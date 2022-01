Del dicho al hecho, simple, magistratura

Del dicho al hecho…

Este gobierno se caracterizó desde el primer día de su mandato por mentir y decirnos qué podemos hacer y qué no (no se aplica a gobernantes y amigos del poder).

Pero jamás dieron el ejemplo en nada. Podemos citar desde las vacunaciones vip hasta la importación de autos de lujo solo para funcionarios públicos al dólar oficial (en el medio quedan decenas de actos que dan muestra de la frase “hagan lo que decimos, pero no lo que hacemos”). ¿Realmente creen que están por encima de la sociedad y de la Justicia? ¿Se creen superiores? Si ese fuera el caso y están convencidos de que se pueden llevar todo puesto –como ya ocurrió–, se la van a pegar de frente. Pero el problema es que siempre paga el costo la sociedad (o mejor dicho, los que pagamos cada vez más impuestos).

Nuestro país, nuestra sociedad, nuestra industria necesitan educación, ejemplos y libertades. Menos planes y más educación y trabajo, menos prohibiciones y más oferta y demanda, menos relato y más ejemplos.

Del dicho al hecho hay un gran trecho, y en la Argentina es más grande que la grieta.

Joaquín Comas

DNI 26.188.322

Simple

Santiago Cafiero viaja a los Estados Unidos para tratar de convencer a ese país de que nos apoye en el acuerdo con el FMI. Ya llevamos más de dos años con “reuniones fructíferas”, “el acuerdo ya está casi cerrado”, “la semana que viene se firma”... Innumerables sarasas.

Si no presentan un plan de cómo gastar menos de lo que se recauda, no tendremos apoyo. Tan simple como lo razonaba Néstor Kirchner con su libreta de almacenero.

Víctor Daniel Marchesi

DNI 33.990.411

Magistratura

Si no se corrigen aspectos claves, el fallo de la Corte que restablece el equilibrio en la integración del Consejo de la Magistratura (CM) no cambiará sustancialmente. Es que, como muy grave, el CM ha conseguido anular al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados (art. 115 de la Constitución nacional) pues, en vez de encauzarle las denuncias, se ha arrogado ser el juez de los magistrados. Esto debe cambiar. Y también, para seleccionar jueces deben sustituirse los concursos actuales por un curso –que es una suerte de concurso–, como lo hace la Escuela del Servicio Exterior de la Nación. Los concursos sirven para elegir académicos, pero no juristas prácticos. Y revisar la equivocada idea de que es mejor juez el que está más especializado, porque lo que se requiere para tal investidura es una persona honesta, segura, resolutiva y con sentido común, y “si sabe derecho, mejor”. Equilibrar la integración no es la piedra filosofal: desde que en 1994 –cuando era presidente de Fores–, criticamos la creación del CM, sigo considerando que “el problema” es la misma institución. Era irracional pensar que, para despolitizar los nombramientos, se injertara en el corazón del Poder Judicial un organismo ¡integrado por políticos! En vez de vigilar que los senadores cumplieran su obligación de filtrar las propuestas de jueces del PE, como estipulaban nuestra Constitución y la de los EE.UU., se prefirió crear esta nueva institución, sin garantías de que sus integrantes actuarían mejor. Es cierto que con malas leyes el CM puede ser aún peor, pero esto es lo que ocurría ya antes de las reformas de Cristina Kirchner, aunque estas ciertamente lo agravaron. Hay que encapsularlo para que haga el menor daño posible hasta que un día se lo suprima.

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Djokovic

Debemos confesar, antes que nada, que admiramos la calidad tenística de Novak Djokovic. Sin embargo, nos parece que el jugador serbio ha usado cualquier argucia legal –bien o mal asesorado, tanto da–, para debilitar la confianza de quienes seguimos su carrera, al falsear y tergiversar al mismo tiempo los procedimientos administrativos referentes al derecho de admisión de entrada a un país, tratando de cuestionar sus reglas en forma turbia y antojadiza. Reglas que corresponden a un orden, que permite a los australianos sentirse protegidos por su gobierno contra las peligrosas “excepciones” que han sumergido a muchos países, como el nuestro, en un pozo de amarga incertidumbre.

Con criterio coincidente, el primer ministro de Australia les dijo hace poco tiempo a inmigrantes de algunas islas vecinas, ante su desagrado por normas oficiales en uso: “Nosotros tenemos un idioma y una serie de disposiciones legales aprobadas por nuestro Parlamento. Si estas no son de su agrado, pueden retornar a su país por la misma puerta por la que entraron”.

Es muy posible que Nole, al regresar a Serbia, haya experimentado “el sentimiento amargo del pescador que, tras una penosa jornada de trabajo, regresa a su casa con las manos vacías” (Nietzsche),

mientras todos aquellos que soñamos con un mundo donde imperen las reglas y el orden democrático nos sentimos de parabienes; porque no hay duda alguna de que tratar de mimetizar algunos malos argumentos, como si estos pudiesen mejorar algunos fines y transformarse en buenos, debería ser siempre una empresa perdida para todos.

Carlos Berro Madero

carlosberro24@gmail.com

PAMI

Se informó recientemente que los números 1 y 2 en jerarquía en el PAMI disfrutaban sus vacaciones juntos en el Caribe. Personalmente, creo que cada uno puede decidir con libertad dónde veranear y qué ejemplo moral dar o no a sus conciudadanos, incluso en este caso, tratándose de servidores públicos. Lo que me sorprende es que estas dos personas que comandan el PAMI sean pareja, lo que cualquier código de ética y compliance en organizaciones privadas o públicas -a mi entender- impediría. ¿Las autoridades de contralor están tomando cartas en el asunto? ¿O seguiremos teniendo “servidores que no sirven”?

Raúl Ángel Rodríguez

DNI 12.497.909

En la Red Facebook

Tras la pelea entre hinchas y vecinos en la autopista: Berni defendió el accionar de la policía

“No estás para opinar, debés actuar, si no, renunciar”- Manuela Montiel

“Si no hay cantidad suficiente de personal policial para cuidar las calles, los robos permanentes que sufrimos todos las 24 horas del día, que saquen las Fuerzas Armadas a las calles”- Aldo Néstor Blanco