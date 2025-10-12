Director de orquesta, mediocridad, pesca de votos

Director de orquesta

No entendió. Él no es un cantante; él es el director de la orquesta. Debe armonizar los instrumentos, sus tiempos, sus momentos. Si se empecina en cantar, dejará a los integrantes de la orquesta sin la fundamental ayuda de quien ve la foto completa y siente y presiente la partitura. Además, canta mal, desafina y no sabe la letra.

Fernando Braconi

Mediocridad

En nuestro país un repositor de supermercado, un empleado de una estación de servicio o de seguridad debe contar con el secundario completo para trabajar. En cambio, los legisladores pueden ejercer sus cargos solo con el nivel primario completo. Esa falta de exigencia nos da un panorama del nivel de mediocridad y desapego por la ley de buena parte de nuestra sociedad, políticos incluidos. En varias de las agrupaciones políticas que presentan candidatos para las próximas elecciones, los futuros representantes tienen en su haber un prontuario en lugar de un currículum. Son muchos los que tienen causas judiciales sobre sus espaldas y, sin embargo, si son elegidos, podrán ocupar una banca en el Congreso de la Nación. No hay ningún compromiso ético ni mandato moral que les impida ser senadores o diputados. ¿Hace falta volver a decir que el adjetivo honorable para nombrar al Congreso de la Nación fue vaciado de contenido, que no significa nada? Qué diferente sería todo si en lugar de carrera delictiva, los dirigentes y funcionarios políticos hicieran de sus trayectorias en el ejercicio público un cursus honorum.

Andrea Cecilia Testa

Pesca de votos

Es obvio que el show roquero que nos brindó el Presidente cuesta digerirlo pero al León no se le mueve la melena. Sabe que los disgustados forman parte del 30% de los votos que tiene asegurados. Por lo tanto, se trata de pescar los votos perdidos y si es posible nuevos. Un pescador avezado utiliza diferentes tipos de anzuelos y carnadas segun la presa que busque. Dios quiera no esté equivocado y tenga éxito.

Eduardo M. Ottolenghi

Espert, afuera

La Libertad Avanza sufrió un fuerte golpe con el escándalo Espert. Solo pocas semanas atrás este partido se anotició del dudoso actuar de su principal candidato en la boleta para el 26/10. Este señor fue dando explicaciones contradictorias en estos últimos días que terminaron con su apartamiento y renuncia. Ese partido do un gran ejemplo al haber inducido esa renuncia no admitiendo personas con dudoso pasado en sus filas de candidatos. Otros partidos que tienen en sus listas procesados en la justicia por causas, principalmente de corrupción, no han movido un dedo para apartarlos. Al ser un costo enorme la reimpresión de boletas, y siendo ese candidato el primero en la lista con su foto, marketineramente es un enorme hándicap en contra que, se podría salvar solo con un sello que tape la foto y nombre de Espert sin volver a imprimir las boletas. Los demás partidos deberían apoyar una decisión como esta pues premia a un partido que ha abortado un candidato con dudoso pasado sin haber sido aún imputado previamente por delitos.

Ricardo Olaviaga

“Guatepeor”

Escuchando y viendo retazos, del lamentable espectáculo brindado por el señor presidente y sus seguidores, llegué a la triste conclusión de que, como sociedad, no entendimos ni valoramos la lucha de nuestros próceres. Los berridos desaforados, las frases desafortunadas, el desorden generalizado, daban cuenta de gente exaltada y fuera de sí. Como imagen de un primer magistrado y sus seguidores, es realmente deplorable. Esto confirma el porqué le resulta imposible acordar con la oposición. Solo acepta imponer su pensamiento. El fanatismo es su piedra basal. El país necesita intercambio de ideas, diálogos enriquecedores y espíritu altruista de quienes hacen política. Sólo así podemos aspirar a lograr el país que ansiamos y por el que lucharon los bravos patriotas. Si esto sigue así, habremos salido de Guatemala para caer en “Guatepeor”. Quiera Dios que corrijan el rumbo, aún están a tiempo.

Adolfo R. Ortiz

Lobistas

Sería muy ingenuo pensar que no existen grupos de presión que, en muchas ocasiones, tratan de influir sobre funcionarios públicos para obtener beneficios para alguna minoría en perjuicio del conjunto de la sociedad. Son los lobistas, aquellos que incluso pueden ser poderosos delincuentes o narcotraficantes que operan en las sombras dando dádivas a cambio de conseguir privilegios muchas veces reñidos con la ética pública y las leyes vigentes. Por eso, la Argentina necesita una ley específica, integral y unificada que regule el lobby a nivel nacional como existe en otros países. Es evidente que a mayor transparencia, menos oportunidades hay de caer en actos de corrupción, ese flagelo que tanto daño hace a la confianza pública de los poderes del Estado y que, en definitiva, también afecta a toda nuestra sociedad.

Patricio Oschlies

Limosnas

Si bien el pueblo es soberano con su voto, no es infalible, suele equivocarse. La historia lo demuestra en muchos casos, siendo el más emblemático el de Adolf Hitler, quien asumió con más del 33% de los votos como primera minoría y recibió el mandato de formar gobierno en una república débil. Todos sabemos cómo terminó la historia. En la Argentina, sobran los ejemplos de pueblos que siguen votando a aquellos dirigentes corruptos que los mantienen en la miseria sin brindarles ningún servicio digno, como cloacas, agua potable, salud, educación, etcétera. Solo les dan limosnas. Espero que, en las próximas elecciones nacionales de este mes de octubre, los desacuerdos con el gobierno nacional, no se traduzcan en erigir como salvadores a aquellos que durante décadas nos robaron todo y destruyeron al país. Hay opciones más razonables que pegarse un tiro en los pies.

Alfredo Tolchinsky

Licitaciones

Considero que es absolutamente inconcebible que les hayan siquiera vendido los pliegos para licitar obras públicas a todas las empresas que figuran en los Cuadernos de la Coimas y cuyos directivos o exdirectivos ofrecieron unos pesitos para zafar del juicio. Como frutilla del postre la plata para los trabajos la pondrá el Estado. Otra vez sopa. ¿Tanta cara de idiotas tenemos los argentinos para que esto siga siempre igual y que nadie se inmute a pesar de las promesas de cambio y motosierra? Seguimos contratando corruptos.

Mario R. Pierucci

Derechos de los niños

La reciente votación en la Cámara de Diputados para designar a la nueva defensora de Niños, Niñas y Adolescentes fue una verdadera vergüenza. No solo por la ausencia de muchos legisladores que deberían haber estado presentes, sino también por la actitud de varios que se autoproclaman “provida” y, sin embargo, votaron a favor de una persona que ha demostrado no tener entre sus prioridades la defensa de los niños y adolescentes. Resulta inadmisible que un cargo tan importante, que debería estar en manos de alguien independiente, comprometido con la infancia y alejado de cualquier ideología, termine siendo ocupado por alguien que no representa esos valores. Los chicos merecen mucho más que acuerdos políticos o favores partidarios: merecen una verdadera defensora de sus derechos.

Magdalena Silveyra

