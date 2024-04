Esfuerzo heroico, marcha, educación pública

Escuchar

“Esfuerzo heroico”

El presidente de la Nación manifestó que de los 5 puntos del déficit del Tesoro que su gobierno ha ajustado solo el 0,4% responde a la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. Más allá de adentrarse en el laberinto de los números para investigar la verdad de tal afirmación, a los jubilados les resulta más sencillo y práctico ceñirse al resultado que les impone la realidad, y esta es indicativa de que el deterioro de su poder adquisitivo no les posibilita pagar la medicina prepaga, los medicamentos, los servicios públicos ni los impuestos, y simultáneamente mantener una calidad de vida digna. Dicho en otros términos, en los últimos meses la “licuadora” ha hecho su trabajo sobre los haberes previsionales. Javier Milei califica que su gestión es una “hazaña”, pero el “esfuerzo heroico” que la clase pasiva está realizando para su supervivencia es mucho más que eso y la única verdad es que los jubilados siguen corriendo desde atrás.

Marcha

La marcha en defensa de la educación pública parece más bien una expresión de rechazo directo hacia una auditoría que una auténtica y genuina movilización en apoyo a la universidad pública. Varios de sus ideólogos usaron a los jóvenes en la década del 70 para llegar al poder con la violencia; en la actualidad, emplean tácticas similares para encubrir sus actividades ilícitas y orquestan así una demostración masiva contra el presidente Javier Milei. Su intención pareció más la de perpetuar un clima de temor y especulación en detrimento del bienestar de los estudiantes y docentes.

Educación pública

Universidad pública, sí. Extranjeros sin residencia permanente estudiando a costa de los impuestos pagados por los argentinos, no. Ingresos sin examen, no. Ejecución de presupuestos sin auditorías, no. Es simple.

Procuradora

Comparto plenamente el editorial de La Nación sobre la integración de la Corte Suprema. Al respecto, destaco que tal vez no hayan trascendido los méritos de la procuradora de la Corte, doctora Laura Monti. Ella y el organismo a su cargo se han pronunciado en reiteradas oportunidades con autoridad y solvencia en cuestiones importantes desde el punto de vista constitucional. Por ejemplo, los impuestos que afectan la recaudación, así como en las siempre conflictivas relaciones entre la Nación y las provincias.

Presos políticos

¿Seguimos con lo “políticamente correcto”? Hace más de 20 años que escucho: “Se está hablando del tema de los presos políticos y la ilegalidad de su secuestro en cárceles del Estado”. Escucho también en muchas oficinas de diputados o senadores (entre paredes, no sea cosa que la izquierda se enoje) que esto se debe terminar porque se ha cometido una ilegalidad con ellos. Primero, el Ejecutivo los manda a luchar una guerra que ellos no querían, pero sí el enemigo, que quería –luego de matar a los que les molestaba– implementar un gobierno parecido al de Cuba. Una vez vencidos los terroristas por parte de los jóvenes de las FF.AA., los argentinos, que habían rogado a estos que por favor terminaran con los secuestros, las bombas, las matanzas por parte de esos “¿jóvenes idealistas? o asesinos con ideales comunistas”, reitero, esos argentinos, cómodos en sus hogares, les dieron la espalda. ¡Que se pudran en la cárcel! ¿Cómo no combatieron con flores contra las armas de esos terroristas? Qué hipocresía. Y sí, tengo mucha bronca, porque no veo gente valerosa que lo único que debe hacer es hacer cumplir con el artículo 18 de la Constitución nacional. Nunca debieron haber estar encarcelados, pero a pesar de ello la mayoría cumplió la perpetua, o los tres cuartos de la pena o la edad o… También con mucha bronca, porque mi madre, que murió el año pasado con 96 años sin poder pasar las Fiestas desde hace más de una década con mi hermano entre rejas. Una mujer muy estoica, que, junto a otras, y me incluyo, hemos pasado por numerosos penales en donde se nos hacía quitar la ropa interior y muchas otras vejaciones antes de entrar. Estas cómodas familias argentinas, sépanlo, que es gracias a nuestros combatientes que arriesgaron su vida y lo siguen haciendo para que ustedes puedan disfrutar de la libertad. Ya han muerto casi mil de ellos encerrados, enfermos, abandonados (por suerte hay una gran cantidad de personas que no los olvidan, les agradecen y los van a visitar, y yo les agradezco a ellos). Que los que deben tomar la correcta decisión de darles la libertad no se dejen amedrentar por tres gatos locos que hacen más ruido que la mayoría dormida y silenciosa. ¡Libertad inmediata a nuestros presos políticos! La ley está con ellos.

Baldosones rotos

Los frentistas de Cerviño 3264 de esta ciudad rehicimos hace un tiempo toda la vereda con baldosones de calidad, que varias veces antes había sido dejada rota o inconclusa por las empresas de servicios públicos que operan en CABA. Hace unos días, la empresa Edenor la rompió para pasar unos cables. Su empresa contratista, a cargo de la obra, es Rowing SA. Terminados los trabajos, al tapar la vereda notamos con sorpresa que Rowing SA está reponiendo los mismos baldosones de antes, pero rotos o quebrados. Hemos interrogado al responsable de semejante barbaridad, quien reconoció que numerosos baldosones se rompieron al despegarlos del suelo, pero que tiene orden de la empresa de reponerlos, a pesar de haberlos roto en el proceso. Hemos llamado a la empresa Rowing SA, pero el teléfono que figura en la web está inactivo. Presentamos una nota a Edenor, pero nos han respondido que toda la responsabilidad es de su contratista. También acudimos a la comuna del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quien nos ha dicho que no son responsables y que no controlan las obras de las empresas de servicios. ¿Qué debemos hacer? ¿Rehacer nosotros la vereda porque Rowing SA, Edenor y el gobierno de CABA se lavan las manos?

