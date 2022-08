El fracaso del político, fuentes de trabajo, bandera equivocada

El fracaso del político

Si sos mal empleado, te despiden; el mozo que no atiende bien no recibe propinas; si el abogado no es capaz, pierde juicios y clientes, y si tu mecánico no encuentra la falla del auto, te vas a otro. Y así con todas las profesiones y oficios, excepto… la política argentina, mal que nos pese. Están los mismos desde hace 40 años, repitiéndose en su afán por pertenecer a la clase dirigente y gozar de sus privilegios… aunque hagan muy mal su trabajo. No han solucionado ninguno de los problemas del país, es claro que estamos en todos los aspectos y ámbitos en continua decadencia. Parece que solo vociferando, culpando siempre a otros y prometiendo lo que nunca llega alcanza para que los voten.

Antonio Mario Guarino

Fuentes de trabajo

El Santo Padre recibió pocos días atrás a una delegación de representantes sindicales de un gremio que se ha caracterizado por bloquear el acceso a establecimientos, pasando por alto lo que resuelva la Justicia en un conflicto de encuadramiento sindical. La consecuencia de tal proceder suele ser el cierre de la empresa nacional afectada o que la de origen extranjero retorne a su país o se traslade a otra nación. El aspecto humano fue que muchas personas perdieran su fuente de trabajo, con consecuencias dolorosas. Sería ecuánime que el Papa orara por aquellas personas que de un modo irracional han sido privadas del mandato bíblico “ganarás el pan con el sudor de tu frente”.

Arnoldo Krawicki

Bandera equivocada

Al recibir al nuevo embajador de Suiza, que concurrió a presentar sus cartas credenciales, nuestra Cancillería confundió la bandera de Suiza con la de Dinamarca en la recepción protocolar oficial. Fue el embajador quien se dio cuenta, y como es suizo, diplomático y educado, pretendió tomar en broma lo que en realidad fue una absoluta falta de respeto. La excusa de que ambas banderas son parecidas no le va en zaga a la irrespetuosidad demostrada. Para colmo, no teniendo a mano la bandera suiza, el acto se llevó a cabo solamente con la bandera argentina presidiendo el lugar. Estas cosas, que nosotros tomamos a la ligera, no suceden en ningún país del mundo y son completamente inaceptables. Grave, vergonzoso e inadmisible.

Jorge Federico Tisi Baña

El Teatro Colón de hoy

El Teatro Colón es un hito irreemplazable e insustituible de la historia de la cultura nacional. La nota titulada “Un Colón multiuso con un público para el que todo vale”, firmada por Cecilia Scalisi, me invita a reflexionar sobre el futuro del primer coliseo argentino. Es justo decir que Cecilia Scalisi es una voz autorizada y reconocida internacionalmente, tanto por su gestión como por su licenciatura en Artes y su vocación profunda por el periodismo. Pero también es muy cierto que su artículo expresa un modelo de Teatro Colón parcial y melancólico respecto de los nuevos reclamos que el público o las necesidades del teatro demandan. Desde 1972 ha ido expresando cierta distancia por lo clásico y la lírica, permitiendo muy esporádicamente y solo en algunas ocasiones otros géneros musicales, como el tango, el rock, el folclore y otras manifestaciones populares y menos académicas, encontrando espacios para su representación. Un público más joven, sin etiqueta y mucho más masivo, encuentra respuesta a sus intereses, y esto debe ser considerado… Tanto las anteriores gestiones como la del flamante director general Jorge Telerman, con su experiencia de años en el mundo del arte, aseguraron y aseguran el encuentro de la mejor y más equilibrada respuesta, no solo a los gustos de un público amplio y exigente, sino también a las incuestionables demandas dinerarias que significa mantener una estructura de magnitud, de un nivel riguroso, de calidad y excelencia, como se viene haciendo por décadas.

No debemos soñar más con llegar al Colón con esmoquin y chofer, pensando en champagne y usando joyas. La vida ha cambiado fuertemente para todo… ¡bienvenida la realidad! Con calidad en la programación y la inteligencia de los que conducen hoy el Teatro Colón se sostendrá su centenaria historia, sin riesgos ni claudicaciones, preservando su enorme legado cultural.

Norberto Frigerio

Edificio Kavanagh

Llama la atención que la titular de AySA haya tomado al edificio Kavanagh como referencia para su cuadro tarifario. Hace unos meses se produjo una pérdida abundante e incesante de agua, proveniente de un caño maestro de AySA que abastece la zona, que inundó la baulera del edificio y más específicamente la mía personal, durante meses. Hubo repetidos llamados para que lo reparasen, a saber: los días 27 de mayo, 30 de mayo, 1° de junio, 9 de junio, 14 de junio, con el número de reclamo 221.239. Asimismo, representantes del edificio se presentaron en AySA el 10 de junio solicitando la urgente solución del problema. A estos reiterados reclamos se agregó una carta documento, el 16 de junio. Recién se reparó hace unas semanas atrás, pero el daño al contenido de mi baulera es irreparable.

Alan Arntsen

Árbol

El jueves 21 de julio fue publicada mi carta “Árbol problemático”. No he recibido ningún llamado del gobierno de la ciudad. Mis experiencias con el 147, CGP 12, Cercanía Buenos Aires (casi 3 años) y las notas que envié a miembros del consejo de la comuna, entre otras, fueron nefastas. Se trata de un reclamo para la extracción de un árbol, postergada por varios años, ubicado en Pasaje Prometeo al 3000, en el barrio de Coghlan.

¿Adónde van nuestros impuestos, si no sirven para hacer que una vereda sea transitable, sin producir potenciales accidentes a vecinos?

Liliana Mercado

En la Red Facebook

Fuerte olor a humo en CABA Y GBA

“Que las autoridades nacionales padezcan el humo por muchos días como lo soportamos en Rosario a ver si así sancionan la ley de humedales. Nada como sentirlo en carne propia”- Reneé Moralli

“¿Saben cuánto daño producen a las personas alérgicas? Y hoy somos lamentablemente mayoría”- Mirta Mabel Piccolo

“Acá en victoria estamos igual, no se puede abrir una ventana quedan los pisos negro del hollín”- Blanca Larracoechea