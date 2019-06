De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de junio de 2019

Mala praxis

Por la mala praxis de Axel Kicillof (actual candidato a gobernador) como ministro de Economía del gobierno kirchnerista, nuestro país debe pagar a acreedores por Aerolíneas Argentinas 320 millones de dólares; por YPF, 3000, y por Orígenes, 500 millones (estatización de las AFJP). Y otros acreedores nos inician juicio por malversar cifras del Indec.

No se entiende cómo tienen más del 30% de intención de voto. Al que sí entiendo ahora es a Jorge Luis Borges, cuando un alumno le dijo: "Yo soy peronista" y él le respondió: "No se preocupe, yo también soy ciego".

Fatiga moral

Siento fatiga moral, agotamiento del alma, cuando tomo conocimiento de las 31 llamadas entre Cristina Fernández y Sergio Berni en la madrugada del domingo en que apareció sin vida el fiscal Alberto Nisman, 18 de ellas iniciadas por la expresidenta. La única persona que se vio favorecida con esa muerte fue Cristina Fernández. Siento fatiga moral, agotamiento del alma cuando tomo conocimiento que no es posible que alguien sea candidato a intendente o concejal si tiene una imputación o causa penal en su contra y a la señora Cristina Fernández, con ocho causas penales de gran envergadura, se le permite ser candidata a vicepresidente del país. ¿Es posible que los argentinos podamos convivir con informaciones de corrupción desde hace más de 10 años, con bolsos, estancias, hoteles, valijas en cajas de seguridad, y no haya sentencias? ¿Cómo es posible que los jueces federales de Comodoro Py se rían de los ciudadanos durante tanto tiempo, apurando o demorando las causas según sus intereses personales y su corrupción? ¿Alguien duda hoy en día del travestismo moral de esos jueces? Entonces, ¿cuál es el dilema moral del presidente de la Nación? ¿Está bien que sea prescindente y respete la independencia de los poderes si el Poder Judicial decide no purificarse in eternum? ¿Qué hacemos los ciudadanos si tenemos que vivir en un país donde una parte de la política tiene actitudes psicopáticas y la otra actúa de Heidi? ¿En qué trampa hemos caído? ¿Cuántas décadas tardará el Consejo de la Magistratura en limpiar la Justicia? ¿Conviviremos con eso?

Me siento atrapado entre una parte de conciudadanos corruptos y otra parte de conciudadanos que limpian la Justicia a paso de tortuga.

Compra de 0 km

El Gobierno ha anunciado un plan de descuentos para alentar la compra de automóviles 0 km. El plan va acompañado de un compromiso de las terminales de no incrementar los precios durante el mes de duración del plan. El más eficaz plan para reducir el costo final de los automotores 0 km es reducir la brutal carga fiscal que pesa sobre ellos.

Día D

Con respecto al artículo sobre el desembarco en Normandía y la expresión Día D, hay un interesante comentario que hace Ana Frank en su diario, en la entrada correspondiente al 6 de junio de 1944. Al escuchar por la BBC de Londres la noticia del desembarco, las palabras del locutor "This is D-Day" le sonaron como "This is the day" (este es el día).

EE.UU. y el Brexit

Ya se sabe cuánto nos enseña la historia. Si la tuviéramos en cuenta más seguido, nuestro pensamiento actual estaría más abierto y despejado para evaluar y medir los entreverados sucesos políticos en los que estamos inmersos. Leo los comentarios de la visita del presidente Trump a Inglaterra. La realeza y el gobierno lo reciben con los honores que merece un jefe de Estado y al mismo tiempo hay marchas populares increpándolo. Recuerdo la reciente película Las horas más oscuras, que muestra que en los momentos más angustiosos para la isla, Churchill clamaba ayuda desesperada a los Estados Unidos. Hoy, el pueblo inglés votó por el Brexit. La mitad está arrepentida porque siente que ese desprendimiento del continente europeo los deja desamparados. Los Estados Unidos ofrecen ayuda.

Con enormes matices, la historia se repite. Insisto en aquello de las enseñanzas de la historia, que vale para todos. Evaluemos, midamos, comparemos y recién después tomemos partido.

Pena de muerte

Hace unos años, quien fuera entonces presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, lanzó, para medir el pulso de la opinión pública, la idea de la pena de muerte para violadores y causantes de otros delitos. Se levantó una ola de protestas, críticas y declaraciones contra la pena de muerte. Ese fue el clima que entonces se respiró. Y la cultura de rechazo a la pena de muerte sigue teniendo vigencia en la sociedad. Sigue en pie el concepto de que es inhumana e ineficaz para los fines que persigue. Sin embargo (con la complicidad del silencio), la pena de muerte hoy se aplica en nuestra sociedad. No por fusilamiento o silla eléctrica, pero de una manera lenta, sin estridencias ni espectáculos chocantes, pero pena de muerte al fin. Llevo casi quince años visitando a militares, policías y civiles que tuvieron algo que ver en el "Proceso'' (unos 2300). Y veo cómo se van deteriorando gradualmente bajo el estigma de "genocidas''. Muchos de ellos sin proceso, otros con proceso de dudosa objetividad, con sentencias por varias causas que se les van acumulando: lo que significa añadir años a su reclusión, algunos con varias sentencias de prisión perpetua, etc. Están condenados a muerte aunque no se diga en voz alta ni oficialmente. El hecho de que han fallecido más de 500 (165 en los cuatro últimos años). Recuerdo: en el penal de Marcos Paz estaban mezclados con asesinos, violadores y otros acusados de diversos delitos. Transcurridos unos años, muchos de estos recobraron la libertad: delincuentes. Mientras que quienes, equivocados o no, arriesgaron su vida para que el marxismo no destruyera nuestra identidad argentina (con todo lo que la constituye "patria''), siguen a "la sombra''. Estos ancianos, ¿no están condenados a muerte? Creo que es un tema en el que la opinión pública debe involucrarse: primero, conociendo la realidad de los mismos "presos políticos'', interesarse más en cómo se han desarrollado los juicios, y tener en cuenta la realidad humana de quienes, privados de libertad, languidecen en los lugares de detención. Y no está de más considerar la situación de sus familias: visitas más o menos frecuentes a los detenidos por años, ambiente hostil (e informado parcialmente), que respiran sus hijos y sus nietos, etc.

Creo que es una falacia afirmar que no hay pena de muerte. ¿Y esta muerte lenta y extensiva?

Malos tratos

Cada tanto nos sacude la noticia de maltratos en jardines maternales o geriátricos. La prevención solucionaría el tema, colocando obligatoriamente varias cámaras de seguridad que funcionen las 24 horas, para que los familiares, vía internet, puedan comprobar si el cuidado y la atención que se les brinda a sus seres queridos son los que corresponden. No lloremos sobre la leche derramada, evitemos que se derrame.

Viaducto Mitre

Soy vecina y usuaria diaria del viaducto Mitre. Apoyé fervientemente la obra y asistí a la inauguración con entusiasmo. Ahora me da pena ver la suciedad que lo rodea. Si bien se limpian los andenes, nadie se hace cargo de la limpieza de los vastos y hermosos canteros que colocaron al frente con plantas, frente a la avenida Vértiz. Día tras día veo las mismas latas, botellas y papeles en el mismo sitio.

¿A quién le corresponde la limpieza? ¿Nadie controla que se realice? Qué pena tanto entusiasmo para inaugurar y no el mismo para mantenerlo. Espero que se solucione.

Perros callejeros

Cuando veo un perro callejero, sin dueño, que sufre, me pregunto: ¿por qué no hay más refugios? No hay tantos, y si los hay, los animales son descuidados o maltratados. Debería haber más refugios donde sean tratados con cariño, donde tengan comida, un plato de agua y techo. Esas son las herramientas que derrotan el sufrimiento. Con un poco de esfuerzo y campañas de concientización se puede cumplir.

Ayuda en el exterior

Tengo un familiar que, residiendo en Milán, Italia, requirió con urgencia, a instancias del gobierno de ese país, documentos de identidad legalizados y apostillados por nuestro gobierno. A tal efecto utilizó los servicios online que proporciona el Registro Civil para que le sean remitidos a su ciudad de residencia en el exterior. El proceso online sufrió inconvenientes que imposibilitaba la remisión de la documentación, y es aquí donde quiero agradecer la intervención del funcionario de la Dirección Técnica Consular Robertino Gioia, quien, más allá de sus funciones de competencia, arbitró las medidas y acciones conducentes para que el ciudadano residente en el extranjero quede ajustado a derecho. Es sumamente gratificante encontrar funcionarios de la valía y competencia del señor Robertino Gioia por su proactividad, vocación de servicio y don de gente.

