. El Himno es sagrado, no se puede ni se debe transformar”- Virginia Ferreira

“Soy mujer, pero estas cosas me tienen repodrida; esto es ultrajar el Himno”- Graciela Iglesias

“¡Y bueno! Con el tiempo tampoco tendremos más bandera ni fechas patrias. Seremos muy pocos los que honraremos a los próceres y cantaremos el Himno Nacional Argentino”- María Eugenia Guiraut

LA NACION