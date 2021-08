Indefendible, Javier Milei, Villa Mascardi

Indefendible

La ceguera política existe. La militancia –más aún la del converso– daña irreparablemente la visión que permite discernir la realidad de lo imaginado. Frente a un video donde un menor es maltratado ideológicamente por su profesora, el Presidente ha asumido que su obligación es defender, más allá de toda lógica, a la profesora. Esta defensa de lo indefendible que el Presidente hace –una profesora “militante” que se expresa a puro grito decidida a menoscabar a su alumno por pensar diferente– agrega a la falta de credibilidad que él sigue acumulando una ceguera política absoluta.

Convengamos en que ambas acciones, la prepotencia de la profesora y la consecuente defensa militante que de esto hace el Presidente, nada tienen que ver con privilegiar la libertad de pensamiento o el libre juego de las ideas, sino más bien con un arcaico fascismo o, si se lo prefiere, con el socialismo del siglo XXI.

José Luis Milia

Javier Milei

Se puede coincidir o no con el pensamiento liberal de Javier Milei, lo que nadie puede negar es el temblor que su discurso está causando en todo el arco político actual, sin distinción de grietas ni ideologías. Hoy es el máximo exponente que corre por fuera de ese falso sistema democrático, antirrepublicano y corrupto del que somos rehenes desde hace casi 38 años. Lo defino así ya que los tres poderes de tal sistema están prendidos entre sí y junto a los medios de comunicación adeptos configuran una sola tiranía que solo beneficia a propios y cercanos. En cada programa televisivo al que él asiste, es una sola persona librando una batalla cultural contra todo prójimo, sea periodista, candidato oficialista, opositor o panelista. Para peor, el debate que le plantean se sustenta sobre falacias de todo tipo. Diría el gran Sarmiento: “Necios, las ideas no se matan”.

David San Román

Villa Mascardi

La toma de propiedades en Villa Mascardi es un acto de subversión tolerado por este gobierno de ideología infantil. La Constitución garantiza el derecho a la propiedad, y permitir el ataque de presuntos mapuches a la gente del lugar es una apuesta a la anarquía y una violación de nuestra Carta Magna. Recuerdo que mi abuela paterna contaba que su padre era dueño de varias manzanas hoy céntricas de la ciudad de Junín. Siguiendo el razonamiento mapuche, yo podría reclamar esas propiedades,

ya que fueron de mi bisabuelo en épocas en que Junín era una avanzada de la civilización. Cada vez más nos perdemos en el absurdo. Los pretendidos mapuches parecen tener apoyo de exmontoneros. Este gobierno se hunde cada vez más en la ilegalidad.

Esteban Tortarolo

Cuarentenas

Junto con el jefe de Gabinete, la ministra de Salud dictó una resolución que exime de cuarentena a los vacunados que hubieran viajado a cualquier parte del mundo por trabajo, como hace ella a menudo. En cambio, los integrantes de una familia que con dinero propio se fue a vacunar a un país más serio y permitió así que otros aprovecharan las vacunas que la señora Vizzotti no ha logrado conseguir en cantidad suficiente son considerados peligrosos y deben aislarse.

Marcelo Gobbi

Atractivo

Excelente la carta del lector Raúl Álvarez, solo agregaría que en los dos últimos años de la escuela secundaria habían quitado la materia Instrucción Cívica y en su reemplazo incluyeron Cultura Ciudadana, cuya primera bolilla, oh sorpresa, comenzaba el 17 de octubre de 1943. Pero no quiero ahondar más en ese tema, sino obtener alguna respuesta de parte de alguien del llamado Peronismo Republicano a la pregunta que muchos nos hacemos: ¿qué es lo que atrajo a esos políticos a identificarse con un partido a todas luces de orígenes fascistas y totalitarios? Recordemos el “cinco por uno, no va a quedar ninguno”, o “al enemigo ni justicia”, y otras tantas barbaridades. Ojalá alguien me saque esta duda, que calculo debe ser compartida por una gran parte de la sociedad.

José María Becker

Privilegios

Llevamos 75 años de inflación. Bajando jubilaciones de privilegio al 20% de lo que cobran en la función pública al dejar el puesto solo llegarían al Congreso, etc., interesados por el país. Pellegrini, en el llano, vendía hacienda o ejercía el derecho. Votaría a al candidato que hiciera esto.

Patricio Avellaneda (p.)

Embajada danesa

Dinamarca, que había reconocido nuestra independencia rápidamente, y sus habitantes consideraban que éramos la tercera opción para emigrar en busca de un mejor futuro, decidió levantar su embajada en la Argentina y en Tanzania, considerando que no eran prioritarias. Esta medida es, sin duda alguna, el índice más contundente de nuestra triste realidad económica , social y política, superando cualquier cifra estadística, y más aún, que sea efectuada equiparándonos con uno de los países más pobres de África. A pesar de ello, conocer la verdadera situación nacional nos ayudará a efectuar un meditado análisis de sus responsables antes de emitir el voto del cual depende nuestro futuro.

Lucio Cornejo

Jueza

Se comenta frecuentemente sobre las demoras de la Justicia y hasta he llegado a oír que algunos jueces de primera y segunda instancia podrían empapelar sus despachos con las partidas de defunción de los ancianos actores que no pudieron cobrar sus juicios de reajustes. Ahora bien, cuando un juzgado hace lo que debe, respeta los tratados internacionales; la Constitución; las leyes dictadas en su consecuencia, y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¡no nos debería sorprender! Pero sí, destacar la labor de esa jueza, Karina Alonso Candis. Gracias en nombre del joven huérfano con 70% de incapacidad reconocida por la propia Anses, la cual deniega, sin sustento legal, el beneficio de pensión derivado del fallecimiento de su madre en actividad.

Liliana Beatriz Millo

En la Red Facebook

Victoria Tolosa Paz: “La Argentina este año va a crecer”

“Lo único que ha crecido, crece y crecerá es la corrupción”- Gerardo Giusiano

“Lo único que crecen son los ñoquis en el Estado”- Ricardo Díaz

“La pobreza y la delincuencia es lo que no para de crecer”- Mario Franco

