De los lectores: cartas & e-mails

Errores

Los dirigentes políticos del actual gobierno, para justificar sus errores, culpan siempre al gobierno anterior, a la oposición, al periodismo. Lo único que esto produce es pérdida de tiempo y más grieta. Después de un año de estar al frente del país (parece más), es hora de ponerse a gobernar y dejar de esconder sus limitaciones.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Imitación

Si en algún momento soy citado a un tribunal de faltas por una infracción, concurriré puntualmente, insultaré al juez, a su secretario, a los inspectores que labraron el acta, a la burocracia en general y al ascensorista por las dudas. Eso sí, de la infracción no voy a hablar. A lo mejor, con un poco de suerte, me salvo de la multa.

Julio Devoto

DNI 8.259.633

Prioridad absoluta

Se necesitan vacunas. Se necesita que gestionen la obtención de vacunas. El Presidente debe tener esto como prioridad absoluta. Sin vacunas no tenemos posibilidades de zafar de esta trampa. Las posibilidades de no enfermar son cada vez menores. Basta de folclore, de pensar en la Justicia, en los jueces y en la Corte. Esto le sirve ahora a una sola persona. Y a alguna más. Señor Presidente, dedíquese a conseguir vacunas. Cómo hacen los países serios y los más o menos serios. Quizás así pueda evitar quedar en la historia como quien no supo cuidar la vida de los argentinos. Somos muy poquitos los vacunados. ¡Faltan vacunas, señor Presidente!

Juan C. Distéfano

jcd@sermax.com.ar

Impecable

Quiero hacer llegar mis felicitaciones al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por la excelente atención de que fui objeto en ocasión de recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en la sede de Oscoema, Bernardo de Irigoyen 330. Una vez obtenido el turno, recibí varios llamados recordándome la fecha. Al llegar al lugar el día indicado, desde la puerta fui atendida con mucha atención y deferencia (siendo una ciudadana común de 85 años). Recibí la vacuna dentro del horario establecido, y mientras esperaba en la media hora posterior sentada cómodamente por si presentaba alguna reacción adversa, constantemente me preguntaban si me sentía bien. Cumplido el tiempo, me acompañaron nuevamente hasta la salida. Impecable también la limpieza, el orden y la deferencia de cada uno de los empleados. Esto sucedió, acá, en la ciudad de Buenos Aires, el 3 de marzo.

Josefina Amadeo

DNI 1.736.710

Horarios

En la provincia de Buenos Aires los bares pueden estar abiertos sin restricción de horarios. Los colegios, en cambio, solo pueden dar 4 horas de clases y las universidades dan clases virtuales. Las prioridades del gobierno están a la vista.

Eduardo Cazenave

DNI 18.562.666

Pozo

Corrupción, privilegios, garantismo, jueces sometidos, impunidad y desprecio a la población.

Todo esto significa el caso de Boudou, quien pese a haber sido condenado hasta por la Corte Suprema, permanece en su domicilio gozando de suculentos beneficios que pagamos todos. Muestra concreta de lo que es este gobierno y del pozo adonde hemos caído.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Muerte del comercio

La situación de la actividad comercial en CABA podría decirse que es casi terminal. No solo son miles de comercios cerrados, especialmente en el centro de la ciudad, sino los que esperan seguirlos en ese triste final.

Con una población empobrecida, sin turismo, con oficinas, hoteles y espectáculos cerrados poco se puede hacer. Nada de esto parece importar al gobierno de la ciudad. Siguen las restricciones de circulación; siguen llegando las boletas de ABL con aumentos impagables, a lo que se agrega también el anunciado aumento en los servicios de energía. El otrora pujante sector se apresta a desaparecer ante la indiferencia de todos y especialmente de las autoridades.

Martha Lucía Florez

DNI 18.830.601

Beatriz Sarlo

Cataratas de palabras... ríos de tinta. Afirmo: por su solidez política, inteligencia, sentido común, cultura y belleza de mujer –aún perdurable– debería ser Beatriz Sarlo, algún día, presidenta de los argentinos.

César Tito Román

polocolon@icloud.com

Kayaks en el Delta

Es notoria la presencia de kayaks de diferentes formatos navegando en la primera sección del Delta. Esta es jurisdicción de Prefectura de Tigre. La gran mayoría de los palistas son personas sin experiencia y por lo tanto con impericia. Muchas salidas se realizan desde rampas ubicadas sobre el Río Luján, cerca de su cruce con el arroyo Gambado. Es la zona de más circulación de botes a remo y embarcaciones a motor tanto particulares como colectivas, taxis y turísticas. Hasta donde sé no se han producido accidentes fatales. Sería bueno que las autoridades responsables hiciesen algo al respecto antes de que sea muy tarde.

Marcelo A. Liberman

DNI 8.118.416

No te dejan

Se está avisando que a partir del 15 de marzo se restablecerán las normas de estacionamiento que se habían suspendido debido a las restricciones del transporte público por la pandemia, para facilitar el acceso a los trabajadores a sus actividades. Se suprime así la facilidad de estacionamiento, pero se sigue con las restricciones en el transporte público (subtes, trenes, colectivos). También se restablecen las clases presenciales… y al mismo tiempo se las dificulta.

“Vivir se puede, pero no te dejan”, decía el inmortal Tato Bores.

Delfin Waldhorn

DNI 4.260.004

En la red

Facebook

Incendios en Chubut

“Ver estas imágenes dan ganas de llorar”- Susana De Miguel

“Fue intencional, hay que buscar a los responsables”- Marcelo Eduardo Diez

“Los funcionarios, tarde, como de costumbre. Medio Ambiente no existe...”- Ariel Luna

“Mucha angustia, tristeza, no se puede creer que sucedan estas cosas y nadie pague”- Mimi Emiliozzi

