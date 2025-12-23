Cartas de lectores: Desaciertos, argumentos, el trabajo informal

Desaciertos

Este es un momento de la historia argentina en la que mucho de su futuro depende de la confianza y tranquilidad que pueda transmitir sobre el buen funcionamiento de sus instituciones republicanas, a potenciales inversores que miran con interés -pero también con fundada desconfianza- al país que promete abastecer al mundo de alimentos y energía. La designación de funcionarios con antecedentes intachables es una condición elemental para generar seguridad jurídica, por lo que nunca se entendió el empecinamiento del Presidente con la propuesta del juez Lijo para la Corte Suprema. Tampoco se entiende ahora el desacierto de nombrar jefe del ARCA a una persona investigada por no haber declarado la propiedad de departamentos comprados en Miami.

Ricardo E. Frías

Argumentos

Cuando escuchamos los argumentos de sindicalistas , peronistas , kirchneristas y varios más que comparten una misma línea de visión de país, que se mencionan como los verdaderos defensores de los trabajadores, es como si exclamaran hoy en día, con todos los avances tecnológicos que existen en materia de comunicación, “mantengamos las máquinas de escribir”, o “ no dejemos que cierren las fábricas que las hacen”, porque, ¿qué harán todos los que trabajan en esa industria? Así venimos funcionando hace años: “los cambios solo quieren quitarnos nuestros derechos “.Señores, el mundo dejó de fabricar , vender y usar las máquinas de escribir hace años…

Rodolfo Miani

El trabajo informal

En el debate sobre una eventual reforma de la legislación laboral suele ponerse el foco en la reducción de indemnizaciones, la flexibilización de las condiciones de contratación y la menor litigiosidad. Son aspectos relevantes, pero no suficientes para explicar la persistencia del trabajo informal. El empleo en negro no se sostiene únicamente por decisión del empleador. En muchos casos, el propio trabajador acepta esa modalidad porque el ingreso neto resulta mayor que en un empleo registrado, al no existir descuentos por cargas sociales, aportes sindicales ni aportes jubilatorios. Esa brecha es el “premio” que empuja a muchos a aceptar informalidad, sobre todo cuando el beneficio jubilatorio se percibe como lejano e incierto. Un ejemplo simple lo ilustra con claridad: ante un salario bruto de $1.500.000, el trabajador recibe en mano aproximadamente $1.245.000, mientras que el costo total para el empleador ronda los $1.860.000. La brecha entre lo que se paga y lo que efectivamente se cobra es significativa y actúa como un incentivo concreto a la informalidad. A esto se suma la pérdida de credibilidad del sistema previsional. Un trabajador que aporte durante 30 años con un salario de ese nivel puede esperar, en términos reales, una jubilación sensiblemente inferior a su ingreso en actividad (para el ejemplo rondaría entre $ 450.000 y $ 650.000), lo que refuerza la percepción de que el costo presente de aportar no guarda relación con el beneficio futuro.

Mientras esta ecuación no se revise, cualquier reforma que se limite a reducir costos o flexibilizar normas difícilmente logre un impacto profundo sobre el empleo informal. El trabajo en negro, lejos de ser solo una anomalía, termina funcionando como una respuesta racional a un problema mayor.

Gustavo Montiel

Turismo en la Argentina

Cuando en 1949, finalizada la Segunda Guerra Mundial, el canciller Alemán Konrad Adenauer decidió la construcción de autopistas y carreteras, recibió fuertes críticas : ¿ para qué va a hacer autopistas si en Alemania casi no hay autos ?. La respuesta de Adenauer fue : “Si tenemos autopistas, los automóviles vendrán”. Todo esto viene a cuento cuando -quienes tenemos el privilegio de recorrer las distintas regiones de nuestro país- observamos una apreciable cantidad de turistas argentinos y algunos extranjeros y vemos que no hay infraestructura adecuada para atenderlos. A modo de ejemplo: la Isla Victoria, en el Lago Nahuel Huapi, hace más de seis meses que no tiene ni siquiera un pequeño quiosco para comprar una botella de agua mineral; mucho menos sanitarios adecuados. Por ese motivo, las embarcaciones, que llevan entre 2000 y 3000 turistas por día en temporada baja, sólo pueden amarrar 45 a 60 minutos y ese tiempo es insuficiente para recorrer las bellezas naturales que posee. Otro ejemplo: la ciudad de El Bolsón tiene un pequeño terreno al que llaman “terminal de ómnibus”, una especie de tinglado con espacio para estacionar dos o tres buses, un par de bancos de madera, dos baños químicos de dudosa higiene y cuya llave debe solicitarse en un precario quiosco, donde, en ocasiones, cobran por su uso. Tampoco se cuenta con acceso a redes telefónicas y de datos a lo largo de los muchos kilómetros entre ciudades como San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Lago Puelo, Esquel, etc (rutas nacionales Nros. 40 y 237, ésta última a través del camino de los 7 Lagos, ambas en estado bastante deficiente).

Y aquí viene la pregunta : ¿no tenemos más turismo porque no tenemos infraestructura adecuada o no tenemos infraestructura adecuada porque no tenemos más turistas? Como Adenauer, me inclino por la primera opción. Creo que debemos hacer una fuerte inversión -pública y privada- para explotar con más eficiencia nuestros bellos paisajes naturales, fuente de divisas y creación de empleo. La fábrica sin chimeneas.

Jorge A. Ramos

