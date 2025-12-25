Cartas de lectores: Justicia intangible, Glaciares, Enrique Shaw

Justicia intangible

Sin tener conocimientos profundos en legislación penal, muchas veces me pregunté cuáles eran los instrumentos de medición en las penas para los delitos de lesa humanidad. Esa duda, propia de un profano, la encontré en El mercader de Venecia, de Shakespeare, cuando el supremo tribunal interviene ante el querellante, que dictamina que “podría cobrarse con la porción de hígado, pero sin la sangre”. Con frecuencia se publican sentencias a muchos compatriotas, condenados a varias “cadenas perpetuas”. Dentro de mis conocimientos, la perpetuidad no tiene límites, es infinita. Esa condición la torna imposible de sumar, dando por conclusión que nuestra justicia no es tan suprema como se la menciona: impone condenas imposibles de cumplir. La explicación que algunos me dieron es porque, teniendo sentencia, los querellantes pueden lograr indemnizaciones del Estado, aunque un presidente en su campaña anunció que terminaría con los “curros de los derechos humanos”. No obstante los artículos vinculados con la manipulación ideológica de los derechos humanos, traeré a la memoria de los lectores algunos hechos históricos concordantes con el título de esta carta. Comenzaré por Máxima Zorreguieta y el “Adiós, Nonino”, el mundo conmovido por la ausencia de su padre; agregaré otros menos conocidos, como el del coronel Losito, a quien la Justicia le negó el permiso para el casamiento de su hija, y finalmente el del mayor Alsina, que estando procesado sin condena no pudo concurrir a abrazar a su hijo abanderado del Colegio Militar de la Nación. Es mi deseo que este aporte pueda ser de utilidad, para poder vivir en paz en nuestro querido país.

Jorge José Echezarreta

Glaciares

Un glaciar no es un recurso reemplazable: es una reserva vital de agua dulce que tarda siglos en formarse y minutos en destruirse. Sin glaciares bien protegidos no hay futuro, solo sequía diferida. En definitiva, dañar y destruir los glaciares argentinos, por el motivo que sea, es “pan para hoy, hambre para mañana”. Y, desgraciadamente, será hambre de agua.

Patricio Oschlies

Enrique Shaw

Enrique Shaw será reconocido como beato por la Iglesia Católica. Eso significa que su vida y su muerte fueron ejemplo y modelo. El camino para ser declarado beato es muy serio y garantiza que quien logra ese reconocimiento realmente lo merece. Enrique es beato fundamentalmente por su vida como empresario. Fue dirigente de Rigolleau en una época marcada por enfrentamientos serios entre los actores de la vida laboral. Él supo conducir el timón de su empresa poniendo en el centro a las personas. Si estudiamos su vida y asumimos sus criterios de gestión, podemos ser faro del mundo en materia laboral y generación de riquezas. Él como nadie supo armonizar las tensiones entre productividad, sindicatos, legislación y vida empresaria. Nada distinto de lo que necesitamos hoy.

Fernando Braconi

Empleados públicos

Acabo de leer con estupor que el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego ha pedido un adelanto de impuestos a las empresas fueguinas por 20.000 millones de pesos para poder pagar el aguinaldo a los empleados públicos. La provincia tiene 130 empleados públicos provinciales y municipales cada 1000 habitantes. La Argentina, con exceso de empleados públicos, promedia 84 empleados públicos por cada 1000 habitantes. Por ende, la provincia tiene el 55% más que el promedio nacional. Por otro lado, se comenta que el promedio óptimo nacional debería ser de 50/55 empleados por cada 1000 habitantes. Contra esta métrica óptima, la provincia tendría un 130% más de empleados de los necesarios. El gobernador debería hacer un esfuerzo de reducir la plantilla de empleados públicos, más que en conseguir fondos adicionales.

Carlos J. Ceva

Rutas deterioradas

Hace unos días, volviendo de Uruguay por el complejo Zárate-Brazo Largo, me provocó vergüenza ajena el deterioro y abandono que hay en nuestro país después de haber andado por las impecables rutas uruguayas, flanqueadas por sus banquinas de pasto prolijamente cortado. Encontré las rutas nacionales 12 y 14 con pozos, el carril derecho de la doble vía con huellones en el pavimento por el sobrepeso de los camiones, las banquinas llenas de yuyos, pasto alto y, para cerrar, las casillas de peaje del complejo Zárate-Brazo Largo totalmente abandonadas y liberadas del cobro. Uruguay es del tamaño de la provincia de Buenos Aires, donde su mayor y casi única riqueza es la producción agropecuaria, y tiene sus rutas en condiciones. La contrapartida es la Argentina, que además de la provincia de Buenos Aires tiene todas las riquezas necesarias en el resto del territorio para ser un país de punta y ni siquiera mantiene en condiciones el medio de comunicación más importante para trasladar su producción. Sería bueno que nuestro presidente analizara nuevamente y revirtiera su decisión de no invertir en rutas en su afán de mantener el equilibrio fiscal por los fraudes que se cometieron en el gobierno anterior, ya que entiendo que la solución es tan simple como controlar que las empresas hagan bien su trabajo. Si no, en poco tiempo las rutas serán intransitables. El resultado final es por el bien de la producción del país y también para la calidad de vida de sus habitantes, que es tanto o más importante que tener el bolsillo lleno de billetes.

Mariano E. Correa

