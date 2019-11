De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2019

Sensibilidad social

Enhorabuena que políticos, sindicalistas, empresarios, activistas de los derechos humanos y otros hayan descubierto que el hambre es un problema. Sorprende la tardanza (mala memoria quizá), porque la pobreza y el hambre nos atraviesan desde hace años, "década ganada" incluida, no es responsabilidad exclusiva del gobierno que se va, sino que la comparte con muchos dirigentes que, paradójicamente, se encontraban en esa reunión. Se reclamó además al pueblo poner el hombro. Mala información tal vez. Pero les aclaro a aquellos que concurrieron a Puerto Madero en lujosos autos con chofer y custodia que una mayoría de ciudadanos anónimos, que no aparecen en los medios, día a día salimos a trabajar para ganarnos nuestro sustento y el de nuestras familias, agobiados por una presión impositiva feroz para financiar un Estado ineficiente y sin respuestas. Y que venimos poniendo el cuerpo, sin pausa, desde siempre. Por eso, ahora que su sensibilidad social se ha despertado, espero que renuncien a sus privilegios y pongan algo ustedes.

Luis López

DNI 16.785.692

Ausencia

¿Alguien sabe por qué entre el numeroso y multisectorial consejo formado para combatir el hambre en nuestro país no se vio a quien más conoce y más experiencia tiene en el tema? Me refiero, claro, al doctor Abel Albino, presidente de la Fundación Conin.

¿Una vez más la ideología matará el sentido común y luego diremos que en este país nada funciona?

María Isabel Vergara del Carril

DNI 5.753.232

Lawfare

Me pregunto si cuando el Papa cuestiona el uso arbitrario del "lawfare" incluye a la enorme cantidad de militares argentinos, prisioneros muchos y muertos varios, sin condena unos y sin siquiera juicio otros. No imagino a Dios avalando esa "Justicia tuerta".

María Laura Piola

DNI 5.638.442

De la Rúa y el Ejército

En su artículo de opinión del 14 de noviembre, Carlos Pagni comete un extraño error de información. Allí dice que en diciembre de 2001 el Ejército se negó a intervenir cuando De la Rúa se lo reclamó. La verdad es que fue todo lo contrario. En una reunión llevada a cabo al mediodía del miércoles 19 en el despacho del entonces ministro del Interior, Mestre, se consultó al Ejército, a cargo entonces del general Ricardo Brignone, sobre la posibilidad de utilizar camiones del arma para repartir bolsones de comida. Al conocer esa iniciativa, De la Rúa ordenó desactivarla en forma inmediata. Meses más tarde, me reuní en el despacho del general Brignone en el Edificio Libertador, donde recordando esa y otras anécdotas me confirmó la versión de que él estaba en contra del establecimiento del estado de sitio y así se lo había hecho saber oportunamente al entonces ministro de Defensa Horacio Jaunarena, quien no se lo retransmitió al entonces presidente. Me dio también sus reflexionadas razones sobre su posición en esa materia en aquellos aciagos días.

Nicolás V. Gallo

ngallo@fibertel.com.ar

Voces de advertencia

Quiero citar palabras de la canciller alemana, Angela Merkel, en su discurso del 9 de noviembre último, en conmemoración del trigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín: "Demasiada gente fue víctima de la dictadura del SED (partido de la Alemania comunista). No los olvidaremos. Recuerdo a las personas asesinadas junto al muro porque buscaban la libertad. Recuerdo a las personas controladas y denunciadas. Recuerdo a las personas sometidas que tuvieron que enterrar sus sueños y esperanzas, porque no querían doblegarse ante la arbitrariedad estatal... El 9 de noviembre también recordamos a las víctimas del progrom de 1938. El 9 de noviembre nos conmina a hacer todo lo que esté en nuestra fuerza para defender la libertad y la democracia, la dignidad humana y el Estado de Derecho... El 9 de noviembre, hace 30 años, cayó el Muro de Berlín. Poco antes, nadie consideraba que fuera posible. A principios de 1989, eran una pequeña minoría los que defendía los derechos civiles, la libertad y la democracia, asumiendo perjuicio, persecución y encarcelamiento. Esta minoría dio coraje a miles y miles que llevaron la protesta a la calle. Pero los valores -libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos- no se dan por sí solos. Tienen que ser vividos y defendidos continuamente".

Las palabras de Merkel nos llegan directamente en nuestra América Latina tan convulsionada. ¿Quién no reconoce la idéntica situación en Cuba? ¡Desde hace ya 60 años! Y los sufridos venezolanos. Los valores -libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos- no se dan por sí solos. Tienen que ser vividos y defendidos continuamente, nos dice Merkel. Recordar a aquellas personas, muchas de las cuales dieron su vida por la libertad, nos debe hacer respetar a los miles de latinoamericanos que también alzan sus voces en contra de los dictadores -no hay otra palabra- que insisten en perpetuarse en el poder. Además de lamentable, es preocupante que el presidente electo argentino manifieste su cercanía y solidaridad con tales regímenes. Es una falta de respeto a las voces de advertencia y también un desacato insolente a los miles de argentinos que han votado otro camino.

Walter J.R. Junco

walterjrjunco@gmail.com

Pésimo ejemplo

Ante los repetidos insultos, blasfemias y amenazas públicas de Hebe de Bonafini hacia gran parte de nuestra sociedad, cabe preguntarse: ¿qué o quiénes le otorgan impunidad? ¿Su edad? ¿Su género? ¿Su ideología? ¿Su cercanía con el próximo gobierno? ¿Su dudosísima trayectoria como empresaria de la construcción? ¿Nadie le va a poner límites?

Su conducta violenta, beligerante y antidemocrática es un pésimo ejemplo para las generaciones más jóvenes, que ven que en este país se pueden traspasar límites sin que se castigue a quienes lo hacen.

Patricio Carli

DNI 16.600.038

En la red

Los movimientos sociales prevén un diciembre sin grandes conflictos

Facebook

"¿O sea que el tema era por afinidad política? No tenían tanta hambre entonces" - Juan J. López

"¡Cierto que era mágico el 10/12!" - Marita Kruse

"¡Qué bueno! Ya se solucionaron los problemas" - Dina Amaya

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS