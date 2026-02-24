Cartas de lectores: Un debate lamentable, desconexión, difícil pero necesario

Un debate lamentable

No he tenido tiempo -ni ánimo- de seguir en su totalidad el debate en la Cámara de Diputados sobre la Ley de Modernización Laboral. Sin embargo, lo poco que vi fue suficiente para una conclusión: lamentable. Más allá de la posición que cada legislador pudiera sostener respecto del proyecto lo verdaderamente preocupante fue el tono, el vocabulario y las formas empleadas. Interrupciones constantes, gritos, descalificaciones personales, expresiones groseras y un manifiesto desprecio por el reglamento interno transformaron lo que debía ser una deliberación seria en un espectáculo bochornoso. Los diputados han sido elegidos para representar al pueblo y para cumplir una función esencial en la vida republicana: legislar. Ese mandato es una responsabilidad institucional que exige respeto por la palabra. Se trata, en realidad, de una falta de respeto hacia la ciudadanía que los votó y que sostiene con sus impuestos sus abultadas remuneraciones, que ellos mismos mencionan públicamente. Escuchar a algunos legisladores gritar enfáticamente en defensa de los trabajadores mientras incurren en exabruptos y actitudes impropias del ámbito parlamentario solo profundiza la sensación de desconexión entre la dirigencia y la realidad cotidiana de los ciudadanos. El Congreso no puede convertirse en un ring. Levantar la voz no reemplaza a la razón. Diputados: cumplan con el mandato que les fue conferido. Legislen. Den ejemplo de respeto republicano. Permitan que quien tiene la palabra pueda expresarse. Eviten las groserías y las teatralizaciones. No intenten cubrir con gritos lo que no pueden sustentar con argumentaciones sólidas.

No importa la postura ideológica que cada uno defienda. Lo que sí importa es que lo hagan inteligencia y respeto. Es lo mínimo que merece el pueblo argentino. Basta de descontrol en el Congreso.

Rosana G. Vallejos

Desconexión

Una vez más el bochorno y la mala educación fueron centro en la sesión del jueves 19/02 en la Cámara de Diputados. La actitud de Florencia Carignano, desconectando los micrófonos, en un acto de total impunidad, burla y falta de respeto hacia sus colegas, amerita su separación del cargo. Se dice que la política está degradada, a la política la degradaron personajes como éstos que se dicen “honorables”. Por algo no aprueban ficha limpia.

Cristina Wakim

Difícil pero necesario

Me sorprende asistir a las discusiones sobre la pérdida de empleo con la política que Milei está implementando, la causa no es Milei, sino las políticas erradas tomadas por la dirigencia en los últimos 30/40 años. Tenemos una Argentina del ayer donde se tomaban decisiones populistas, cerrando mercados y privilegiando industrias no competitivas (por ejemplo, fabricando computadoras y celulares en el lugar más austral del mundo, cosas inconcebibles) o ayudando a empresas subsidiadas. En la Argentina de hoy, con la apertura del mercado y el achique del estado solo podemos competir en determinadas áreas, como el agro, y con la aparición de Vaca Muerta en energía (petróleo y gas). También podemos competir con la industria del conocimiento, en todo lo referente al mundo satelital y el área de reactores nucleares, no podemos competir con los commodities con los asiáticos y no tenemos un mercado grande como Brasil o México para competir. Soy consciente de que en la Argentina de hoy se perderán puestos de trabajo en industrias no competitivas y el gobierno deberá apoyar esta transición de un modelo a otro, pero no hay otro camino, el tránsito será duro pero es la única manera de poder pasar de un país destruido a un país en serio. Asimismo, el Poder Judicial tiene que ser implacable con la corrupción pasada y la presente, porque es fundamental mostrar que el sacrificio que hace la gente tenga valor.

También es fundamental el apoyo individual o de ONGs a la población que más sufrirá este proceso. Si logramos superar esta difícil transición de un modelo al otro podremos ir a la Argentina del mañana y cuyo retorno al pasado decadente no volverá más, independientemente de si Milei es reelegido o no, porque sus ideas marcarán un camino de no retorno y la Argentina en un proceso no corto de 5/10 años podrá volver a ser un país confiable.

Carlos Lorenzo

No mirar al costado

Hay gente que no mira para el costado. Es el caso de un pasajero que viajaba de Retiro a Jujuy. Notó una situación extraña y no dudó en alertar a Gendarmería. En el ómnibus viajaba una adolescente de 15 años sentada junto a un hombre mayor que no dejaba de abrazarla y besarla. Al pasajero le pareció raro ver una niña de esa edad con un señor y ante la sospecha avisó a Gendarmería Nacional. La niña viajaba sedada, sin documentos, sin pasaje y llevada por dos mayores en un claro intento de Trata. Gracias al pasajero y a Gendarmería en nombre de todos los argentinos de bien.

Carmelo J Monroe

Ray T. Goldberg

El creador del concepto de “Agronegocios” (conjuntamente con John H. Davis), acaba de partir, dejando un enorme legado intelectual, desde el cual se han desarrollado nuevas actividades de fuerte impacto en nuestro país.

Profesor emérito de la Universidad de Harvard, Ray Goldberg será recordado, no solo en EE.UU. sino también en el mundo, como un hombre de gran sabiduría, un analista extraordinario de las cadenas de valor y por su pionera visión de las transacciones, además de una humildad difícil de encontrar en la actualidad.

Tuve la oportunidad de conocerlo y conversar por largo tiempo mediante correos. Por ello, lo despido con admiración y cariño.

Manuel Alvarado Ledesma

En la Red Facebook

La CGT prepara un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de reforma laboral

“Ahora la CGT se preocupa por lo institucional”-Raul Saldias

“Les tocaron los bolsillos y ahora salieron del letargo de la década ganada”-Jorge Almada

“De acuerdo. Debe ser declarada inconstitucional”- Daniel Amorino

“Se les acaba la extorsión, la mafia y la vida de millonarios a costa del empleado y la patronal”-Don Alejandro Martin