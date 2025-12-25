Cartas de lectores: Causas, Einstein inmigrante, Falta de confianza

Causas

Siempre creí que los males de nuestro país se debían al accionar de la gente: funcionarios, políticos, empresarios, etc., pero actualmente creo que el mal está fundamentalmente en los jueces y, en menor medida, en el Congreso. Los jueces (incluyendo a los fiscales y todo aquel que se desempeñe en la Justicia, a su debida medida), porque duermen las causas, las dilatan, siempre tienen un argumento para estirarlas y, al final, sobreseer al imputado por prescripción de la causa y no por la inocencia (caso Menem, entre otros). También son responsables de los lujos que “padecen” algunos detenidos (caso Cristina) en contraposición con otros delincuentes, que deben permanecer en un penal y en una cárcel sin las comodidades de las que goza la expresidenta. El Congreso, porque sanciona leyes benignas para casos aberrantes que terminan beneficiando al delincuente, dándoles argumentos a los jueces para sus fallos escandalosos que hasta terminan con tobilleras electrónicas o prisión domiciliaria. ¡Qué distinto sería todo si la Justicia funcionara como es debido, o sea, con juicios rápidos y con los culpables cumpliendo su condena como corresponde! Seguramente, y entre otras cosas, la corrupción no desaparecería, pero sí bajaría sustancialmente.

Juan Carlos Galiano

DNI 11.534.678

Einstein inmigrante

En virtud de la actual política migratoria de los Estados Unidos, muchos habitantes que no poseen la ciudadanía son expulsados. En ese conglomerado se hallan científicos, técnicos, personal calificado en especialidades diversas, profesionales, etc. Mi pregunta es: si en estos momentos Albert Einstein viviera, nacido fuera de Estados Unidos, ¿correría la misma suerte que aquellos? La gran inmigración europea tuvo vital importancia en el crecimiento de esa potencia. Negar la historia es sinónimo de ignorancia.

Arnoldo Krawicki

DNI 4.420.123

Falta de confianza

En junio de este año, con mi mujer compramos una Chevrolet Trailblazer 2019 en el concesionario oficial San Jorge SA, confiando en la seguridad que supone una marca reconocida y una garantía incluida. Soy padre de cuatro hijos y necesitábamos un vehículo confiable para la vida cotidiana de una familia numerosa. A los pocos días comenzaron los problemas: reiterados encendidos de la luz de check engine, ruidos mecánicos y sucesivos ingresos al taller. Con el tiempo, descubrí algo aún más grave: con tal de concretar la venta, el concesionario omitió informarme que la camioneta había ingresado por check engine pocas semanas antes de la compra y nos aseguraron que se le había realizado el cambio de correa, algo que luego constatamos que no era cierto, obligándonos a afrontar un gasto urgente para evitar daños mayores. Desde la compra, la camioneta estuvo más de tres meses y medio fuera de uso; hoy lleva más de tres semanas consecutivas en reparación, sin solución definitiva ni vehículo sustituto. En una semana me voy de vacaciones con mi familia y no tengo la camioneta. Tampoco puedo venderla: mi ética y la responsabilidad legal frente a posibles vicios ocultos me impedirían trasladar a un tercero fallas que el concesionario no logra resolver. El perjuicio no es solo económico, sino también profundamente humano: rutinas familiares alteradas, angustia e indefensión. Inicié el reclamo ante Defensa del Consumidor, pero queda una pregunta inevitable: ¿qué protección real tiene una familia cuando confía en un concesionario oficial y la garantía no garantiza?

Francisco Torino

DNI 28.644.566

Justicia con IA

Si uno pusiera todos los antecedentes del tema de Cristina Kirchner en la IA, ¿tendría un resultado de una condena como cualquier ciudadano común? En el Palacio de Justicia se encuentra una escultura que representa a la justicia “con los ojos tapados”, una justicia aplicada a todos por igual. Los hombres encargados de aplicar justicia sin duda no responden a ese principio. Solo con ver cómo transita sus días Cristina Kirchner, con visitas ilimitadas, tratamientos vip, o este último suceso de la operación de apéndice en un sanatorio privado vip… El resto de los presos de la Argentina ¿reciben el mismo tratamiento, o se operan en el hospital penitenciario? ¿No será mejor en un futuro que la aplicación de la justicia esté dictada directamente por la IA? La IA no sabe de presiones, compromisos, temores, favores, que sin duda deben tener los que deben aplicar justicia y sentencias a casos como estos.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Adversarios de Laura

El doctor Guillermo Laura (no ingeniero) ha presentado infinidad de propuestas de obras públicas y económicas que, de haber sido oídas, habrían mejorado enormemente el país. La mayoría de ellas se encuentran reflejadas en el libro El día después, de 2020, que tiene total vigencia. Pero Laura contó con un antiguo adversario a la hora de ser analizadas y debatidas: la obra pública argentina sufría durante décadas una corrupción de tácito consentimiento tanto de funcionarios como de empresarios que hoy transitan la causa Cuadernos. A pesar de haber contado con el beneplácito del presidente Menem, no fue suficiente. Estas propuestas llevaban un inteligente blindaje contra los embates de la corrupción. Habiendo acompañado durante 17 años a Guillermo Laura, fallecido hace dos años, ofrezco al amable lector que me solicite a mi mail el envío del libro El día después en formato digital.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com