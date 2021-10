Ignorancia, ruego, remitos truchos

Ignorancia

La diputada nacional Cecilia Moreau responsabilizó a los dueños de supermercados por las subas de precios y por “la falta de alineamiento entre el salario y la capacidad de consumo básico de alimentos”, amenazando con clausurar sucursales. Cuando la inflación está en el 50% anual, adoptar medidas represivas por el traslado de costos a los precios revela un completa ignorancia de las más elementales leyes de la economía. Además, la historia económica demuestra que, desde la civilización sumeria hasta la actualidad, jamás han tenido éxito las amenazas personales ni las medidas represivas como controles de precios o intervención de mercados porque nadie en su sano juicio puede vender un producto a un precio inferior al que lo compra. Da la impresión de que la diputada cree, o quiere hacer creer, que los precios suben porque los supermercadistas son personas malvadas que buscan perjudicar a los consumidores, ignorando que la inflación se genera cuando se gasta más de lo que se recauda, y se imprimen billetes para atender el déficit de un Estado ineficiente y sobredimensionado.

Ricardo E. Frías

Ruego

Cuando escuchamos al jefe de Gabinete apelar a la ayuda de Dios para resolver nuestros problemas, se nos genera una duda. Si las soluciones vendrán por la voluntad de nuestro Padre, entonces deberíamos presentar nuestros reclamos en un templo. Claro que en ese caso muchos funcionarios sobran.

Aldo Tassara

Ciudadano argentino

Luego de leer atentamente las ideas del padre Gustavo Irrazábal, que refleja una compartida preocupación por el estado de cosas en nuestra democracia como sistema de gobierno adoptado desde la organización del país hace 161 años, el semblante del ciudadano argentino –que abarca no solo al electorado, sino mucho más a los que mandan, que son quienes deben velar para que funcione el sistema– tiene su raíz en aquel momento fundacional. Desde ese punto de vista no estoy tan seguro de que en dicho marco normativo haya espacio o lugar como para esperar una novedad simplemente coyuntural. Para mí debemos mirar hacia atrás principalmente. Sin el mínimo ánimo de confrontar y menos ofender, la alusión directa de Pío XII como ejemplar, y un cierto menoscabo al que el padre llama “populismo religioso latinoamericano” introduce temas de historia de la Iglesia que son mucho más delicados y controvertidos en los dos casos.

Gustavo Ariel Carvallo

Remitos truchos

Domingo a la tarde. Nuestra hija Emmita, de 13 años, y un grupo de amigos de su colegio van a una cafetería-restaurante muy conocida de Paraná, ciudad donde vivimos, haciendo sus primeros palotes en la postergada socialización extracurricular por efectos de la pandemia. Al volver me rindió cuentas de sus gastos. Enorme fue mi sorpresa, no solo por el precio de lo que les cobraron las consumiciones, sino que la cuenta estaba plasmada en uno de esos remitos “truchos” que la verdad yo hacía años no veía.

Señores dueños de ese establecimiento, no solo su conducta fiscal es repudiable, sino que les pregunto: ¿qué ejemplo les están dando a nuestros adolescentes?

Germán Guglieri

Ejemplo del hornero

Días pasados estaba mirando una pareja de horneros que juntaban barro y volaban hasta un árbol para construir su casa, donde luego depositarán los huevos. En cierta manera estaban ya planificando su futuro y el de su familia . Y me quedé pensando, ante tantos compatriotas que reclaman viviendas, trabajo y que el Estado les solucione todos sus problemas: ¿no sería mejor que imitaran el ejemplo del hornerito, que trabaja para conseguir sus cosas?

Miguel Gullielmi

Honorio Pueyrredón

Con desagradable sorpresa he leído el proyecto de quitar carriles a la avenida Honorio Pueyrredón, que en realidad es quitar la mano que corre hacia el sur. En los últimos años, en la ciudad se han realizado obras muy beneficiosas para agilizar el tránsito como son los pasos bajo nivel y la elevación de vías ferroviarias. Este proyecto, sin embargo, va totalmente a contramano de ese propósito. La idea de derivar el tránsito hacia calles estrechas como Rojas e Hidalgo complicará sin ninguna duda el tránsito por la zona, con el agravante de que en el caso de la calle Rojas es detenido, casi siempre, por las barreras del ferrocarril Sarmiento.

Se está a tiempo, todavía, de detener y archivar este proyecto, y no dudo de que las autoridades del área respectiva lo reconsiderarán teniendo en cuenta los inconvenientes que provocará.

Carlos A. Bouret

Adultos mayores

Ayer fue el Día del Adulto Mayor. Es importante recordar que en junio de 2017, por medio de la ley 27.360, la Argentina aprobó la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la 45ª Asamblea General de la OEA, el 15 de junio de 2015. Esta convención, en su artículo 20, expresa claramente el compromiso que asumen los Estados parte de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación de la persona mayor. Más precisamente el compromiso a: “promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) para minimizar la brecha digital, generacional y geográfica e incrementar la integración social y comunitaria.”

Hay mucho trabajo por hacer aún, si queremos cumplir con la meta de implementar programas que permitan a los mayores acceder a las TIC para preservar su autonomía.

Rosa Aranguren

