De los lectores: cartas & mails

Carta de la semana

Vengo a traer mi humilde propuesta: debería el próximo gobierno (sea del partido que sea) crear un órgano consultivo de apoyo a su gestión. Los integrantes de ese grupo deberían ser personas que la misma sociedad elija de algún modo por haberse destacado por su trayectoria o actividad realizada en el país.

Las funciones del grupo consultor serían generar ideas y proyectos tendiendo lazos de unión en la comunidad, separando todo fin político de estos temas.

El objetivo principal del grupo sería establecer las líneas de acción de una nueva economía nacional sana, de crecimiento, con racionalidad en las decisiones, y que termine con subsidios y prebendas generales de todo tipo para sanear definitivamente las arcas del Estado y solo sostener lo primordial, lo estratégico para la Nación y lo que el argentino en general quiera para sus hijos.

Jorge Martínez

jcm.movi@gmail.com

Vacunar a los hijos

Hoy fui a vacunar a mi hijo de 13 meses con las dosis que recomienda el Calendario Nacional de Vacunación. A Noah le aplicaron 4 vacunas. Su reacción ante cada pinchazo fue esencialmente la misma: llanto. La diferencia era que, ante un nuevo pinchazo, el llanto se intensificaba.

Como padre, me dolió mucho verlo llorar, siendo que Noah entró al vacunatorio alegre y sonriente, pero salió llorando y dolorido.

Fue instintivo pensar en aquellos padres que deciden no vacunar a sus hijos. ¡Qué suerte tienen esos chicos! Nunca pasarán por los dolores que pasó Noah. Me pregunté, entonces, ¿soy un mal padre que llevó a sufrir a mi hijo? ¿Son buenos padres aquellos que deciden no vacunarlos?

Quizá Noah nunca en su vida se infecte con Bordetella pertussis, agente causal de la tos convulsa. ¿Sufrió entonces para nada? No, las vacunas previenen contra enfermedades, no se aplican cuando uno está enfermo, sino cuando uno está sano.

La vacunación individual es eminentemente una acción colectiva. Ello significa no solo mirar lo que me sucede a mí y a mi familia, sino pensar en los demás.

Con decisiones como no vacunar a mi hijo, pongo en riesgo a la población donde vivo. Si mucha gente hiciese lo mismo, tendríamos mucho para perder en este mundo globalizado. Por ello, seamos solidarios y vacunemos a nuestros hijos.

Juan Ignacio Quelas

DNI 24.086.113

Antídoto

Si uno escribiera un texto que intentara plasmar los vaivenes de la República Argentina, se destacarían en él los términos "resiliencia, anomia, crisis, irracionalidad, compulsión". En el epílogo debería señalarse el antídoto frente a lo tóxico: actitud y ser mejor persona.

Arnoldo Krawicki

akrawici@gmail.com

Pastoreo

En las instalaciones de la Escuela de Educación Agropecuaria Nº 8, situada en Colonia Norte de General José de San Martín, se realizó una jornada sobre Pastoreo Racional Voisin (PRV), que estuvo a cargo del médico veterinario Rubén Mondino, de la Delegación Santa Fe de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación. Esta jornada fue organizada en forma conjunta entre la mencionada escuela, la delegación, la Sociedad Rural El Zapallar y el INTA.

El PRV es una técnica de pastoreo diseñada por el francés André Voisin en la primera mitad del siglo XX. No es simplemente un pastoreo intensivo, sino que se trata de una tecnología agrícola completa que se caracteriza por ser totalmente respetuosa con el ambiente, regenerando los suelos, sin insumos ni agroquímicos.

Ha demostrado ser más rentable que los demás métodos de producción a pasto. Este es un sistema que mejora la eficiencia de la producción haciendo un uso racional de los recursos.

Entre los principales beneficios del pastoreo racional se destaca que permite aumentar el rendimiento de kilos por hectárea y mejorar el suelo por la incorporación de bosta y orina, pero como toda tecnología necesita un abordaje sistémico para también mejorar otros indicadores productivos.

El objetivo del encuentro fue el de interiorizar a profesionales y productores en el manejo de las pasturas, obteniendo las más altas producciones de carne y/o leche sobre la base de pasto, mejorando así la fertilidad del suelo y produciendo alimentos más sanos.

En primer lugar, se realizó una charla y a continuación se realizó una recorrida en un campo en Colonia Buena Vista, cuyo dueño desde 2017 está implementando un sistema de pastoreo rotativo, lo que le permite manejar 150 animales en total (96 vientres), para lo cual subdividió su predio en 31 lotes con alambrado eléctrico, rotando una o dos veces por día de potrero.

Gerardo Roberto Martínez

yaguaretecoli@yahoo.com

Hipoacusia y cine

Ayer vi el film La odisea de los giles. Excelente argumento, dirección y acción actoral. Lamentablemente los films argentinos les son vedados a las personas con hipoacusia dado que no son subtitulados. La industria cinematográfica pierde espectadores; los hipoacúsicos pierden la posibilidad de gozar de esas obras artísticas.

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

Salud mental

El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Sin embargo, el hecho pasó bastante desapercibido en los diferentes medios de comunicación. Pareciera que la ola inclusiva que abarca a diferentes grupos marginados o excluidos no alcanza a visibilizar a las personas que padecen distintos tipos de afecciones mentales.

Según mi opinión, la respuesta de la sociedad a los problemas de salud mental es de incomprensión y, en muchos casos, también de rechazo. A diferencia de las dolencias físicas, las mentales son muy difíciles de entender, o bien, se pone la carga de la culpa en la persona que la padece.

Los familiares de dichas personas no son reconocidos ni reciben la ayuda necesaria en su lucha diaria y sin descanso por acompañar y contener a los pacientes.

Así como han sido detectados y están siendo corregidos otros comportamientos injustos de la comunidad, desearía que se hiciese lo propio con esta problemática que abarca a muchísimas personas, las cuales se encuentran apartadas e ignoradas por un sistema que no las comprende ni acepta. Entonces sí estaríamos encaminándonos hacia una sociedad que sea verdaderamente inclusiva.

Gustavo E. Rizzi

DNI 14.217.058

Previsibilidad

El déficit de Aerolíneas Argentinas y Austral es un doloroso estigma que nos cuesta millones de dólares anuales al conjunto de la sociedad, cuando en realidad poco más del diez por ciento usa ese servicio.

Según la información periodística, las empresas cuentan con ochenta y dos aviones y mil doscientos pilotos, lo que significan algo más de catorce pilotos por avión. Obviamente no todos los aviones vuelan simultáneamente por razones de mantenimiento o de programación.

No quiero pensar en el resultado del mismo cálculo para el personal de cabina, de administración y otros. Un verdadero desaguisado para cualquier persona con experiencia en cualquier industria. Bueno sería dar a conocer los resultados de este mismo cálculo en otras empresas similares del mundo.

La Fuerza Aérea se queja de la falta de aviones y de horas de vuelo. Para ambos problemas tengo una solución. Las empresas son del Estado, consecuentemente los simuladores de vuelo también lo son.

Mi propuesta es que los pilotos militares se capaciten en los equipos de uso civil, para de esa manera enfrentar a cinco gremios que con sus acciones coercitivas perjudican a los pasajeros, a la empresa y a todos nosotros.

Es lo que haría cualquier empresario que busca optimizar los recursos, dándoles a los usuarios algo muy concreto: previsibilidad.

Norberto Hernán Linzuain

DNI 4.408.886

Alberdi y Esquiú

Siguiendo las Cartas de Lectores sobre escritos y acontecimientos que definieron el paso de la anarquía a la organización nacional, bueno es repasar dos lecturas. Una, "Bases", de J. B. Alberdi, y la otra, el denominado en su momento "Sermón de la Constitución", de Fray M.Esquiú.

Ambas son base, oportuno y fundamental aporte, a la redacción y feliz aprobación del sagrado texto que nos hizo nacer a la República, tal cual la soñaron nuestros próceres.

Como ciudadanos de paz, debemos desistir de toda sectaria reivindicación que divide y retrasa.

Sigfrido José Moroder

DNI 4.172.885

En la red

De Vido y López, a juicio oral por el caso Skanska

"Justicia lenta comola nuestra no es justicia; las causas prescriben y nunca llegan a sentencia"- Estela Milanese

"Son perseguidos políticos" - Melisa Fuentes

"Pasito a pasito,un poco de justicia, por favor" - Adriana Botta

"Por fin una buena noticia" - Héctor Raúl Maidana

"14 años pasaron, una vergüenza; la Corte definió lo del IVA y Ganancias en media hora" - Daniel Cabrera

