Educación y empleo, diálogo, un mundo virtual

Educación y empleo

Los autores de la narrativa “volvimos mejores” recibieron un cachetazo electoral, pero igual festejan, como esos boxeadores que después de recibir un buen jab en la mandíbula se ríen y niegan con la cabeza. Quieren desanimar al rival. El relato se construyó sobre mentiras y verdades a medias. Los que esperaban un verdadero cambio en el desorientado curso de la política económica del Gobierno a partir de la derrota electoral son demasiado ingenuos. Tampoco realmente importa mucho si los vencidos felicitan a los ganadores. Lo que verdaderamente importa es que la oposición, desde el Congreso, dé la batalla política necesaria para poner en rumbo a la Argentina. El primero y más grande de los problemas es la pobreza. La limosna estatal no alcanza. Ninguna familia salió de la pobreza con planes. El camino es otro y todos lo saben. Educación. Trabajo. Y más educación. Este gobierno cerró las escuelas y logró que el nivel de desocupación sea el más alto en décadas. El esfuerzo de la oposición debería enfocarse en esos dos temas.

Tomás Young

DNI 17.692.129

Diálogo

Quieren diálogo. ¿Saben lo que significa? Punto uno, saludarse estrechándose las manos, de lo contrario no hay comienzo de diálogo posible. Quien en su momento no quiso saludar ¿sería capaz de hacerlo ahora? No solo lo veo difícil, sino imposible. En consecuencia, no habrá diálogo. No debe confundirse a la sociedad.

Norberto H. Delfino

DNI 4.538.749

Un mundo virtual

Las ciudadanía fue contundente. Con casi 10 puntos de diferencia, el peronismo perdió la elección a nivel nacional. Perdió también en la provincia de Buenos Aires. Con todo el aparato estatal (nuestro dinero), con todo el despilfarro del “plan platita”, con todo el peronismo “unido”. Y encima tenemos que tolerar a un presidente que sale a decir que hay que festejar la victoria… Lo único que pensé cuando vi esto es: ¿cómo salimos de esta situación cuando nos dirige gente que niega la realidad? ¿Gente cuyo modus operandi es el engaño? ¿Que no puede hacer un mínimo diagnóstico coherente ni diseñar un plan para marcar un rumbo? Me enseñaron de chico a reconocer mis errores, porque es la única manera de corregir las cosas que tienen que ser corregidas. Cuando veo lo que veo de este gobierno, me da mucha lástima por mi país. Estos dos años que vienen serán una pesadilla, no hay dudas de eso. Vamos a tener que ser muy fuertes para poder aguantar un gobierno que no solo perdió el rumbo, si no que vive en un mundo virtual que no existe.

Martín Cukier

DNI 18.549.548

Gracias Patricia

Gracias Patricia Bullrich. Con su eficiente trabajo y con su tesón, logró algo fundamental, los cinco senadores necesarios para democratizar al Senado de la Nación.

Pedro R. Cossio

pinaco3@yahoo.com.ar

Regiones

El resultado de las últimas elecciones constituye una oportunidad de cambiar el rumbo de nuestro país. Si toda la ciudadanía no se convence de que la República Argentina, tal como está estructurada, es inviable, gobierne el partido del signo político que sea, es evidente que seguiremos en una decadencia sin fin y estaremos en poco tiempo más en el mismo nivel económico y social que los últimos países del mundo. Los contribuyentes no pueden solventar con sus impuestos a las 23 provincias, CABA y el Estado nacional, con toda la parafernalia de gobernadores, legisladores, jueces y empleados que los sirven. Juntos debería modificar toda nuestra organización política, regionalizando las provincias, eliminando de esa forma gobernaciones y cámaras de diputados de senadores, concejales. Y hacer más eficiente el Estado resultante, para que sirva para lo que fue creado, que es proteger al ciudadano dejando que pueda crecer libre y responsablemente, sin poner palos en la rueda a todo emprendedor que quiera surgir. Sé que el deseo de esta carta parece una utopía, algo irrealizable, pero los grandes cambios comienzan con un sueño.

Enrique Javier Martorell

DNI 10.964.088

Vandalismo en Pilar

Con pasión y responsabilidad fuimos el domingo pasado a fiscalizar, como lo venimos haciendo cada vez que la querida república nos convoca. Estamos convencidos de que un país mejor es posible, y por eso, cada dos años, ejercemos nuestro derecho de cuidar los votos de cada ciudadano. Lo hicimos en la EP 34, René Favaloro de Villa Rosa, Municipio de Pilar. Terminado el escrutinio, y luego de una agotadora jornada, que comenzó a las 6.30, nos retiramos, con la satisfacción de haber cumplido con nuestra labor (alrededor de las 21). Encontramos el vehículo de uno de nuestros fiscales con las 4 gomas tajeadas, que requirió el servicio de un auxilio para ser trasladado. En otras elecciones hemos encontrado focos rotos, que no fueron denunciados oportunamente por pensar que podría tratarse de algo accidental y no intencional (ahora pienso lo contrario). Lo del domingo pasado fue vandalismo. Pese a estar prohibido cualquier tipo de propaganda política en las cercanías de los centros donde se realizan los comicios, se observaron, durante toda la jornada, carteles (en todas las esquinas) y pasacalles (en la entrada de la escuela) con los nombres de Achával-Laurent (intendente y candidato). Esto también sucedió en las PASO. Fueron hábiles e ingeniosos para transgredir la ley, pero no lo fueron para cuidarnos, que era su obligación.

Usaron recursos de todos los contribuyentes para la campaña de Todos, pero no destinaron personal policial que pagamos todos para cuidarnos a todos. Algo muy mal se está haciendo en Pilar para que ocurran estos hechos el día de los comicios, al lado de una escuela y a la vista de cualquiera. El día que todos seamos todos y el que gobierne lo haga para todos, ese día cambiará el país. Basta de mirar para otro lado. Cuídennos como corresponde.

María Cristina Steinhardt

DNI 5.142.969

