De los lectores: cartas & e-mails

La UBA

En su columna de opini贸n, Luciano Rom谩n se pregunta: 鈥淐u谩ndo y c贸mo fue que la universidad p煤blica argentina entreg贸 su dignidad y su autonom铆a a una facci贸n que vino por todo鈥. Una respuesta podr铆a encontrarse en la publicaci贸n que la entonces llamada Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires denomin贸 鈥淟a reconstrucci贸n universitaria鈥, 30 de mayo-12 de octubre de 1973, 鈥淚nforme de una etapa, en marcha hacia la liberaci贸n nacional鈥.

En ella se encuentran conceptos asociados a nuestro presente desde su t铆tulo mismo, reconstrucci贸n, hasta ideas acerca del comienzo de un nuevo orden, y menciones a los enemigos del pueblo, los representantes del caos y la antipatria y ataques a los opositores y a los medios. En cuanto a la pol铆tica docente, se orienta 鈥渇undamentalmente a lograr, dentro del proyecto de Reconstrucci贸n Nacional, los cuadros intelectuales, docentes, cient铆ficos y t茅cnicos con conciencia nacional necesarios en el actual proceso de liberaci贸n鈥.

La lectura de este documento en toda su extensi贸n pone en claro que muchas de sus ideas centrales han sido retomadas y aunque algunas hayan sido aggiornadas al contexto actual, contienen en esencia un mismo sentido.

Mar铆a Luisa Iribarren

Lic. en Ciencias de la Educaci贸n (UBA)

DNI 12.164.413

Exportaci贸n frenada

En la edici贸n del lunes pasado se public贸 el art铆culo 鈥淓st谩 frenada la exportaci贸n de productos del agro por el Puerto de Buenos Aires鈥. Poseo una firma exportadora de miel de abejas muy peque帽a, concuerdo con lo all铆 se帽alado y agrego mi desaz贸n por la situaci贸n detallada en el art铆culo. Nosotros tambi茅n tenemos mercader铆a sin poder cumplir con compromisos de entrega desde hace tres semanas, por la imposibilidad de ingreso al Puerto de Buenos Aires.

El jueves 8 de abril, el cami贸n que transporta la mercader铆a fue interceptado a la entrada del puerto, y permanece all铆 desde entonces a la espera de poder ingresar. Est谩 demostrado que no hay puerto en CABA. No hay autoridad que garantice el trabajo de quien quiere ejercerlo libremente. De este trabajo se nutren el ingreso de divisas y los impuestos necesarios para solventar los gastos del Estado. Por lo visto, un grupo de personas, cuyos reclamos desconozco, impiden la libertad del trabajo de otros. Solicito una r谩pida intervenci贸n de la autoridad, para bien de la exportaci贸n argentina.

Gustavo Horacio Sabelli

DNI 7.661.782

Depredaci贸n marina

Excelente el art铆culo de Martina Sasso sobre la depredaci贸n de nuestro mar. Hablamos mucho de las Malvinas y no somos capaces de proteger lo que ya tenemos.

Jos茅 Maria Latugaye

DNI 8.533.264

Trueque

Le铆 con mucho asombro la nota sobre algo que ocurre en la Argentina y que se llama trueque. Por supuesto, despu茅s de leerlo qued茅 consternado y me pregunto: los pol铆ticos argentinos, todos (s铆, todos, sin distinci贸n de partido ni lugar), 驴no sienten un poco de verg眉enza de haber llevado al pa铆s a esta situaci贸n desde que se recuper贸 la democracia en 1983, per铆odo en el que han gozado de todos los beneficios propios de sus cargos y en muchos casos ejerciendo un nepotismo que puede avergonzar al m谩s pintado? 驴C贸mo pueden levantarse a la ma帽ana, desayunar con su familia y gozar de privilegios inalcanzables para el ciudadano de a pie y no sentir remordimiento por lo que est谩n haciendo? Los que estuvieron son responsables como los que est谩n, pero ahora nos quieren 鈥渆ngrupir鈥 con soluciones que sabemos no van a aplicar. El problema es que no se ven cambios, o s铆, pero para peor.

Rub茅n Rigalli

DNI 6.210.149

Marchas y contagios

Podemos escuchar permanentemente las acertadas cr铆ticas por cuestiones sanitarias a las aglomeraciones, fiestas clandestinas, viajes en medios p煤blicos de transporte, etc茅tera. No parece que las autoridades est茅n al tanto de que en el centro de la Capital Federal todos los d铆as hay marchas, cortes de calles y otras manifestaciones llevadas a cabo por organizaciones sociales que dicen estar a favor de aquellos a los que asisten. Todos los d铆as est谩n anunciadas estas m煤ltiples demostraciones con lugar y horario en los canales de televisi贸n para evitar circular por esas zonas. Estas expresiones de protesta congregan a varios miles de personas, muchas de ellas sin barbijo ni distanciamiento durante horas. Las autoridades deber铆an atender a los organizadores de esas marchas y tratar de negociar de alguna manera, para impedir estas aglomeraciones, simplemente por razones sanitarias. Quienes concurren a ellas sin dudas se contagian, transmiten a otros la enfermedad y saturan los hospitales, ignorantes del peligro para s铆 mismos y los dem谩s.

Alejandro V. Szalai

DNI 7.590.275

Prioridad al docente

Adhiero totalmente a los conceptos de la carta de la lectora Carla Mart铆nez Reimondo. Es necesario que, dentro de las pocas vacunas asignadas al GCBA, se priorice a los docentes que est谩n en la escuela.

Hayd茅e Carmen Sarda

haydsar@hotmail.com

Gestiones

Le铆 con satisfacci贸n que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se impuso como meta conseguir vacunas para el Covid-19. Es de esperar que el jefe de gobierno se ocupe personalmente del tema, tal como lo hicieron el presidente de Chile y el primer ministro de Israel, que llamaron ellos mismos no menos de 20 a 30 veces a los laboratorios, con los resultados conocidos.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

En la red

Facebook

Desarticulan una fiesta clandestina en Ciudadela

鈥溌縋or qu茅 no los dejan todo el d铆a ah铆 y los hisopan a todos, en lugar de que se vayan a sus casas?鈥-Mauro Osso

鈥淭odos los que estaban en la fiesta deber铆an ser detenidos y obligarlos a trabajos comunitarios por dos o tres meses鈥- Norberto Conci

鈥淓sta pandemia como quieren que se termine con tantos inconscientes dando vuelta鈥- Carmela Bellofatto

鈥溌縋or qu茅 no desarticulan tambi茅n las marchas que a diario invaden las calles de la ciudad, contagiando a medio pa铆s?鈥- Griselda Bertinat

Los textos destinados a esta secci贸n no deben exceder las 15 l铆neas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, tel茅fono y n煤mero de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podr谩 seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la direcci贸n: Av. Del Libertador 101, Vicente L贸pez (B1638BEA)

LA NACION