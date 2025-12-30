Cartas de lectores: Escándalo, Coleccionar es preservar patrimonio, Ruta

Escándalo

En relación con el escándalo en la Asociación del Fútbol Argentino, sorprende desfavorablemente: 1°) que lo directivos de los clubes que la integran hayan permanecido en sospechoso silencio, y 2°) que los jueces y fiscales que integran los tribunales de disciplina y de ética aún no hayan renunciado. En ambos casos su conducta los hace responsables de las irregularidades y delitos que se vayan descubriendo. Con relación a los jueces y fiscales considero que existe una incompatibilidad para integrar los tribunales indicados, ya que podrían ser llamados a intervenir en causas contra la AFA. Cabe agregar que cualquier disposición de la propia Asociación del Fútbol Argentino o de la Federación Internacional del Fútbol Asociación que impida recurrir ante los tribunales locales resulta manifiestamente inconstitucional.

Enrique J. J. Morando

DNI 4.524.178

Coleccionar es preservar patrimonio

El coleccionista de arte ocupa, en la Argentina, un lugar incómodo. Se lo mira con recelo, como si la tenencia de obras implicara necesariamente opacidad, evasión o cercanía con un mercado negro. Esa sospecha permanente, sin embargo, dice más del sistema que del coleccionista. Coleccionar no es solo comprar. Es conservar, asegurar, restaurar, proteger obras que, en la mayoría de los casos, van a sobrevivir a sus propietarios. Muchas de ellas terminarán teniendo un destino público: museos, archivos, fundaciones. El coleccionista funciona entonces como un custodio transitorio del patrimonio cultural. Paradójicamente, esa función social rara vez es reconocida. Por el contrario, los regímenes impositivos y la falta de reglas claras tienden a penalizar la tenencia y el cuidado de obras de arte. La consecuencia es conocida: la transparencia resulta más costosa que la opacidad, y el sistema empuja a zonas grises a quienes, en muchos casos, están preservando bienes culturales. En el arte contemporáneo este rol es aún más evidente. Sin coleccionistas, gran parte de la producción no existiría: son ellos quienes compran cuando no hay mercado, apoyan cuando no hay legitimación institucional y sostienen trayectorias incipientes. Cumplen, de hecho, una tarea que el Estado y muchas instituciones no siempre pueden asumir. Resulta llamativo que se celebre a las grandes colecciones cuando ingresan a museos, pero se desconfíe de quienes hicieron posible que esas obras llegaran hasta allí. Tal vez sea momento de revisar esa lógica y reconocer que conservar arte también es una forma de producir cultura.

Julio Suaya

juliocsuaya@gmail.com

Ruta

En estos días en los que he viajado, he podido comprobar el deterioro gravísimo de las rutas. Lo primero que viene a mi mente no es la inoperancia del gobierno de Milei, la que se explica en alguna medida por la falta de recursos. Viene la figura de los condenados en la causa Vialidad y los involucrados en la causa de los cuadernos. Esos son los responsables de haber distraído recursos para el mantenimiento y construcción de las rutas, ahora en un estado deplorable y que no solo incomodan; son, en muchos casos, causa de accidentes fatales. Confío que esos “condenados” sean juzgados por la historia.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

La Navidad es un festejo religioso

Es el renacer, la esperanza de paz y amor, la calma y la tolerancia. Los que “festejan” emborrachándose y conduciendo un automóvil, que es un arma cuando el conductor está borracho, así como los idiotas que tiran al aire, como si la bala nunca fuera a caer, todos estos imberbes deberán pagar por serlo. Los que hieren a personas, los que siguen tirando al aire deben ir presos. ¿El Presidente quiere liberar la venta de armas? Los que se consideran católicos deben repensar su forma de festejar.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

Vergüenza

Qué vergüenza leer los valores que cobran (Fernández, Macri, Pertiné, Scioli, Cobos, etc.) en jubilaciones de privilegio. Sinceramente, en un país donde hay un 40% de pobreza, donde todos sus ciudadanos están haciendo un gran esfuerzo para salir adelante, después de muchos años de robos y más robos, ver que todavía la política sigue defendiendo estos robos bajo el argumento de que “son derechos adquiridos” y “no se puede legislar para atrás”… Una política que no soluciona las injusticias y no sabe distinguir entre derechos reales adquiridos y derechos de “injusticias adquiridas” difícilmente pueda pedir a sus ciudadanos esfuerzos y más esfuerzos. No se escondan detrás de leyes y más leyes. Las leyes en estos casos claramente deben solucionar estas injusticias y solo depende de los políticos que logren entender ya estas injusticias y vergüenzas que nos muestran día a día estas situaciones de obscenas jubilaciones de privilegio como si fuéramos un país sin ningún tipo de problemas económicos.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Mamá Antula

Quisiera hacer llegar por este medio mis más sinceras felicitaciones a nuestra vicepresidenta por la inauguración de la capilla dedicada a Mamá Antula en el Senado de la Nación. Considero que es, sin dudas, la funcionaria más digna y ejemplar de este gobierno —y de muchos anteriores—. Hoy más que nunca resulta necesario rezar a Dios, fuente de toda razón y justicia, por nuestra tan querida y maltratada Argentina. Las naciones cristianas pueden morir, pero no debemos olvidar que, como Cristo, también pueden resucitar.

Javier Ignacio Baños

DNI 23.771.916

En la Red

“Caputo exigió a los bancos que acepten los dólares bajo el colchón”

“Traé los tuyos, Toto”

María Inés Uslenghi

“Perfecto”

Tomás Fernando Sarjanovic

“Se predica con el ejemplo”

Sebastián Alberto Jiménez Rodríguez

“Decime que no tenés dólares para pagar los vencimientos sin decirme que no los tenés”

Nicolás Foglia

“Primero los políticos, luego los contribuyentes”

Laurita Joya Bretaña