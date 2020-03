De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de marzo de 2020

Carta de la semana

Me cuido porque te cuido

Recuerdo que hace mucho tiempo un hombre comentó que extrañaba de la guerra la solidaridad que se veía entre las personas. Hoy, ante la presencia de la pandemia generada por el coronavirus, habría que destacar la posibilidad de ser solidarios, tanto ante los posibles infectados como ante los que no. Es muy simple: hay que seguir las instrucciones para cuidarnos y cuidar al otro, dejando de lado el típico individualismo argentino. Quizás es tiempo de reencuentro, de reflexión, de acercamiento a la vida espiritual, y de que quienes nos rodean sepan que son importantes para nosotros, que estamos dispuestos a colaborar como sociedad en su conjunto, postergando nuestros intereses individuales. Y lo mínimo que podemos hacer es adoptar las medidas de protección. Me cuido porque te cuido.

Clara Díaz Bobillo

DNI 11.836.261

La pandemia de coronavirus

Al cesto

El martes pasado volví de Lima, Perú. en Latam. El personal debe entregar el formulario en vuelo, pero lo hizo en la puerta del avión, en Ezeiza. Además de lo complicado que es llenarlo, después nadie lo pidió... Lo tiré en un cesto en la parada de taxis.

Carlos Pereyra Iraola

DNI 4.534.644

Cuaresma

Llegó el Covid-19 al mundo. Y llegó para quedarse por un tiempo. ¿Qué podemos hacer? A veces nos da miedo tener que aislarnos. Tal vez podamos sacar algún provecho de este aislamiento. Usar este tiempo para hacer un balance, para saber cuáles son nuestras prioridades, para saber qué valor les damos a la salud, a la familia, a las cosas. Tal vez sea el momento para ver qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas. Durante la Cuaresma se nos sugiere hacer ayuno. Ayuno de todo lo que nos distrae; ayuno de todo lo que lastima a mis hermanos; ayuno de lo que nos separa del otro. Podemos prescindir del ruido exterior que a veces nos distrae, para entrar en el silencio y recogimiento interior, que nos lleva a la intimidad en el alma. Ayuno como abstención de hacer el mal. Se nos pide oración. Es "el tiempo" de la oración. Ya nos decía San Agustín: "Cuaresma es el período que más enriquece la oración y la afina porque le da "el alimento" del que esta tiene necesidad para elevarse, el amor. Podemos rezar por los que están enfermos, por los que se sienten solos, por los más necesitados, por los que arriesgan sus vidas para salvar a otros, por nuestro país y por el mundo. Y también se nos sugiere la limosna. Dar al otro lo que necesita de mí. A veces será un poco de mi tiempo; otras veces, una palabra o el poder escucharlo. Dar el perdón a quien me ofendió. Dar lo mejor de mí.

Mercedes Moreno

mercedes@designar-d.com.ar

Presos de más de 65

La franja de la población carcelaria que se encuentra en mayor riesgo debería ser remitida cuanto antes a detención domiciliaria. Así lo impone tanto la emergencia sanitaria que vivimos a causa de la actual pandemia de coronavirus como la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, suscripta y ratificada por la Argentina, pero nunca puesta en vigor en forma efectiva. Las máximas autoridades judiciales de cada jurisdicción tendrían que disponer por vía de superintendencia la aplicación inmediata de esta disposición por parte de los tribunales inferiores.

Ricardo Saint Jean

DNI 10.924.885

Prevaricato

El editorial de LA NACION "La Guerra de las Malvinas y los derechos humanos" es una denuncia de los prevaricatos de los jueces allí mencionados, que llevan adelante procesos que contradicen la ley y la jurisprudencia específica en la materia. El Consejo de la Magistratura y los tribunales superiores tienen la palabra. ¿La escucharemos?

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

Empleo del Estado

En LA NACION del miércoles pasado hay una excelente nota de la periodista Laura Di Marco, en la que se hace una referencia a "estudios" que señalan que el argentino medio considera como "ideal" el trabajo fijo en un puesto del Estado de seis horas. Si bien no se puede generalizar, los que estamos en la actividad privada lo notamos: el "argento" cree que el Estado lo puede todo, que hay que asegurarse allí el estipendio, donde el trabajo es calmo; la estabilidad, casi total; las vacaciones y permisos, extensos, y los horarios, laxos, a lo que agrego que las remuneraciones (medias) de los estatales son mejores que las del sector privado. Así las cosas, la pregunta obvia es: si el 69% del presupuesto se va en prestaciones sociales, y dentro del malgasto público la mayor carga es de remuneraciones, ¿quién va a proveer?

Hugo Jorge Carassai

DNI 6.552.242

Asesores

Los 72 senadores nacionales cuentan con una plantilla de 1371 asesores. Los desafío a que pronuncien sin sonrojarse las siguientes palabras: solidaridad, sobriedad, patriotismo, honestidad, abuso.

Norberto C. Baladía

DNI 4.819.942

Pañuelos y lágrimas

Se habla de si el aborto es legal o no, si es gratis o si se puede hacer en hospitales respetando la ley. Quienes se manifiestan a favor de la legalización usan orgullosamente el pañuelo verde atado a sus mochilas o a sus muñecas. ¡Viva el feminismo! Pero nadie les menciona el camino que tendrán que recorrer para llegar a esa situación no deseada. El aborto no es un trámite, es un hecho estresante, traumático y triste. Coincidamos en que nadie les explicó a esas madres/niñas (o no quisieron escuchar) las consecuencias que podrían tener esos momentos de felicidad con su pareja si no tomaban antes las precauciones necesarias.

Se puede ser libre, disfrutar del sexo, ser feminista, pero deben cuidarse ellas mismas para no quedar embarazadas y empezar el calvario previo a un aborto. Hay mil métodos para cuidarse, simples y seguros. Toda la sociedad debería alertarlas y enseñarles a protegerse del embarazo mediante charlas en colegios, centros municipales, iglesias y templos, en su casa o entre sus amigas. Nadie les habla del trauma a que se someten esas niñas/madres cuando se dan cuenta de que están embarazadas. Ahí empiezan el calvario y los llantos, y la felicidad de unos minutos mágicos se transforma en un drama de meses, con sus días y sus noches, como diría Sabina.

Por favor, eduquen, informen y aconsejen con la misma vehemencia con que hacen marchas y reclamos, explíquenles las mil maneras que hay para seguir haciendo el amor sin consecuencias posteriores. Ayúdenlas. El amor es demasiado importante para reducirlo a una lucha de pañuelos, que solo servirán para secar sus lágrimas.

Ricardo Balsells

DNI 7.607.965

Reparación Histórica

En la carta del doctor Herrero del 31 de enero se señala que todos los gobiernos desde 1983 han usado a los jubilados como variable de ajuste. También, que jamás se reparó la pérdida de poder adquisitivo del haber de los jubilados por las leyes 18.037 y 18.038, con excepción de los que hicieron un largo juicio de 10 años. Debo agregar que el Programa de Reparación Histórica, implementado desde 2016, ha permitido que 1.400.000 jubilados recuperen el poder adquisitivo de sus haberes; casi todos ellos, sin necesidad de iniciar un juicio contra la Anses, a través de un trámite digital de unos pocos meses de duración. La alta cantidad de reajustes alcanzada por la Reparación Histórica en apenas tres años contrasta con los aproximadamente 500.000 reajustes realizados por la Anses en los 20 años anteriores para pagar las sentencias. Y demuestra el enorme impacto positivo que se logra sobre los ciudadanos cuando los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajan en conjunto para implementar una política pública, que, en este caso, lejos de significar un ajuste, permitió realizar un aumento promedio de los haberes jubilatorios del 37% y del 63% en los mayores de 80 años.

Alejandro G. Chiti

Exsecretario de Seguridad Social de la Nación

Tigre, sin transporte

Somos los invisibles habitantes del Delta en el partido de Tigre. Para trasladarnos dependemos del único medio: las lanchas colectivas. Vivo en la primera sección de islas, lugar que elegí para mi desarrollo personal en perfecta armonía con la naturaleza. Desde el martes 10 de marzo de 2020 estamos sin transporte y no tenemos opción de viajar. Seguramente alguna autoridad se interesará por este problema, porque los usuarios somos el último eslabón de la cadena en este conflicto. Estamos obligados a cumplir con una cuarentena que no tiene fecha de finalización. A quien corresponda le exijo pronta solución al problema.

Stella Maris Gentili

DNI 11.506.834

