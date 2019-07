De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2019

Silencio

Pocos días antes de las elecciones primarias en nuestro país, todavía los candidatos de la oposición no han definido los superadores planes de gobierno que antepondrán frente a las cuestionadas acciones del oficialismo. Ninguno de los opositores -salvo alguna que otra excepción- ha dicho una palabra "concreta" sobre qué van a hacer ni cómo lo harán. Creo -sinceramente- que de relatos la mayoría de los ciudadanos estamos hartos. El silencio de los opositores con pretensiones y posibilidades de suceder al actual gobierno me lleva a pensar que o bien no tienen ningún plan viable y su discurso solo se nutre del relato puro, o bien, otra vez, como elefantes en un bazar, recorrerán el camino más corto, no dejando cristal sin romper, volviendo a las andanzas populistas que fracasaron rotundamente cuando les tocó gobernar.

Federico José Pavlovsky

Versiones Pindonga

El lector Jorge Solari preguntaba en su carta, publicada anteayer, qué pensaría el general Perón de las distintas versiones Pindonga del peronismo. Si se estudia detenidamente su conducta política, cabe pensar que Perón podría estar orgulloso de todas las versiones Pindonga del peronismo, cuanto más degradadas, mejor, ya que si de algo se ocupó fue de rodearse de una corte elegida principalmente por su obsecuencia, por encima de cualquier valor intelectual. Así condenó al país a un estado de atraso y frustración que todavía perdura y del que no saldremos hasta que muchas "verdades peronistas" queden sepultadas en el olvido.

Martín Lagos

Pérdidas del turismo

Me pregunto si los sindicados liderados por Biró se dan cuenta de los múltiples perjuicios que causan con sus frecuentes paros. No solo hieren a "su" compañía y a los eventuales pasajeros, sino que, al mermar fuertemente los gastos turísticos en los destinos previstos, como hotelería, gastronomía, comercios y servicios, deterioran la imagen de quienes apoyan al kirchnerismo. Gracias a estos métodos, que ignoran los enormes esfuerzos del pueblo por recuperar a un país sano y viable, muchos de ellos dejarán de votar a los representantes del anterior gobierno, todo lo contrario a lo que patrocinan quienes llevan a cabo estas agresiones.

Eduardo Daniel Teubal

Seguridad en el avión

Yo me pregunto si cuando Victoria Xipolitakis ingresó a la cabina de un avión de Austral y puso en riesgo la seguridad de la aeronave y sus ocupantes (responsabilidad del piloto y el copiloto) se leyó al finalizar el vuelo una declaración de los pilotos de AA y Austral, o de los gremios de la actividad, en repudio de la actitud de sus compañeros y pidiendo disculpas a los pasajeros por esa conducta. Comportamiento que, además del riesgo que implicaba, contribuyó al desprestigio de la empresa involucrada e iba en desmedro de la actividad y de las fuentes de trabajo que hoy dicen defender. Claro, promediaba 2015 y todo era una fiesta en AR y Austral, conducidas por "expertos" del gobierno nac&pop de Cristina Kirchner y esto era parte de la fiesta, parece.

Enrique Di Fiori

Correo Argentino

Hace unas noches, en un programa televisivo, un actor K fue consultado sobre la corrupción durante el kirchnerismo, a lo que respondió: "¿Y la corrupción en este gobierno?", "¿Qué corrupción?" repreguntó el conductor: "El caso del Correo Argentino", contestó el actor. Y ninguno de los panelistas y periodistas presentes objetó esa acusación. Produce desconcierto que el oficialismo no haya elaborado una respuesta a esa falacia. El caso del correo es un conflicto entre una empresa de la familia Macri y el Estado, con demandas cruzadas por supuestos incumplimientos de contrato. La empresa demanda que no le cumplieron lo establecido en los pliegos y el Estado reclama el canon y otros incumplimientos. Esas demandas cruzadas están trabadas en la Justicia desde hace años. Durante este gobierno se pretendió dar solución al conflicto con una propuesta que muchos sectores objetaron por ser favorable a la familia Macri. Otros entendían que era razonable. Más allá de lo impolítico del momento y el mecanismo elegido, y ante el revuelo en la política y la opinión pública, el Gobierno optó por recular y dejar las cosas como estaban. Si de última hubiera habido un intento de hacer un pacto espurio, ese pacto no se consumó. De momento, delito no hay ninguno. De ahí a comparar ese caso con la organización mafiosa que montaron los Kirchner, usando todos los resortes que les daba el poder, hay un abismo.

Ricardo Esteves

Cultura del trabajo

La decadencia en la educación y formación de una importante cantidad de ciudadanos hace que estos sean manipulados por nefastos señores feudales de la política que perduran en el poder a través de dádivas miserables (en todo el sentido de la palabra), mientras ellos y sus familias son cada vez más ricos por la corrupción. Dicen ser peronistas, usan la figura de Perón, pero les importa un comino ese líder carismático que falleció hace 46 años. Así, le hacen creer a esa ciudadanía -que no razona más allá de sus necesidades, porque no tiene la formación adecuada- que ellos la van a mantener de por vida con subsidios, cuyos fondos obtienen gracias a aquellos que se esfuerzan hasta lo indecible estudiando y trabajando. Estos perversos políticos aumentan la pobreza y sus fortunas mal habidas. Hoy en día hay tres generaciones que desconocen la cultura del esfuerzo y del trabajo (abuelo, hijo, nieto). Por eso, vale la pena recordar que la mayor parte de nuestra población viene de abuelos inmigrantes muy pobres, que nos enseñaron que con voluntad, esfuerzo y sacrificio se logra mejorar. Aquellos abuelos no tenían vacaciones ni aguinaldos (tampoco es justo), pero lograron destacarse como empresarios, profesionales o en distintas áreas. El expresidente Frondizi, único estadista que conocí, venía de una familia de inmigrantes muy humilde, que se preocupó y se ocupó de que estudiara y trabajara. De seguir así, mi querida Argentina no será más aquel país anhelado que permitía el ascenso social, que con educación hacía que fuéramos personas que piensan y razonan. Y que como tales eligen a los mejores para administrar el país.

Julio Emiliani

Gringos

Sí, Máximo, esos gringos, que nunca pisaron Laferrere, hicieron su aporte en dólares para mejorar la forma de viajar y de llegar, en los márgenes de la ruta 3, en Laferrere y Virrey del Pino, partido de La Matanza, lugares por donde pasan los colectivos, obras que eran impensadas para el kirchnerismo hasta 2015 y que la gobernadora Vidal llevó a cabo "sin sobreprecios". Allí, donde para llegar al borde de la ruta los días de lluvia esos mismos vecinos (que el kirchnerismo lleva a sus actos, con choripán y algunos pesos en el bolsillo) viajaban con botas de goma embarradas hasta el infinito y en un bolso el calzado que usarían durante el día laboral o yendo al hospital o a la facu, etc. Allí, donde el olor/hedor se volvía insoportable al no haber baños (que hoy existen) ni luz ni nada, y la gente "apurada" deponía allí.

Sí, Máximo, no te indignes con "los gringos que nunca pisaron Laferrere" porque te quieran mostrar cómo se debe vivir para no viajar como ganado, para hacerlo como seres humanos. No lo hagas, porque seguramente aumentará tu indignación cuando descubras que es posible que el conurbano vaya a tener cloacas y aguas no contaminadas, gracias a Heidi (respecto de quien otro Fernández dice que preferiría dejarle sus hijos a Barreda, antes que a Vidal), que no roba la plata de las obras, las hace.

Ovidio Winter

Confesión

La pretensión del señor Hugo Moyano al considerarse perjudicado por la serie televisiva El Tigre Verón mueve a alguna reflexión. Pretende un resarcimiento económico por entender que es el inspirador, tanto él como su familia, de la historia que se narra. Historia que muestra una enorme cantidad de coincidencias con las actividades tanto del nombrado como de su núcleo de allegados y que en forma pública y notoria se conocen desde los ámbitos judiciales y periodísticos que así lo han investigado. Este plagio por el cual quiere una "participación importante en las ganancias", como expresó su abogado, podría entenderse como el reconocimiento de los derechos de autor. De ser así, me viene a la memoria un dicho jurídico aplicable a este caso: "A confesión de parte, relevo de prueba".

Esteban Quidiello

Libros como ayuda

La pérdida de valores del pueblo argentino es considerable. Los libros constituyen una ayuda importante para revertir esa situación. Muchos de ellos no han perdido vigencia pese al paso del tiempo. Cito el hermoso escrito Corazón, de Edmundo de Amicis, para la escuela primaria, y Las fuerzas morales, de José Ingenieros, para la secundaria. Las lecciones laicas contenidas en el magnífico escrito de Ingenieros resumen todos los valores necesarios para las generaciones que tendrán a su cargo la conducción del país.

La impresión de ambos libros en formatos baratos para una distribución masiva podría ser una buena forma de ayudar a frenar la descomposición social que estamos sufriendo.

Fernando Eugenio Rall

En la red

Facebook

Elecciones: "Cortala con Massa", la increíble campaña de De Vido desde la cárcel

"En el único país donde los presidiarios son candidatos" -Mónica Susana Obarrio

"Increíble, solo en este país hacen campaña desde la cárcel y además se postulan. Terminemos con tanta mediocridad si queremos un país en serio" -Patricia Putruele

"Estamos para el Libro Guinness. Presos candidatos a cargos públicos" -Daniel Godoy

