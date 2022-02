En paz y libertad, borrando con el codo, tibieza

Carta de la semana

En paz y libertad

Las imágenes de muerte y destrucción muestran cómo impone el poderío ruso en Ucrania el “amigo” del presidente Alberto Fernández, el mismo a quien le ofreció que la Argentina sea su “puerta de entrada a América Latina”. ¿Para qué, para esto mismo? Señor Presidente, nuestra tierra no es la puerta de nadie, ni este continente es suyo para ofrecerlo como propio. Tal vez pretenda revivir el sueño setentista que no pudo ser, pero sepa que aún hay millones de argentinos que honramos la sangre inmolada entonces para impedir que el comunismo sentara sus reales en nuestro territorio. Solo queremos vivir en paz y libertad con nuestras propias tradiciones y nuestra forma de ser.

Rafael Mauro

La guerra en Ucrania

Borrando con el codo

El 5 de diciembre de 1994 Ucrania, la Federación de Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido suscribieron en Budapest, Hungría, el Memorándum de Budapest, un acuerdo político que ofrece garantías de seguridad por parte de sus signatarios con respecto a la adhesión de Ucrania al Tratado de No Proliferación Nuclear. Más tarde, China y Francia consignaron análogas declaraciones individuales de garantía. Ucrania cedió a Rusia 5000 bombas nucleares y 220 vehículos de largo alcance necesarios para usarlos, incluyendo 176 misiles balísticos intercontinentales y 44 aviones bombarderos de gran alcance con capacidad nuclear. El memorándum incluye garantías de seguridad frente a las amenazas o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania, así como la de Belarús y Kazajistán. Como resultado, Ucrania cedió el tercer arsenal de armas nucleares en el mundo entre 1994 y 1996.

Hoy, Rusia –léase su dictador Putin–, que conforme al tratado de referencia debía garantizar la seguridad e integridad de Ucrania, invadió Ucrania en su afán de conquista, violando groseramente la soberanía de esta pacífica nación. Me hace recordar la frase que se popularizó, luego de firmarse el tratado Ribbentrop-Molotov el 23 de agosto de 1939, tratado de no agresión entre Alemania y la URSS. Lo que escribes con la mano lo borras con el codo…

Jeremías M. Taurydzkyj

Representación Central de la Colectividad Ucraniana en la Argentina

Tibieza

Quiero expresar la profunda decepción que me provoca la tibia reacción del gobierno argentino ante la invasión de Ucrania, y la hasta ahora cobarde actitud de Occidente, que se limita a protestas y sanciones mientras contempla cómo un país completo es avasallado por otro. Las fuerzas armadas de los países libres deberían involucrarse y actuar de manera decisiva y oportuna para evitar este y otros posibles atropellos de parte de líderes mesiánicos. La ausencia de reacción con la anexión de Crimea y otros territorios menores fue la confirmación de que podrían plantearse objetivos más ambiciosos. Los resultados están a la vista. Recemos por el pueblo de Ucrania.

Ignacio Cosentino

Viaje presidencial

La agresión de Rusia constituye una grave amenaza a la paz mundial. Putin y su círculo áulico demuestran carecer del sentido de la realidad y retrotraen con su accionar a épocas que considerábamos superadas. La barbarie está de regreso en la Europa actual, pues se viola el derecho internacional más elemental y se convalida que en Rusia la democracia fue una ligera ficción, imponiendo dolor y horror a nuestro ya sufriente planeta. Triste es constatar que nuestro presidente efectuó recientemente una lamentable y superflua visita, en la que tuvo inapropiadas expresiones que contribuyen a evidenciar nuestro aislamiento internacional. Una enérgica condena de la actitud rusa no alcanzaría a cubrir hesitaciones y vaivenes de nuestra política exterior, que hoy constituyen una costumbre. La programación de un viaje presidencial a Medio Oriente bajo estas circunstancias sería inoportuno. Olvida que los inversores vendrán cuando se les asegure la repatriación de sus beneficios.

Jesús Fernando Taboada

Alternativas

Con respecto a la refinanciación de la deuda con el FMI, leo en la nacion que las autoridades de la Nación y la provincia de Buenos Aires habrían sostenido: “Hay que evitar la catástrofe del incumplimiento, pero también hay que seguir buscando alternativas que impidan que el peso de la deuda recaiga en la gente”. Me pregunto: si el peso de la deuda no recae sobre quienes la han contraído, ¿sobre quién debería pesar? ¿Sobre el pueblo estadounidense, el japonés, el alemán, el resto de los países que integran el Fondo? Me parece que si nosotros –a través de los mandatarios que hemos elegido– gastamos más de lo que nos ingresa, dejamos que muchos se beneficien con esos fondos o los usamos mal, somos los únicos responsables de devolver lo que solicitamos para seguir malgastándolo. Me intriga mucho saber quién es el otro que ellos pretenden que se haga cargo de lo que nosotros no supimos cuidar.

Gustavo Pittaluga

Ruta 40

Regresé hace poco de una recorrida pausada por los valles Calchaquíes salteños, donde pude visitar Cachi, Seclantás, Molinos, Angastaco, San Carlos, Animaná y Cafayate, pueblos todos con un encanto particular que sorprende al turista y que surge de la originalidad de su arquitectura, urbanismo, artesanías y la variedad de su oferta gastronómica y de vinos de la región. También encanta la esmerada atención de sus pobladores en todos los rubros nombrados. Frente a tantos encantos recibidos, ¿qué puede no encantar de esa lindísima región salteña que hemos podido disfrutar con holgura? La ruta de enlace de todas esas simpatiquísimas comunidades vallistas: la ruta nacional 40, que por aquellas latitudes es de un grueso ripio sobre una traza plagada de los incomodísimos “serruchos”… Si en verdad existe hoy en la Argentina una vocación por desarrollar el tema del turismo, sorprende que no se haya encarado aún la pavimentación de esos 157 kilómetros de ruta que separan a Cafayate de Cachi. Hacerlo no solo “acortaría” las distancias de ese maravilloso circuito turístico, sino que generaría infinidad de inversiones para este rubro y también para el productivo. Algunos lugareños me confesaron que seis presidentes argentinos habían prometido y cobrado ese pavimento que sugiero… ¿Será posible que siempre aparezca en todos lados y en todos los rubros la vergonzosa corrupción argentina?

Bernardo M. Clément

Teatro Colón

Casi con 100 años de vida, el ballet estable del Teatro Colón, por la renuncia de su directora artística, Paloma Herrera, puso al desnudo una faceta más del país que deseamos y no es. El Teatro Colón es una joya de la cultura nacional. Y lo es también de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, una vez más la ignorancia política ha entorpecido por casi treinta años la imprescindible excelencia y renovación de sus cuerpos de baile. Bailarines que no pueden jubilarse hasta los 65 años, en lugar de 40, como en los grandes teatros del mundo, muchas veces sin actuar, condicionados por el lógico declinar físico y sobre todo impidiendo la llegada de las jóvenes promesas. El gran ballet significa sudor y lágrimas. Sudor por los años de dura y sacrificada preparación y lágrimas porque, por estas exigencias, de los cientos de chicas y chicos que llegan a la escuela del Colón, solo un puñado cumple su sueño. Honremos esta vocación y cambiemos la legislación. Para recuperar el orgullo de todos los argentinos por este templo del arte único en el mundo, ejemplo del país que se soñaba a principios del siglo XX y que todavía en tantas cosas no supimos concretar.

Matías Aníbal Rossi

Operativo policial

El sábado 19 de febrero volvíamos con mi marido y nuestra perra de unas vacaciones en Villa Gesell. A poco de andar, habiendo pasado Pinamar, y ya en la ruta 74, que conduce a Madariaga, el tránsito estuvo casi detenido, avanzando a paso de hombre, por aproximadamente 45 minutos. Supusimos que se trataba de un accidente, ya que aunque haya mucho tránsito es casi imposible que la ruta colapse en ese punto. El domingo pasado se publicó una carta en la que se narraba una situación similar. Lo que nos sucedió fue exactamente lo mismo: había 4 o 5 policías de la provincia de Buenos Aires apostados a ambos lados de la ruta, con una camioneta de Vialidad de un lado y un par de motos del otro, desconozco con qué objetivo, haciendo señas como para que avancemos. Algo absolutamente desopilante e innecesario, y mucho más en esta época del año. ¿Me podrán explicar qué sentido puede tener apostarse en una ruta, generando un colapso de tránsito, por el solo hecho de ver los autos pasar?

Ariana Camilli

