De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de enero de 2020

Herencia

Tengo el agrado de dirigirme al señor director a los fines de responder a una afirmación inexacta que efectúa el periodista Joaquín Morales Solá en su artículo titulado: "Las deudas públicas y las herencias recibidas", publicado el día 15 de enero, páginas 1 y 15 de ese diario.

En el artículo, el señor Morales Solá afirma que: "El período de gran endeudamiento del país se produjo en los años 90 cuando la ley de convertibilidad autorizaba solo una emisión de pesos solo respaldada por los fondos de reserva que tuviera el Banco Central.

A esa ley, que frenó la hiperinflación y le dio al país un período de estabilidad (aunque debió ser una herramienta solo transitoria), le faltó un artículo que prohibiera el endeudamiento mientras estuviera vigente. La prohibición de emitir pesos sin respaldo de dólares llevó al gobierno de Carlos Menem a contraer deuda en una dimensión impagable para esquivar aquella restricción".

Sin entrar a discutir la posición del periodista, que pareciera estar a favor de la emisión monetaria sin respaldo, me voy a limitar a dar los números sobre el endeudamiento del país en los 90, para desmentir sus afirmaciones.

Cuando Carlos Menem asumió la presidencia de la Nación el 8 de julio de 1989, el monto de la deuda pública interna y externa argentina, medida en relación con el producto bruto interno ascendía al 118,2%, mientras que al finalizar su mandato esa deuda había descendido al 43,5% del producto bruto interno, es decir, a menos de la mitad.

No estaría de más recordar que a raíz de la maliciosa y ya patética demonización de los 90, no solo se suele pasar por alto la eliminación de la más espantosa hiperinflación (4.923,6%) que sufrió el país en su historia, sino que se pagaron viejas deudas previsionales por 13.000 millones de pesos-dólares y las famosas deudas por regalías petroleras a varias provincias por cientos de millones de pesos-dólares y que solamente suelen mencionarse a raíz del cuestionamiento que hizo de esos fondos la provincia de Santa Cruz.

Esperando tenga a bien disponer la publicación de lo que antecede, saludo al señor director con distinguida consideración.

Eduardo Menem

DNI 6.714.392

Machu Picchu

Días atrás, LA NACION online informó que en Perú, varias personas -entre ellas dos argentinos-entraron clandestinamente en las ruinas de Machu Picchu en el llamado Templo del Sol y dañaron ese lugar histórico. Recordé entonces que en 2008 varias personas, encabezadas por Hebe de Bonafini, invocando un supuesto atraso en la entrega de fondos públicos por el gobierno porteño, irrumpieron y ocuparon la Catedral de Buenos Aires y según las noticias de la época, estos "okupas" improvisaron un baño detrás del altar. En Perú, según se informó, los vándalos fueron detenidos y podrían ser deportados o sometidos a juicio por delitos con penas de al menos tres años. En la Argentina nadie fue detenido ni sufrió proceso penal alguno por esos hechos. Recordé entonces el profético tango de Discépolo: " Cambalache".

Miguel A. Pombo

estudiohmap@hotmail.com.ar

Agradecimiento

Quisiera expresar mi agradecimiento infinito y mi reconocimiento al Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, entidad sin fines de lucro, propiedad de la Fundación Médica Mar del Plata.

Estando en Pinamar, el día 2 de enero de 2020, se me agudizó un episodio de cálculos en la vesícula, que aumentaba su gravedad con las horas, por lo que me aconsejaron el traslado a dicha institución. Llegué a las 16 y en menos de 3 horas me estaban operando de una colecistitis gangrenosa con una peritonitis.

No tengo palabras para agradecer la atención y el cariño de todo el personal técnico, de enfermería y médico. Pero no puedo dejar de mencionar la capacidad profesional y calidez del doctor Miguel Ángel Statti, presidente de la Fundación, y en ese momento mi cirujano, ya que era su día de guardia y de los doctores Victoria y Esteban Gándara. Todos ellos hicieron que esa situación angustiante y dramática se hiciera más tolerable.

Hay otra realidad silenciosa que merece destacarse, como la de tantos hospitales sin fines de lucro y comunitarios, cuyo personal es de dedicación exclusiva, en los que se privilegia la excelencia científica y las capacidades profesionales. Sin lujo, sin publicidad, cumplen cotidianamente una labor que, pese a todos los obstáculos, sigue ubicando a la medicina argentina en un lugar eminente en el concierto regional. Los marplatenses deben sentir orgullo, entre tantos motivos que les brinda esa ciudad magnífica, por su Hospital Privado de Comunidad.

Jorge Enríquez

jreneriquez2000@gmail.com

Huelga de hambre

El teniente primero Gustavo Ramón De Marchi, preso político de la Argentina, se encuentra en huelga de hambre y medicamentos desde el 21/12/19. Tiene 71 años y ya se puede notar en su cuerpo y su salud que la medida está causando estragos. Afirma que sostendrá esta postura hasta la muerte en protesta por los ilegales e ilegítimos juicios mal llamados de "lesa humanidad" a los que son sometidas más de 2000 personas. No pide su libertad, no pide prisión domiciliaria, sino que se termine con la estafa judicial que comenzó en 1983 y tuvo su clímax a partir del gobierno de los Kirchner en 2003.

¿Van a dejar que muera el preso político? Probablemente, pero los jueces, que ya dejaron morir 544 en similares condiciones, serán responsables por siempre del escándalo judicial al que someten a la sociedad argentina toda y no faltará oportunidad para que sean juzgados por el delito imprescriptible de lesa humanidad, pues en este momento (y no en los años 70) está vigente el Estatuto de Roma.

Andrea Palomas Alarcón

DNI 18.011.160

Amigos con cargos

Hoy es difícil encontrar actividades en las cuales, para lograr el éxito, no se haga necesaria una amplia preparación en el área correspondiente, ya que la tecnología a aplicar es cada vez más específica.

Esa necesidad parece no ser conocida por nuestros diversos gobiernos, que se esmeran en nombrar amigos y/o parientes en puestos que requerirían de conocimientos especializados.

Creo que, en el gobierno actual, los más representativos podrían ser:

Malena Galmarini, politóloga, a cargo de AySA.

Sabina Frederic, antropóloga, a cargo de la seguridad de la Nación.

Juan Sasturain, escritor, a cargo de la Biblioteca Nacional.

A esta lista se podrían agregar numerosos familiares nombrados en todos los niveles del gobierno y también a los llamados "embajadores políticos", que pasan por encima de los funcionarios de carrera.

La Argentina no cambiará hasta que esos excesos no se impidan.

Rodolfo E. Szelest

rodolfo.szelest@gmail.com

"Cagadores"

Hace un tiempo un expresidente uruguayo dijo que los argentinos éramos todos unos ladrones. Hace unos días otro expresidente también uruguayo dijo que éramos unos "cagadores". Esta semana dos argentinos se dieron maña en Punta del Este para que se nos sumara otro calificativo, el de gansos o estúpidos. Y esta vez lo tendremos merecido. Cabe agregar que todos estos calificativos solo son justos para algunos argentinos, no para todos.

Horacio G. Gotta

horaciogotta11@gmail.com

Robos a escuelas

El miércoles 16 de enero se llevó a cabo un abrazo solidario a la Escuela 133 por haber sido robada seis veces en lo que va del año. Cuando se atacan instituciones como escuelas, clubes, centros de salud, bibliotecas y centros de jubilados, causando más daño que lo efectivamente robado y vendible en el mercado negro, el objetivo claramente es romper el tejido social sembrando terror. El narcotráfico necesita de gente desesperada y aislada para que se incorpore como mano de obra o simplemente consuma. Sembrar terror es claramente un acto de terrorismo y requiere de leyes y un equipo judicial y de fuerzas de seguridad entrenadas para enfrentarlos con eficiencia. Esto no significa adherir a la doctrina Luder de "aniquilar al enemigo", sino de perseguirlos con todo el peso de la ley y en el marco que ésta define.

Señores legisladores, de ustedes depende.

Claudio E. Gershanik

gershanikce@gmail.com

Preguntas

Estimado señor Presidente: tengo infinidad de preguntas... pero las que más se repiten son: ¿para quiénes gobierna usted?; ¿a quiénes les dirige sus mensajes, medidas, decretos, discursos?; ¿se acuerda alguna vez de los que no lo votaron y piensan diferente? Para usted, seguimos siendo parte, ¿no?; ¿el "hambre" tiene etapas o temporadas?; ¿por qué parece que confunden "desnutrición" con "hambre".

Señor Presidente... es bueno "preguntar" y "preguntarse", ¿no?

Cristina Alemán

alemancristina_337@hotmail.com

En la red

Sandra Pitta sobre el aumento en las becas del Conicet: "Es todo fulbito para la tribuna"

Facebook

"Dudo que para un becario sea 'fulbito' el aumento. Lo que es la falta de empatía y el no ponerse en el lugar y las necesidades del otro, ¿no? - Daniel Esnarriaga

"Opino que a esta investigadora parece que le gustan mucho las cámaras. Podría tener un programa en el Canal de la Ciudad para explayarse" - Fernando Richte

Seguramente esta investigadora a partir de estas declaraciones tenga serios problemas y persecuciones en su trabajo" - FD Rodríguez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina