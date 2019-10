De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2019

Carta de la semana

Bajar el gasto público, una deuda pendiente

Escuché algunos comentarios periodísticos acerca de un escrito que contiene las principales medidas que tomaría el gobierno de Alberto Fernández. Al igual que los gobiernos de las últimas décadas, bajar el gasto público no está entre sus prioridades, y sí la de continuar agobiándonos con más impuestos, retenciones y otras medidas que ya conocemos. La ciudadanía está harta de los políticos que toman como normal contar con decenas de asesores en el Congreso, muchos de ellos parientes y amigos. Y también de las provincias con miserias estructurales que solo piden y mantienen costosísimos sistemas legislativos bicamerales, cuyos integrantes siguen siendo elegidos en listas sábana, canjean pasajes aéreos no utilizados por efectivo y muchos de ellos hibernan en sus bancas. También de los jueces que dilatan causas por años y ganan 400.000 pesos mensuales, de las injustas jubilaciones de privilegio, de los sobrecargados absurdos organigramas ministeriales, de los planes sociales para no hacer nada y obtener votos, de que se tomen descaradamente los fondos jubilatorios para otros fines, de la creación de un tercer senador para dar empleo al partido perdedor? etcétera. La conclusión es que en la política se toma como inevitable y folclórico algo que obedece a una inmoralidad acomodaticia, egoísta y alejada de quienes los eligieron para honrar un cargo.

Para terminar, solo dos ejemplos: Córdoba unificó con éxito sus cámaras legislativas hace más de 12 años y esta semana Italia redujo 300 parlamentarios de un total de 900.

¿Qué nos impide seguir esos pasos?

Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

Debates necesarios

Coincido con el editorial no solo sobre la conveniencia, sino la necesidad de los debates para acceder a los más altos cargos políticos. El artículo es tan completo que solo me voy a referir al dato histórico del debate entre Kennedy y Nixon en 1960 .Yo me encontraba en Exeter, Inglaterra, donde vi por TV ese intercambio, en el cual el joven senador demostró personalidad y fuerza, que opacaron en todo (presencia, argumentación y firmeza) a Nixon. Hay quienes aseguran, y yo lo comparto, que con el debate Kennedy dio vuelta una encuesta y que ganaría la elección, como finalmente ocurrió.

Alberto Rodríguez Coronel

LE 4.099.231

Propuestas

Tras observar el debate entre los candidatos a jefe de gobierno de la CABA, esperaba ansioso escuchar de boca de uno de los dos con mayor probabilidad de éxito, Rodríguez Larreta o Lammens, algunas palabras amigables, por ejemplo, "he escuchado y volveré a escuchar todas las propuestas emitidas en este debate, y, de resultar elegido, no solo las tomaré seriamente en cuenta, sino que invitaré a cada uno de ustedes a una charla personal para unir nuestros esfuerzos en favor de quienes residen en esta hermosa ciudad". Lamentablemente, los políticos argentinos (salvo contadas excepciones) carecen de la sensibilidad requerida para buscar la unión de todos y poner nuevamente de pie a nuestro sufrido país.

Eduardo Daniel Teubal

danteubal@gmail.com

Subtitulado

La Argentina enfrenta su mayor desafío en las elecciones del 27 de octubre, y el jueves pasado se realizó el debate entre los candidatos a jefe de gobierno de la capital por el canal TN y sin subtítulos para personas con discapacidades auditivas. Es una falta de respeto hacia gran parte de la comunidad. Y pretenden que les demos nuestros votos. Una lástima.

Osvaldo Palladino

DNI 10.620.695

¿Por qué les mienten?

¿Por qué les mienten a los chicos de nuestro país? Una niña que asiste al Colegio Juan XXIII, próximo a la Parroquia Santa Rita, participó de una actividad educativa que consistió en visitar el Centro Ana Frank. Allí, además de contarles las dolorosas experiencias que sufrió Ana Frank durante la ocupación alemana de algunos países limítrofes, durante la Segunda Guerra Mundial, equipararon esas vicisitudes con las que sufrió nuestra población durante la guerra que desataron organizaciones subversivas en la Argentina durante los años 70. Les mintieron desvergonzadamente afirmando que la dictadura militar que se inició en 1976 provocó que 30.000 argentinos desaparecieran después de haber sido secuestrados y torturados. ¡Otra vez 30.000! Muchos otros "detalles" de cómo se llevó adelante la guerra contra las bandas terroristas les fueron relatados por los ideologizados guías de ese centro.

¿Por qué el engaño? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué la historia sesgada?

Enrique Alberto Grazzini

DNI 5.704.846

Facundo

No salgo de mi asombro al haber leído las críticas papales contra el Facundo, de Domingo F. Sarmiento. Me parece justo destacar que dicha obra es una fenomenal crítica al autoritarismo. Tanto es así que en su libro Crítica de las ideas políticas argentinas, Juan José Sebreli nos recuerda que el lingüista Karl Vossler, en 1932, tenía la intención de traducir el Facundo al alemán para advertir a sus compatriotas sobre los riesgos de embelesarse con la barbarie nazi.

Fernando A. Rueda

DNI 22.656.544

¿Casualidad?

El titular de Cáritas y los curas villeros riendo y posando en un acto partidario con el candidato Alberto Fernández, quien promoverá y respaldará el aborto en caso de asumir el 10 de diciembre. El presidente Macri, quien se ha manifestado a favor de las dos vidas, ninguneado por el papa Francisco, que incluso lo ha criticado solapadamente en el Sínodo de los Obispos para el Amazonas con sus recientes declaraciones sobre la inmigración. En ese mismo encuentro, Bergoglio reduce la enorme evangelización de la América indígena a una "aniquilación de los pueblos". Los curas locales, ávidos de congraciarse con este falso humanismo vaticano, hacen cola para denunciar que la pobreza nació en 2015. El cardenal de La Plata expresa en una nota en la nacion su mirada condescendiente con las hordas de mujeres que sostienen que "la única iglesia que ilumina es la que arde". Un sacerdote salteño advierte al presidente de la República que no es bienvenido entre los fieles. Y Guillermo Marcó, párroco cercano al Vaticano, afirma que los católicos no van a votar a Macri. ¿La causa? "Nos desilusionó".

¿Son estos gestos y declaraciones una mera casualidad o los católicos no nos dimos cuenta de que la Iglesia se convirtió, finalmente, en una Unidad Básica?

Gonzalo Ranea Arias

DNI 27.083.058

Azerbaiján

En relación con la carta de la embajadora de Armenia del 4 del actual, antes que nada quisiera señalar que la presentación de la Cátedra Abierta Región del Cáucaso y Asia Central no tuvo orientación contra un país alguno. Allí se reunieron embajadores para charlar sobre la geopolítica de sus países y relaciones con la Argentina. Dice la carta que el embajador de Azerbaiján acusó a Armenia de agresión militar. Esto no fue una acusación, sino la constatación de los hechos como la respuesta a una pregunta del auditorio. Armenia invadió mi país y ocupó el 20% de su territorio internacionalmente reconocido. Es una agresión militar, documentada por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU a través de sus respectivas resoluciones. En cuanto al reclamo infundado de que "el presidente de Azerbaiján haya declarado enemigos a los armenios de todo el mundo, incluyendo a los argentinos de origen armenio", se olvida la embajadora del genocidio de Jodyalí y las atrocidades que sufrieron mis compatriotas, por el simple motivo de ser azerbaijanos, en manos de las autoridades armenias, quienes luego confesaron haber cometido ese crimen. Las mismas autoridades efectuaron una limpieza étnica contra 1 millón de azerbaijanos, expulsándolos de sus tierras de origen, tanto de Armenia como de territorios ocupados de Azerbaiján. Se pregunta, entonces, ¿quién en realidad trata al otro como un enemigo?

Es justamente por la causa de esa política de agresión de las autoridades de Armenia que este país se autoexcluyó de formatos de cooperación regional, dañando el bienestar de su pueblo, negándole su derecho de beneficiarse de oportunidades, de vivir mejor y obligándolo a emigrar del país. Esas autoridades tratan como enemigos no solo a los azerbaijanos, sino también a su propia población, a la cual privan de un futuro próspero.

Rashad Aslanov

Embajador de la Repúblicade Azerbaiján

Pasaporte diplomático D00.000.102

Expulsión

Ya finalizado el Mundial de rugby para los Pumas, hubo un incidente que vale la pena rescatar del partido en el que el seleccionado perdió contra Inglaterra. En la expulsión de Tomás Lavanini por tackle alto, al mostrarle el árbitro la tarjeta roja, el jugador argentino acepta la sanción y, sin hacer gestos de disgusto ni protestar, se retira del campo. Aceptar el error cometido sin poner excusas es un ejemplo de conducta deportiva que bien vale la pena destacar.

Carlos A. Altgelt

DNI 4.359.798

En la red

Facebook

Alberto Fernández:"Tenemos un presidenteque piensa que hay algunos que tienen la desgracia de caer en la educación pública"

"Sí, la educación pública tal como la dejaron ustedes es una desgracia" -Amalia Mollevi

"Viva la educación pública. A sostenerla y defenderla" -Yrene Poletto

"Ustedes destruyen todo lo que tocan" -Silvia Inés Flores

"La educación pública, desde Menem en adelante, fue una desgracia... y después de 12 años de kirchnerismo ni siquiera se la puede llamar educación. Educación era cuando nivelaban para arriba, no para abajo" -Andrea Rey

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

ADEMÁS