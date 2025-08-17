Día de la niñez

Quiero una familia

Este es el quinto año consecutivo que la nacion dedica esta sección a difundir cartas de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares y sueñan con una familia. Se encuentran en convocatorias públicas de adopción: es decir, toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos puede hacerlo. Las juezas y los jueces recurren a las convocatorias cuando uno o varios niños llevan mucho tiempo sin encontrar una familia por medio de la adopción. En general tienen más de seis años, son varios hermanos o tienen alguna discapacidad o problema de salud.

Estas cartas fueron escritas por los chicos o redactadas en colaboración con los equipos que velan por sus derechos. Sus nombres fueron cambiados para preservar su identidad. Para postularse, hay que escribir a cada uno de los mails indicados, junto con el número de referencia. Para conocer más historias, se puede ingresar al especial “Quiero una familia”: www.lanacion.com.ar/quierounafamilia.

Dos hermanas muy unidas

Somos Karol y Stephanie, dos hermanas de 11 y 12 años.

Yo, Stephanie, soy la mayor. Me encanta pasar las tardes con mis amigas del colegio, charlando. También amo dibujar, pintar, leer y contar historias.

Yo, Karol, soy la menor. Los que me conocen dicen que soy cariñosa y extrovertida. Me gusta mucho cantar, bailar y maquillarme con mis amigas. En el colegio, mi momento favorito es ir al taller de huerta.

Somos de Buenos Aires y buscamos a una familia que nos adopte a las dos juntas, que nos dé amor y contención y que nos acompañe en nuestras terapias y tratamientos. Soñamos con vivir los cuatros juntos en una casa con pileta.

Karol y Stephanie

juzfam2-zc@jusbuenosaires.gov.ar

Referencia: 3000-34314

Músico y DJ

Soy Fer, tengo 13 años y lo que más me gusta es la música. Soy fanático del DJ Fer Palacios y estoy todo el día mezclando música como él. Lo disfruto mucho. También toco el bajo, aunque me encantaría aprender a tocar el teclado. El deporte es otra de mis pasiones. Practico rugby y voy a talleres de carpintería. Salgo con mis amigos y aprendí a moverme solo en el transporte público por donde vivo, en Corrientes. Me encantaría tener una familia con un papá y una mamá, solo una mamá o solo un papá. Me da lo mismo. Eso sí, amaría que les gusten los deportes e ir a pescar como a mí, para poder hacerlo juntos.

Fer

jfamilianya5-capital@juscorrientes.gov.ar

Referencia: Expte. MEX N° 10599/18

¡Los sueños se cumplen!

Me llamo Guillermina y tengo 12 años. Voy a sexto grado de una escuela primaria en Buenos Aires y me encanta. Soy muy inteligente y disfruto estudiar y hacer la tarea. En mi tiempo libre patino, hago peinados, leo libros y armo rompecabezas, pero lo que más amo en el mundo es dibujar. No soy la mejor, pero practico mucho y me encantaría poder ir a un taller en el que me enseñen a hacerlo mejor. A menudo, imagino cómo sería la familia de mis sueños y la dibujo. Siempre tiene sí o sí una mamá, a veces también un papá. Me veo junto a ellos aprendiendo a cocinar, haciendo las compras y mirando películas. Al menos, ese es mi sueño. ¡Creo profundamente en que los sueños se cumplen!

Guillermina

regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: 26274

Amante de la radio

¡Hola! Mi nombre empieza con F y mi deseo es tener una familia, igual que mis hermanos. Soy un chico de 17 años y me encanta escuchar radio. Mi favorita es la Coope 102.7, de acá de Mendoza. En la escuela tengo compañeros y amigos y es el lugar en el que me siento bien. Soy amistoso y alegre, me gusta hablar con las personas y disfruto mucho de la compañía y de las charlas en las que puedo contar experiencias y decir lo que siento. También disfruto mucho de los encuentros con mis hermanos, con quienes comparto sus logros, sus alegrías y los momentos importantes de sus vidas. Tengo certificado de discapacidad y, gracias a las terapias, desarrollé habilidades y autonomía que mejoraron mi calidad de vida. Busco a una familia que me quiera, que estimule mis avances y que acompañe mis procesos madurativos. Una familia que me contenga cuando me frustro y que esté allí para darme un abrazo cuando lo necesito.

F

rpamendoza@jus.mendoza.gov.ar

Referencia: Expte 1545/2020 GEJUAF Las Heras

Futura peluquera

Hola, me llamo Nuria y tengo 14 años. Voy a segundo año de la escuela secundaria en Virrey del Pino. Vivo en un hogar en Buenos Aires con otras nenas, algunas más chiquitas y otras más grandes que yo. Tengo muchas ganas de tener una familia con una mamá, un papá y un perrito. Eso sí, quiero que sepan que tengo hermanos a los que quiero mucho y que amo verlos siempre. Me gusta hacer collages de fotos, andar en patines y mirar películas de terror o de comedia. Las comidas que más disfruto son la ensalada de lechuga y tomate, los fideos con tuco y las milanesas a la napolitana, y mis postres preferidos son la ensalada de frutas y el helado. Cuando sea más grande, me encantaría estudiar peluquería y tener mi propio salón de belleza.

Nuria

juzfam8-lm@jusbuenosaires.gov.ar

Referencia: 27675-2021

Una experiencia positiva

¡Hola! Soy un adolescente de La Pampa, tengo 15 años y en este momento lo que más quiero es una familia, una comprometida, que me dé mucho afecto y que me proteja. También que me acompañe, me permita desarrollarme y que me potencie todos los días. Que me acepte a mí como soy y mi historia de origen. Y por sobre todo que me permita disfrutar del proceso de adoptarme y que sea una experiencia positiva para todos.

Un adolescente de 15 años

rualapampa@hotmail.com

Referencia: Expediente 138441

Patinadora estrella

¡Hola! Soy una chica de 17 años y amo todo lo que tiene que ver con expresarme, más que nada artísticamente, con el cuerpo. Por eso, la música, el baile y el patinaje artístico son algunas de mis actividades favoritas. También me gusta charlar y compartir opiniones. Necesito algunos apoyos terapéuticos, así que voy a un centro de formación integral en CABA, donde vivo, para seguir aprendiendo y ser cada vez más autónoma. Busco a una familia que me respete y me dé atención, dedicación, contención y, sobre todo, mucho amor.

Una adolescente de 17 años

convocatoriaspublicas@buenosaires.gob.ar

Referencia: 0064 – CABA

Busco mucho amor

Me llamo Federico y tengo 13 años. Vivo en un hogar de la provincia de Buenos Aires y busco a una familia que además de mucho amor y cuidado me dé fortaleza. Hago varios tratamientos de kinesiología, terapia ocupacional, psicología y psicopedagogía y me encantaría que una familia me acompañe a todos ellos.

Federico

juzfam4-lm@jusbuenosaires.gov.ar

Referencia: 26929

Manualidades y fútbol

¡Hola! No puedo contarles mi nombre, pero sí que soy un niño de 9 años y que mi deseo es tener una familia. Me encanta hacer manualidades y actividades al aire libre, más que nada jugar al fútbol. Soy de Córdoba, me arreglo solito en mis hábitos cotidianos y sigo aprendiendo a expresar mis emociones. Eso sí, necesito un poco de ayuda cuando se trata de enseñarme y de aprender. Tengo el Certificado Único de Discapacidad y me ayudan un montón tanto mis docentes de apoyo a la integración escolar como mis terapias, tratamientos y apoyos (psicológicos, psicopedagógicos, psicomotrices y psicofarmacológicos).

Me encantaría tener una familia amorosa que me contenga y me acompañe en mi desarrollo.

Un niño de 9 años

convocatoriasadopcion@justiciacordoba.gob.ar

Referencia: Nro. 03/24

Inquieta y curiosa

Mi nombre es Abigail y tengo 11 años. Los que me conocen saben que soy inquieta y curiosa. Un dato sobre mí es que me encantan los deportes. Mis favoritos son bochas y natación. Lo que más quiero es una familia. Con hijos, sin hijos, con mascotas, sin mascotas, de Río Negro (como yo) o de cualquier otra provincia del país. Eso sí, que sea una familia que me dé mucho amor y contención y que me acompañe a mis tratamientos de rehabilitación y controles médicos.

Abigail

adopcionlb@gmail.com

Referencia: Abigail de 11 años