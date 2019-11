De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2019

Sin quorum

Es una vergüenza que los congresistas no den quorum para debatir las leyes, y que tampoco trabajen de la forma en que deberían (en los últimos nueve meses los diputados solo tuvieron seis sesiones). Se debería prohibir que no den quorum para debatir. Si no están de acuerdo con un proyecto, que lo rechacen, pero que al menos se pueda discutir. Ahora me pregunto: ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién cambia esta y otras conductas que atañen al Congreso (número de legisladores, secretarios, asesores, sueldos, viáticos, etcétera) si son ellos mismos quienes permiten o no el debate, aprueban o rechazan determinados proyectos?

El hecho de no haber dado quorum para poder aprobar el proyecto de "ficha limpia" confirma que la mayoría de los legisladores, respecto del tema de la corrupción, no desean un país más honesto y transparente, y quieren que el Congreso siga sirviendo como un eventual "aguantadero". Los ciudadanos deberíamos exigir, con nuestra presencia en las calles y por supuesto pacíficamente, que esta ley sea aprobada.

Horacio Robirosa

DNI 7.608.947

Prisión preventiva

Días atrás, LA NACION dedicó un editorial a la magnífica homilía del obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, sobre la situación de los cientos de ancianos militares, policías y civiles encarcelados por hechos ocurridos durante la guerra contra la subversión de los 70, al superarse largamente el tiempo de duración de las prisiones preventivas sin sentencia, previsto en nuestro derecho y el derecho internacional; aclarando que ello no justifica los excesos ocurridos, sean o no responsabilidad de los encarcelados. Adhiero a sus justas palabras, recomendando su lectura, y recuerdo que Santo Tomás de Aquino también dijo que "justicia sin misericordia es crueldad", lo cual resulta de dramática actualidad en nuestro país, en que campea la crueldad para con esos ancianos. También dijo el santo que "misericordia sin justicia es la madre de la disolución".

La primera parte de su legado se cumple con una actualidad asombrosa, mediante las mentadas prisiones preventivas ilegítimamente excesivas de militares, policías y civiles por aquellos hechos. Sobre la segunda parte, la disolución de nuestra sociedad en buena medida es generada por ese tratamiento cruel e ilegítimo, que arrasó con todos y cada uno de nuestros principios y garantías constitucionales.

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

Cambio de sexo

El secretario de Salud, Rodolfo Rubinstein, dictó dos resoluciones consecutivas, la primera, número 3158, referida al aborto, eufemísticamente denominado "interrupción legal del embarazo" de contenido aberrante por donde se lo mire, que, finalmente, ha sido derogada por decreto presidencial. La segunda, la 3159, dispone la obligatoriedad de la cobertura del 100% "para los pacientes bajo tratamientos hormonales integrales que tienen por finalidad cambiar los caracteres secundarios que responden al sexo gonadal para la adecuación de la imagen al género autopercibido" [sic]. En otras palabras, los centros de salud, privados o públicos, obras sociales y entidades de medicina prepaga deben cubrir los procedimientos para hombres que quieren aparecer como mujeres, y viceversa: mujeres que quieren aparecer como hombres. Esta disposición, aberrante también, pasa inadvertidamente y nadie pide su derogación. Ni el aborto provocado es un tema de salud, pues el embarazo no es una peste; tampoco lo es el travestismo, lo que no necesita explicación.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

Gobernar no es fácil

En estos tiempos han aumentado las críticas al presidente Macri incluso de parte de quienes lo votaron en las últimas elecciones; con diversos argumentos aunque centrados en la alta inflación y la persistencia de pobreza entre muchos ciudadanos. Es común y frecuente leer u oír reproches y declaraciones señalando todo lo que debió hacerse y no se hizo. Se empeñan en declamar que había que suprimir la inflación y el déficit fiscal, bajar la carga impositiva, controlar los desbordes sindicales, recibir inversiones, crecer económicamente, achicar la dotación de empleados públicos, pero al mismo tiempo mejorar la educación y la salud, controlar el tráfico de drogas, asegurar la soberanía en toda LA NACION, incluido el mar territorial, y garantizar la seguridad interna.

Los críticos no explican los costos de las medidas sugeridas ni los tiempos que demandan. Macri hizo lo que pudo y está bien que el nuevo gobierno se proponga hacer lo que no se hizo pero, además de recordar que se gobernó en minoría, se combatió la delincuencia, se preservó la independencia judicial, se transfirieron legalmente ingresos fiscales a las provincias, nos relacionamos con el mundo sin cortapisas ni majaderías, y se ejecutó obra pública sin corrupción. Conviene tener presente que gobernar no es fácil, lo que el nuevo gobierno comprobará pronto.

Guillermo V. Lascano Quintana

DNI 4.415.520

Destrato laboral

Calidad de vida es también reivindicar el derecho del trabajador a ser respetado como persona. La violencia, cuando toma la forma de destrato, agresión verbal, discriminación, descalificación, cae en el riesgo de ser la naturalizada como algo normal. Las personas pierden la sensibilidad a la violencia, entonces se vuelve "invisible", se "encubre", de eso no se habla. Cuando esto sucede en el lugar de trabajo, en la organización en la que uno confiaba, el individuo tampoco se da cuenta. Sigue tratando de cumplir, de hacer más. En un momento no resiste, no aguanta más. Las organizaciones están dirigidas por personas, con nombre y apellido, que trabajan en ellas, y que eligen qué valores promover, que deciden y toman acciones en consecuencia. Que generan y determinan una cultura, y así se valida cómo tratar a las personas, cómo cuidarlas. La violencia laboral afecta gravemente a quien la padece. El sufrimiento provoca pérdida de confianza, baja autoestima, desmotivación, ira, depresión o episodios de ansiedad. Se traslada a otros ámbitos, incluido el familiar. El costo de hablar sobre la violencia y destrato laboral es altísimo. Desde miradas que estigmatizan a la víctima como débil hasta el escepticismo generalizado de que "nada va a cambiar" a nuevas posibilidades laborales que se evaporan porque resulta "problemático".

Hubo momentos en los que se naturalizaban los casos de violencia física a mujeres, niños, hombres; momentos en que el color y la condición de género eran un obstáculo para la igualdad y el respeto hacia el otro. Eso cambió. La soledad que se siente en la búsqueda de generar acciones para impedirla es inmensa. El destrato y la violencia laboral existen. Se pueden prevenir.

Valeria Terlevi

valeriacterlevi@gmail.com

Robos en Retiro

El martes 19 del actual volví de Pinamar en el servicio de Plusmar, que llegó a Retiro, dársena 6, a las 20. En la terminal de Pinamar despaché mi valija, y al llegar a Retiro ya no estaba en la bodega, ya que un ladrón, a la altura de la villa 31, había violentado la puerta y rápidamente la sustrajo. Evidentemente no había policía en el ingreso a la terminal, cuando los micros aminoran la marcha para la asignación de la dársena, y las puertas de Plusmar son altamente vulnerables.

¿Hasta cuándo debemos soportar que la terminal de ómnibus de Retiro sea tierra de nadie? ¿Quién se hace responsable?

Susana Arena

DNI 13.072.366

Colmegna

Una institución centenaria de nuestra ciudad se encuentra en grave peligro: el spa Colmegna. Hace días ha cerrado sus puertas al público y todo indica que así permanecerá por largo tiempo. El Colmegna, como lo llamamos habitualmente, es parte del patrimonio cultural inmaterial de Buenos Aires. Patrimonio que conforman no solo sus bellísimas instalaciones, sino también su larga historia y su magnífico anecdotario. Soy cliente desde hace muchos años y puedo dar fe de que el Colmegna es muy querido por numerosas personas como lugar de encuentro y descanso. De allí mi preocupación por su futuro.

Alberto Sendrós

alberto@albertosendros.com

Estacionamiento

En la CABA, las playas de estacionamiento públicas y privadas tienen una tarifa mayor para el rubro camioneta. Si bien esto es discutible, indudablemente las camionetas como las de uso rural con caja abierta o cerrada suelen ser más largas y el propietario de la playa podría argumentar que ocupan más lugar y no entran en todas las cocheras, aunque el ancho habitualmente no sobrepase lo establecido para cualquier espacio. Sin embargo, hoy en día existen múltiples modelos de vehículos llamados genéricamente sedán rural cinco puertas, que al tener un portón trasero "parecen" una camioneta, pero sus dimensiones en largo y ancho suelen ser iguales o hasta menores a las de un automóvil.

Hace unos años, a los dueños del modelo Ecosport les cobraban como camioneta hasta que las protestas masivas lograron que se les cobre como un automóvil común. Hoy hay muchos modelos de dimensiones similares y, a pesar de ello, la mayoría de las playas cobran la tarifa de camioneta. Esta "avivada" no es ni más ni menos que una estafa al consumidor ya que estos vehículos ocupan el mismo espacio que un auto en largo y ancho, no pesan más ni generan algún inconveniente adicional. He buscado en internet la respuesta a esta accionar a mi juicio ilegal, y no he encontrado la respuesta ni en la página del gobierno de la ciudad ni en la de la cámara de playas de estacionamiento.

¿Alguien lo podrá explicar o como ocurre frecuentemente seguiremos callados mientras nos cobran lo que no es correcto?

Hernán del Sel

DNI 8.007.664

En la red

Facebook

Indec: Macri enviará al Congreso un proyecto de ley para garantizar su autarquía

"Excelente. El Indec no puede ser manejado por el poder" - Rita Artigiani

"Creo que se acordó tarde. ¿Por qué no lo mandó antes?" -Nora Dumo

" Qué lastima que los proyectos que presenta el Gobierno no los tratarán. Está a la vista: no trataron la ley de 'ficha limpia'. Y eso que fue propuesta por la firma de los ciudadanos" -Margarita Arias

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

