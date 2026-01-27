Cartas de lectores: La violencia cotidiana, Italia y Trump

La violencia cotidiana

Una gran preocupación siento como ciudadano que vive y transita diariamente esta sociedad argentina, que se ha vuelto difícil, en particular violenta. Violencia que comienza con palabras, a través de insultos, improperios inadecuados hacia el semejante. Violencia esta, que en muchos casos, pasa a lo físico, arrojando o golpeando a través de diversos objetos. Manos que arrojan golpes y despiden empujones hacia terceros. En general todo comienza con discusiones callejeras, como ser automovilistas, motoqueros, en particular estos últimos que circulan en zigzag a velocidades que exceden las permitidas, insultando cuando rozan un vehículo. En los colegios, padres y alumnos son partícipes de uno u otro modo a ejercer violencia. Deportes que se destacaban por su corrección dentro y fuera del juego, como ser el rugby y el tenis, hoy exhiben violencia en su público y jugadores en algunos casos. Nuestros representantes, legisladores, funcionarios, resultan vergonzosos con su permanente accionar beligerante, violento. Entiendo sin temor a equivocarme, que la raíz de esta violencia que nos carcome día a día, es cultural. El respeto a las normas desde edades tempranas, debe ser el eje para revertir esta situación que hoy padecemos. Padres, educadores y todos aquellos que ocupen cargos ejecutivos, debemos desde los distintos roles que tengamos, tomar cartas en este tema, para tratar de erradicar el grado de violencia en que se encuentra sometida la sociedad toda. El otro camino, es quedarnos cruzados de brazos mientras nos preguntamos: ¿la violencia llegó para instalarse definitivamente?

Guillermo Juan Auruccio

DNI 8.436.957

Un país despoblado y mal poblado

La carta de Juan Bautista de las Carreras del domingo pasado en la que cuenta su viaje de más de 6000 km por la Argentina revela una verdad dolorosa: un país de belleza inmensa, pero despoblado y empobrecido. Si más dirigentes recorrieran esas rutas, entenderían mejor el futuro que necesitamos para nuestra juventud. Como profesor e investigador universitario, trabajo en el tema desde hace más de 25 años: sostengo que la Argentina es un país despoblado y mal poblado. Nuestra población debería crecer al 3% anual, creándose nuevos polos de desarrollo en el interior, aprovechando sistemas de energía autónomos basados en renovables y la conectividad actual para hacer realidad la máxima de Alberdi. Un agravante es que los medios casi no difunden estos temas ni los datos demográficos. Así, la caída de la natalidad en las ciudades -por precariedad, vivienda cara y falta de oportunidades- pasa desapercibida. Por eso propongo incentivos concretos y decididos para que los jóvenes puedan elegir libremente localidades chicas o crearse nuevos polos de desarrollo con empleo de calidad, buena conectividad, vivienda accesible y servicios esenciales. Solo así descongestionaremos las grandes urbes, revertiremos la despoblación de territorios extensos y construiremos un país más equilibrado y próspero. El Estado tiene un rol central e insustituible en esto: “gobernar es poblar” significa, ante todo, que son las políticas públicas las que deben facilitar y estimular el poblamiento inteligente del territorio.

Héctor J. Fasoli

DNI 12.498.457

Italia y Trump

Elisabetta Piqué nos informa de la embarazosa situación en la que seencuentra la primera ministra de Italia, a quien le gustaría aceptar elconvite del presidente Trump a integrar ese estrafalario Consejo de laPaz para promover la paz en Gaza pero que no puede hacerlo porque se loimpide la constitución. A ese Consejo adhieren hasta ahora en su mayoría países regidos por regímenes autocráticos. Por ese motivo no puedo dejar de agradecer a los padres constituyentes de mi país que, luego de esaterrible guerra que terminó en 1945, habían establecido los principiosque le permiten a Italia continuar siendo una democracia aun en caso deser gobernada, como ahora, por un partido nostálgico del fascismo.

Giorgio Costa

giocosta2019@gmail.com

El bidet

En relación con la reciente carta “Beneficios del bidet”, quisiera aportar una aclaración cultural relevante. El bidet francés clásico, surgido en el siglo XVIII y aún común en los baños franceses, carece del chorro ascendente y funciona más bien como un pequeño lavatorio de uso general.El bidet argentino, en cambio, incorpora ese chorro directo que lo convierte en una herramienta eficaz, lo vuelve más higiénico y, además, ambientalmente responsable por reducir el uso de papel. Tal vez sea momento de reivindicar al bidet argentino como patrimonio cultural no declarado.

J. Felipe Fliess

felfli@yahoo.com

Escuelas de vuelo

En 1936 se fundaba el Club de planeadores Bolívar, iniciando una extensa trayectoria de formación de pilotos. Faltaban diez años para la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) bajo el paraguas de la ONU. Noventa años después nuestra autoridad aeronáutica, la ANAC, mantiene un rumbo errático en la adopción de normas inspiradas en la OACI, que aplican a la certificación de escuelas de vuelo. Demoras injustificadas en toma de decisiones; inacción y probablemente inoperancia, de parte de la autoridad, impiden la continuidad de escuelas de vuelo de instituciones aerodeportivas con un perjuicio enorme. Las escuelas de las instituciones aerodeportivas suelen ser la puerta de ingreso de muchos profesionales de la aviación y un lugar de contención de jóvenes en el interior de nuestro país. Lejos de la simplificación normativa anunciada por el gobierno nacional, la ANAC parece regir en otro país.

Miguel Angel Laso

DNI 14.401.818