Convención de la UCR, educación, la ganadería

Convención de la UCR

Gastón Manes dijo en la Convención Nacional de la UCR: “Desde 2015 acompañamos con la ética de la responsabilidad, ahora nos toca a nosotros”. Y agregó: “No solo debemos ser la columna vertebral de la coalición, sino también el alma y la cabeza de la coalición que va a gobernar la Argentina en 2023″. Esto me recordó un frase que repetía mi abuela: “La gallina con zancos se marea”. Gastón Manes y los que piensan como él deberían comprender que el momento de fama que están viviendo se lo deben a Mauricio Macri, que los recuperó de 26 años de ostracismo electoral. Los radicales han sido y son excelentes intendentes. Hasta allí llegan. Salvo las excepciones de Mendoza, Corrientes y CABA. El gobernador de Jujuy todavía no es creíble. Imaginar a los radicales dirigiendo es como imaginar al tesonero Ángel Di María conduciendo a Leo Messi.

Simultáneamente no pensar más en Javier Milei. El objetivo es derrotar al kirchnerismo. Lo mejor que le puede pasar al país es que el primer y segundo lugar en las elecciones de 2023 lo ocupen Juntos por el Cambio y Milei, en cualquier orden. Están obligados a gobernar juntos. Ninguno votará en contra del otro. Por favor, recuerden lo que decía mi abuela.

Gabriel C. Varela

Educación

Señor Presidente: ya que dijo que nuestro enemigo es la maldita derecha (sin aclarar si es Putin o Biden, Boudou o D’Elía...), ¿por qué no hace algo bien socialista de verdad: corte todas las propagandas de su gobierno en YPF, C5N, radios AM amigas, etc... y ponga toda esa plata del pueblo en la educación pública de calidad?

Antonio Mario Guarino

La ganadería

Los argentinos estamos sentados sobre varias minas de oro, sin sacarles provecho. Una de ellas, de largo y prestigioso reconocimiento mundial, es la ganadería vacuna. Tenemos buenas razas, buena calidad, pero nuestro índice de procreo está estacionado, desde hace más de sesenta años, entre 60 y 63 terneros cada 100 vacas que reciben servicio. Valga señalar que en los EE.UU. ese índice es de alrededor de 90. Si llegáramos a igualarnos, se obtendrían unos 6 millones más de terneros, lo que incrementaría la producción en un 50%.

Hay ejemplos locales que muestran que el incremento es posible, uno de ellos, comandado por Héctor y Carlos Horacio Soto y redactado por Carlos Marín Moreno, fue publicado en un artículo de LN Campo el pasado 14 de mayo de 2022. Hay muchos otros ejemplos, pero no llegan a mover el dial. ¿No habrá llegado el momento de que nuestras autoridades profesionales y productores ganaderos presten atención a esta anomalía y se enfoquen a superarla?

Cambiar no se sencillo. No lo fue ni para la incorporación de semillas híbridas ni para la fertilización ni la siembra directa. Razón de más para comenzar lo antes posible.

¡Argentinos, a las cosas! Pongámonos de pie y penetremos en esta mina de oro.

Jorge H. Cazenave

Exvicepresidente de la Asociación Argentina de Producción Animal

Adoptar mascotas

Tengo 14 años y soy emprendedora. Estoy desarrollando un emprendimiento social con el fin de ayudar a las mascotas a salir de la calle y estado de abandono. En la Argentina existen más de 6 millones de perros y gatos en estado de necesidad. Con el fin de buscar una solución a este problema, utilizando tecnología y redes sociales, estoy desarrollando Pettixt, una plataforma que tiene como fin unir a todas las personas que desean adoptar mascotas con todos los refugios que se esfuerzan y dejan el alma todos los días para sacar a los perros y gatos de la calle. Mi tarea es unir refugios con personas, y por ello busco difundir Pettixt, un espacio social donde no solo se pueden contactar refugios para adoptar, sino también apadrinar, recibir mascotas en tránsito o donar alimentos y otros bienes o servicios a los refugios que tanto esfuerzo hacen en todo el país. Los jóvenes también podemos emprender, no le tememos al fracaso, y estamos ansiosos de mejorar el país en el que vivimos, en este caso a través de mejorar la vida de las mascotas y de las personas.

Sofía Giletta

DNI 48.387.292

El scrum

En el rugby debemos decir “no” a la pelota “torcida” en el scrum. El reglamento de la UAR (reglas del scrum para competencia regional), ley 20.5 y 20.5 (d), sobre la introducción de la pelota en el scrum, señala: el referee no dará ninguna indicación para la introducción de la pelota. El scrum debe estar estable y la pelota debe ser introducida sin demora de acuerdo con la ley actual. El medio-scrum debe introducir la pelota derecha, pero está permitido alinear su hombro externo con la línea media del scrum. Esto está diseñado para promover la estabilidad en el scrum, para un bienestar del jugador y reducir la presión del hooker en la disputa de la pelota. Sanción: free kick. ¿Son los forwards “cómplices” del árbitro cuando aceptan jugar las pelotas introducidas “torcidas” en el Scrum cuando por reglamento debe ser derecha, porque los favorece? ¿Cuál es la razón por la cual el referee los incluye en este desacierto y se arroga el derecho a quebrantar esta regla del juego eliminando la disputa? Todos los miembros del scrum desean una competencia franca de cada pelota y no admiten que se transgredan las normas. Se entrenan durante horas en el ejercicio de esta disciplina y sus valores, dentro del respeto. Aprenden y quieren jugar con armas leales basadas en la técnica, el esfuerzo, la perseverancia, la dedicación, el trabajo, y la paciencia. ¿Cómo pueden negarse a aceptar este fallo arbitral, a pesar de ser poco transparente e irritante para su precepto de: lo justo? No pueden hacerlo. El rugby se lo impide. El árbitro es la autoridad y su criterio de aplicación de las normas reglamentarias es inapelable.

Señores, aunque ustedes sean la máxima autoridad en la cancha, sepan que no compartimos este desatino.

Roque R. Lagarde

DNI 5.579.779

