De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2019

Agosto y octubre

Ya estamos en la antesala de las PASO y a diario leemos análisis y comentarios como si estas y las elecciones de octubre conformaran una especie de competencia feroz en la cual, antes que analizar las propuestas, se evaluaran las posibilidades matemáticas de los candidatos, en una especie de "si apoyan a este le quitan votantes a aquel". Este tipo de razonamiento, del que nadie está exento, puede llamar a engaño en cuanto a la voluntad real de los votantes y la conveniencia o no de ejercitarla. Por eso propongo un lema muy sencillo: "En agosto se elige y en octubre se decide". Creo que todo estaría más claro si se pudiera cumplir con esa máxima.

Mario Braun

fmbraun@fibertel.com.ar

Debates

Es muy bueno que los candidatos presidenciales debatan sus propuestas públicamente, siempre y cuando los moderadores no les faciliten las preguntas con anticipación. Asimismo, deberían instrumentarse encuentros directos con los ciudadanos, en los que el candidato responda preguntas del público con agenda abierta. Es la manera de conocer al candidato fuera de su zona de confort.

Guillermo Jensen

DNI 10.582.036

Intolerancia

Soy exalumno del Colegio Nacional de Buenos Aires.

Históricamente, mi colegio se ha caracterizado por la apertura mental por la tolerancia, por saber escuchar opiniones y experiencias distintas que nos hacen crecer como personas. Por eso quiero pedirles disculpas a los pilotos de la Fuerza Aérea Cervera y Sánchez, que sufrieron el bochorno de no poder terminar una conferencia porque un grupo de inadaptados violentos y fanáticos se lo impidieron. Ese no es mi colegio, no es el colegio de Belgrano, de Alberdi y de tantas personalidades que forjaron la Argentina. No debemos permitir que una minoría de fanáticos intolerantes transformen nuestro colegio en un antro de dogmatismo retrógrado.

Ricardo Ribatto Crespo

CI 6.592.211

Ética digital

Las distintas redes sociales digitales tienen una singular relevancia en estos momentos políticos, gracias a su masiva y rápida difusión de contenidos, condición necesaria para utilizarlos no solo para uso informativo, sino educativo. La Fundación Americana para la Educación, como firmante del Compromiso Ético Digital, impulsado por la Cámara Nacional Electoral, con el fin de evitar prácticas irregulares o violatorias de las leyes electorales, hace un llamado a los partidos políticos y a la ciudadanía en general, para que se respeten las normas establecidas, evitando ofensas e insultos o haciendo correr noticias falsas que distraen y confunden al electorado. Rebatir medidas de gobierno o propuestas de partidos con insultos y agresiones no conduce a clarificar ideas o propuestas, sino a exacerbar enfrentamientos estériles. La Argentina podría ser ejemplo de la mejor utilización de estos medios, que han adquirido especial importancia en todo el mundo por su notable llegada y debido a su influencia en la elección de candidatos. Los ciudadanos en general deberían ser los primeros en mostrar algo distinto a lo que es hoy motivo de crítica constructiva.

Marie Louise Martin Aerts

Presidenta Fundación Americana para la Educación (Fundaedu)

cuidatuvoto.org@gmail.com

All Blacks en la ESMA

La información periodística indica que en el programa de actividades del equipo de rugby neozelandés se incluyó, como parte de su visita al país, una recorrida por la ex Escuela de Mecánica de la Armada, donde se brindó una exposición, por supuesto parcial, como en todas estas ocasiones, destinada a denostar al gobierno militar. No comprendo los fundamentos que puedan existir para llevar a un equipo de rugby a ese lugar, pero quisiera sugerir que en todo caso también se les debe brindar una exposición acerca de las víctimas de los terroristas asesinos que asolaron a nuestro país, aun durante la vigencia de gobiernos constitucionales como los de Isabel Martínez de Perón y Raúl Alfonsín. Destaco que en todos los casos, nuestras queridas Fuerzas Armadas y de seguridad, con patriotismo, valor y abnegación salvaron a la Nación de ser otra Cuba. Que lo tengan presente aquellos que afirman que nos salvaron de ser otra Venezuela.

Jorge Carlos Ales

DNI 4.370.321

Cálculos de la Anses

Cuando se nos calcula el monto, lo vemos irrisorio o menor a nuestras expectativas. Al consultar con un contador, este nos da la razón. Con esos datos volvemos a la Anses y exponemos nuestras dudas. Solamente nos dicen que no es así y que lo pidamos vía judicial. Se recurre a un abogado, previo pago de un suculento honorario. Según sea el monto reclamado, el expediente "camina" más rápido. La Justicia dice que tenemos razón y que la Anses pague. Habrán pasado varios años y es lo que los jubilados no tienen. ¿Qué pasa con los empleados de la Anses? Nada. Cuando alguien comete un error en la administración privada, se lo despide con causa. En la pública no pasa nada. Entonces, pensamos: ¿por qué se nos sugiere inmediatamente que acudamos a un abogado para que nos defienda? ¿No saben los empleados si algo está bien o mal? ¿Hay instrucciones de "arriba" de pagar menos y quien no reclama se embroma? Somos grandes. Dejen de jugar y hagan las cosas como se debe.

Claudia C. Curbelo

DNI 7.773.350

Manteros

El lunes 15, a las 17.30, un megaoperativo policial expulsaba a los vendedores ambulantes ("manteros") de las veredas de la estación Constitución. En el operativo participaron unos 50 agentes policiales, una decena de patrulleros y dos carros de asalto. Pero fue una movilización totalmente ineficiente e inútil, porque al día siguiente, martes 16, las veredas estaban nuevamente pobladas por ese ejército de vendedores que impiden el normal tránsito por la vereda y el libre acceso al tren. Operativos como estos son una bochornosa manifestación del derroche del dinero público en una tarea costosa pero estéril.

César Monicat

moc26@live.com.ar

En la red

Facebook

Cuánto costará la línea F de subte, que se inauguraría en 2027

"¿Cuándo un subte en la provincia de Buenos Aires, por lo menos que llegue a Ezeiza?" - Emma Gómez

"Tendría que haber una línea de subte debajo de cada avenida principal y más conexiones entre las líneas" - Martín Ceballos

"¿Recién en 2027? En la Argentina, con lo impredecible que es, es una eternidad" - Mariana Eva

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)