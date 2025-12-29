Cartas de lectores: Navidad en familia, Inteligencia, Condena

Navidad en familia

Esta Navidad nos trajo nuevamente la alegría del compartir en familia el encuentro con nuestros seres queridos, en especial con nuestros hijos y nuestros nietos. Pienso en cuántos niños sin padres están esperando una familia que los reciba en su hogar y les regale el amor único de papá y mamá junto a otros hermanos. Qué hermoso regalo de Navidad. Feliz Navidad.

Eduardo Faroppa

DNI 4.975.338

Inteligencia

Consideramos que el ciudadano argentino debe privilegiar la inteligencia cultural antes que la inteligencia artificial, con el fin de lograr los patrones básicos de convivencia social. La inteligencia cultural supone la discusión colectiva acerca de la convivencia política, y el encuentro con los valores éticos que constituyen la institucionalidad de una república. La inteligencia cultural es la construcción de la salud social.

Daniel Maccagnoni

DNI 11.987.695

Condena

Para reafirmar la inexistencia de pactos con la Sra. Cristina Kirchner, el Presidente resaltó que durante su gobierno ella fue condenada. Quiero creer que nada tiene que ver una cosa con la otra. Hasta donde sé, la condena de la expresidenta es una decisión de un poder del Estado absolutamente independiente. Cualquier comentario, aclaración o interpretación es absolutamente innecesario y solo contribuye a generar confusión.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Investigar

La Argentina es uno de los pocos países del mundo donde se prohíbe la asistencia de hinchas visitantes al fútbol; donde el gobierno intentó con mucha insistencia nombrar a un problemático juez para la Corte Suprema; donde casi un año después de la dudosa promoción oficial de la memecoin $LIBRA todavía no se aclaró el caso; donde luego de dos años de haber anunciado la intención de eliminar “la casta”, la misma aún sigue muy saludable; donde no se exige que los candidatos a legisladores tengan “ficha limpia”; donde las compras y ventas en los comercios, en general se efectúan sin la exigencia ni la emisión de comprobantes oficiales; donde gran parte de la población sigue favorable a la expresidenta presa; donde el juicio por la causa Cuadernos tiene una tramitación muy criticada por su formato y lentitud; donde se pudo otorgar un título artificial a Rosario Central; donde a los motoqueros les está permitido circular peligrosamente entre carriles de avenidas y a los colectivos avanzar con luz roja (por lo menos en la CABA, donde vivo), etc. Con estas y muchísimas otras actitudes incorrectas tanto de la política como de la población en general, ¿qué resultado se podía esperar de las “investigaciones” oficiales del caso AFA? Yo opino que, independientemente de lo que pueda resolver luego la FIFA, se debe intensificar la investigación de este caso y llegar a las conclusiones que muchos imaginamos.

Héctor Ferazza

DNI 93.466.311

Complacencia o cobardía

“Hay salud pública cuando los presidentes se atienden en hospitales públicos”, frase justa y razonable, salvo de quien proviene, una persona hipócrita y mentirosa, la expresidenta y vice Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por ser considerada jefa de una banda ilícita. Carente de dignidad tendría que haber dicho “el hospital público es para los demás, pero no para mí”. Desde su prisión, la rea pidió y se le concedió que se internara e interviniera por una simple apendicitis en el reconocido sanatorio privado Otamendi, a donde ya había asistido en otras ocasiones. No se explica por qué no la derivaron a alguno de sus preferidos hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, inaugurados más de una vez por ella, salvo los inconclusos. La señora sigue burlándose de los argentinos y la Justicia se lo permite, ¿complacencia o cobardía por parte de los jueces?

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Gendarme argentino

El gendarme argentino que viajó a Venezuela en diciembre de 2024 para ver a su mujer y a su hijo sigue preso en ese país. No se sabe de qué se lo acusa, no tiene abogado y ha pasado más de un año desde su detención. Los argentinos no debemos olvidar al compatriota injustamente preso.

Horacio Raúl Peluffo

DNI 4.425.292

Municipio cautivo

El Municipio de la Costa ha sido y es el feudo de Insaurralde, Boudou y el clan De Jesús, este último abulonado al poder y a la caja recaudadora desde 1983. Esta sospechosa sociedad entre condenados e investigados paraliza el crecimiento e inversiones en numerosos proyectos desde la bahía de Samborombón hasta Costa Esmeralda. Manejan las cooperativas de luz, excepto la de Santa Teresita, los cánones de los vendedores, balnearios, comercio y cuanto negocio pretenda establecerse. Pero lo más jugoso es sin duda el manejo discrecional de los permisos de obra, el pago de sobornos y las excepciones al código de edificación, como es vox populi en el municipio. También es curioso que ninguno de los propietarios de los barrios privados como Costa Esmeralda, Villa Robles, North Beach, etc., tenga sus escrituras, aunque reciben el impuesto municipal cada mes legitimando la propiedad. Ahora salió a la luz el Restaurante Hondo de Costa Esmeralda, propiedad de De Jesús, en medio de escándalos de evasión fiscal y blanqueo de dinero. Solo es la punta de un iceberg corrupto en una costa privilegiada a solo 300 km de la Capital Federal, con aeropuerto habilitado y excelentes rutas de acceso. Edificación sustentable, moderna y libre de coimas debiera conducir a un desarrollo inmobiliario de excelencia con torres de lujo y amplia oferta de servicios.

Pablo Gay

pabloagay@hotmail.com

