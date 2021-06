Educación relegada, Argentina y Chile, propiedad privada

Educación relegada

Tengo 68 años y 6 nietos, dos de los cuales asisten a escuelas del gobierno de la ciudad. El mayor, a la denominada Remedios Escalada de San Martín, en el barrio de Belgrano. Veo con gran tristeza las pocas clases que ha tenido durante este año académico. Es constante que se pinchen las burbujas y se suspenda el dictado de las materias, que ni siquiera son reemplazadas por plataformas digitales. Yo deduzco que hay una camada de maestros que priorizan políticas partidarias antes que los intereses y necesidades de los educandos, nuestras futuras generaciones. Contenidos mínimos, que no alcanzan. Ya va el segundo año que no desarrollan la currícula educativa. No entiendo qué posturas políticas se privilegian. Me eduqué en la escuela pública, que fuera modelo de educación en sus tres niveles. Me provoca mucha tristeza y me pregunto hacia dónde vamos como sociedad, si nuestra prioridad no es la educación y el conocimiento.

Alba Pereiro

DNI 11.018.994

Argentina y Chile

la nacion publicó ayer una columna que escriben en forma conjunta nuestro embajador en Chile, Rafael Bielsa, y su par chileno aquí, Nicolás Monckeberg, a propósito de la complementación energética entre ambos países, cuya relevancia estratégica y esperanza de continuidad destacan. En un contexto reciente de expresiones poco acordes con la fraternidad latinoamericana, resulta un mensaje auspicioso, original en su forma y loable en su contenido.

Horacio Costa

DNI 4.194.457

Propiedad privada

Se ha hablado en estos días de que la Doctrina de la Iglesia considera la propiedad privada como una “prioridad secundaria”, lo que directamente contradice la palabra de Dios, a la que admite estar sujeta. La Biblia tiene numerosísimas referencias al respeto que el cristiano debe a los bienes, propiedades y derechos de los demás. Como evidencia central, baste considerar los diez mandamientos (Deut. 5:7-21), y en particular el sexto, que prescribe “no robarás”, o sea, no tomarás de tu prójimo lo que es de su propiedad; y el décimo, “no codicies la mujer de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca”. ¿Qué más claro que esto?

Advierte el Señor a los que pretenden alterar su palabra: “Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa” (Apoc. 22:18-19).

Héctor Caram-Andruet

DNI 6.487.464

Situación de calle

La noticia nos dice que creció un 48% la gente en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los relevamientos que hizo el gobierno porteño hablan de 2573 personas. Las organizaciones sociales hablan de más de 7000. Es evidente que vivir en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires es menos desapacible (dados los lugares donde se pueden refugiar aquellos que la padecen) que vivir en la calle en el conurbano o en medio del campo. Ergo, me pregunto si en el momento de hacer el censo se les pidió a las personas en situación de calle el DNI, para conocer en qué lugar del país tenían su domicilio, y dónde quedó en esa condición. Quizás podamos enterarnos de quién es responsable de la situación de esas personas. No descarto la posibilidad de que desde otros distritos se lleve a las personas a CABA para demostrar qué mal funciona la administración de la ciudad.

José Brunetta

DNI 4.180.958

Hablar menos

Al expresidente Mauricio Macri quisiera decirle, con respecto a sus recientes y desafortunadas expresiones acerca de esta terrible pandemia que transitamos, que ese mismo día me enteré del fallecimiento de mi primo hermano, de apenas 60 años. Leí sus disculpas en las redes y, por supuesto, las acepto y valoro, pero sepa usted que el golpe ya había sido asestado. Estoy segura de que, como yo, las familias de los 89.000 fallecidos han sentido lo mismo. He sido votante de sus espacios en todas las elecciones en las que usted participó y quiero seguir así, pero mi íntimo deseo es que los políticos, en general, hablen menos y hagan más. No quisiera vivir nuevamente una campaña en la cual se hable solo de los errores cometidos por los demás y se hagan promesas incumplibles. Quisiera escuchar solo lo que planean hacer para corregir errores del pasado y mirar hacia el futuro construyendo el país que los argentinos merecemos. No necesitamos políticos, necesitamos patriotas, que dejen de lado las rencillas internas y externas, que antepongan el país por sobre sus egos para enfocarse en construir una Argentina republicana y próspera.

Por último, mis nietos tienen, como muchos argentinos, doble nacionalidad y no quisiera tener que despedirlos en Ezeiza, porque sigo convencida de que este es el mejor país para vivir.

Marie-Annick Debrise

Exención del ABL

Las áreas de Tribunales y el centro están devastadas, un tsunami Covid las arruinó. Oficinas desocupadas, profesionales y oficinistas sin trabajo. Propietarios de oficinas de hasta 120 metros suelen ser jubilados, se sostienen con alquileres hoy caídos. Pequeñas empresas asfixiadas por la crisis, la sufrida clase media... El GCBA debe actuar en esta emergencia y así como eximió del ABL a locales comerciales debe hacer lo mismo con las oficinas, al menos con las de menores dimensiones (hasta 120 m), hasta que reabra el Palacio de Justicia y se rehabilite la actividad.

Invito a las asociaciones profesionales de abogados y contadores a sumarse con toda su energía a este reclamo en defensa de sus propios asociados.

David Fleischer

DNI 4.173.952

En la Red Facebook

Alberto Fernández: “No tiene sentido tener tierras improductivas cuando hay alguien que necesita un terreno”

“No tiene sentido tener un terreno si el gobierno te lo va a sacar en cualquier momento. Después se preguntan por qué cuando ustedes están por llegar (al poder) los que tienen dinero lo sacan afuera. Acá no se puede invertir con seguridad jurídica”- Yanina Malissia

“¿Esa reflexión es para los Kirchner? Ellos sí que tienen terrenos y no creo que los estén ocupando. La ley debe ser pareja”- Edit Castro

