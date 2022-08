Eslóganes, ilusión rota, plan para perder

Eslóganes

¨Con Cristina no se jode¨. ¨Jueces macristas¨. “Qué quilombo se va a armar¨.¨Lawfare¨. ¨Jugaron al fútbol¨.¨Todos con Cristina¨.

Las consignas son varias. Algunas incluso incitan claramente a la violencia. La que no vimos, ni veremos, es ¨Cristina es inocente¨.

Marcelo Amaral Correa

Ilusión rota

El nombramiento de Gabriel Rubinstein como viceministro de Economía venía acompañado, en lo que a mí respecta, por una cuota de confianza y expectativa fundada no tanto en sus conocimientos, sino en el antikirchnerismo del que dio fe en varias oportunidades. Era realmente un dato importante que el Gobierno convocara a un técnico de otro palo. La ilusión no duró mucho, al publicarse en los medios las disculpas del caso y el arrepentimiento correspondiente. Cuando la limosna es grande...

Eduardo R. Malvar

Plan para perder

El Plan GanAR es en realidad para perder (tiempo y recursos). Los burócratas de la ahora devenida Secretaría de Agricultura siguen insistiendo con un plan que teóricamente ayudará a aumentar el peso de faena y la tasa de destete. No han aprendido aún que es el ganadero solito el que va a concretar ambas, y otras más –sin que sea necesario ningún crédito subsidiado– si solo recibiera

las señales correctas en lugar de cepos e impuestos a la exportación y la fenomenal estafa de la brecha cambiaria. Se escudan en que hay que aumentar la producción para aumentar las exportaciones, cuando en la realidad solo quieren controlar todo y ahogar al sector privado.

Por favor, no engañen más a la gente y no pierdan más tiempo y recursos con esta idea absurda.

Arturo Vierheller (h.)

DNI 8.607.708

Boletas de AySA

La boleta de AySA correspondiente a la facturación del período 2/8 al 1/9 vino en mi caso, sin notificación previa ni aclaración alguna, con un aumento del 241% con respecto a la del mes anterior, correspondiente al período 2/7 al 1/8. Luego de la conferencia de prensa donde se presentó el nuevo esquema de tarifas para el AMBA, AySA informa sin embargo que las nuevas tarifas llegarán recién con los consumos de octubre y noviembre. Y que luego, a partir de los consumos de noviembre, a reflejarse en las boletas de diciembre, pagarán tarifa plena los usuarios a los que se les aplicará esta. ¿Podrán explicar las autoridades de AySA con qué criterio ya se aplicó en agosto un 241% de aumento y si los futuros incrementos se aplicarán sobre las tarifas ya aumentadas desde ese mes?

Guillermo Bronenberg

Auditoría de planes

Cuánta razón tiene Francisca Staiti, titular de la Conadu Histórica (federación de docentes universitarios), en rechazar que las universidades auditen los planes sociales. Como dice ella, es el Estado quien tiene que tener su propio ente auditor. Por favor, no agreguemos a las universidades roles que nada tienen que ver con generar conocimiento.

Alberto French

Gregorio Dupont

Para quienes compartimos la carrera diplomática y la amistad con Gregorio Dupont resultó muy justo y esclarecedor el artículo de José Claudio Escribano publicado en el diario. Pocos como Goyo transmitieron tan cabalmente una imagen de valentía y hombría de bien, especialmente en momentos tan dolorosos para el país como el de la desaparición de nuestra querida colega Elena Holmberg. A ello unió invariablemente su franca simpatía y su entrega hacia los demás. Vaya un emocionado recuerdo para él.

José María Cantilo

DNI 4.290.973

Viaje a las Cataratas

Acabo de regresar de un magnífico viaje en auto por la provincia de Misiones. Es la cuarta vez que visito las Cataratas del Iguazú, siempre imponentes y maravillosas. El Parque Iguazú está en excelentes condiciones de manutención, seguridad y limpieza, su personal es también muy amable y eficiente. Mis felicitaciones a todos ellos.

Lo que no está a la altura de un parque con turismo nacional e internacional es el restaurante La Selva, una verdadera vergüenza y una pésima impresión para el turismo. Éramos cinco personas para almorzar el sábado 13 del actual, alrededor de las 12.30. Pagamos 11.000 pesos por unas milanesas secas y duras como suela de zapato y papas fritas frías e incomibles. La noche anterior los cinco habíamos pagado el mismo importe para una cena en un restaurante de la ciudad, con un buen menú acompañado de cervezas y postres. Resulta evidente que quien tiene la concesión del restaurante no tiene mucha idea culinaria ni interés en satisfacer a los comensales. Otro problema es el cruce al Brasil por el puente Tancredo Neves. Los controles de Migraciones del lado argentino nos han demandado hasta casi dos horas de espera, mientras que por el contrario la entrada al Brasil no tiene controles. Leí en la nacion que la señora Carignano, de la Dirección Nacional de Migraciones, dijo que para los controles hay habilitados unos 60 puestos de atención para prevenir contrabando, drogas y tráfico de menores. Pues no es así: durante el feriado prolongado solo había seis cabinas habilitadas para entrar a la Argentina y otra cantidad similar para salir. Además, cruzamos seis veces la frontera, siempre con un menor, y nunca nos fue solicitada la documentación de filiación. Y uno podría decir que por suerte no lo hacen, porque de hacerlo la demora para cruzar sería mucho mayor.

Enrique Schwarck

