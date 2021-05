Juramento, boleta única y el aborto

Juramento

La segunda ola de la pandemia es muy activa y acercó el virus a más gente. Todos tenemos enfermos con nombre y apellido, fáciles de identificar, parientes, conocidos, amigos. Ya no les pasa a otros, nos pasa a nosotros y a nuestros amigos. Nos vamos acostumbrando a que los avisos fúnebres en el principal diario de mi ciudad pasen a ocupar dos páginas enteras, mucho comparado con la mitad de una de ellas de hace un mes.

Las cifras indican que por día se enferma la misma cantidad de personas que cabrían en tres cruceros de turismo transatlánticos y mueren el equivalente al pasaje de tres aviones de línea de cabotaje que se precipitaran a tierra. Mientras tanto, tres de cada cuatro de argentinos esperan su primera dosis de vacuna y uno de cada cuatro, la segunda. Creo que podríamos estar mucho mejor a esta altura del partido y sin tanto dolor. El texto del juramento que se les toma a los funcionarios reza “...si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden...”.

Espero y deseo que esta vez se cumpla al pie de la letra.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Boleta única

Los miembros del Foro Cívico de San Isidro abajo firmantes adherimos a los términos de la nota del 12 de mayo “Una necesidad en tiempos de pandemia”, que propone implementar la boleta única de papel en las elecciones nacionales.

Este cambio es necesario. Los fundamentos que se plantearon en las reuniones realizadas en el Congreso en 2017 a favor de la boleta única siguen vigentes. Y a los beneficios ya reconocidos (garantizar que la oferta electoral esté siempre disponible para el ciudadano el día de la elección y evitar el despilfarro de dinero que implican las boletas partidarias y los sobres) se suman otros muy valiosos en el actual contexto de pandemia, como minimizar la manipulación de boletas por parte de muchas personas y eliminar la necesidad de ingreso frecuente de fiscales al cuarto oscuro para controlarlas.

Los plazos para las próximas elecciones son cortos, pero si hay voluntad política puede modificarse la ley. Que esta iniciativa sea impulsada por legisladores de partidos políticos del oficialismo y de la oposición es un signo alentador para el avance de esta propuesta y para la sociedad, siguiendo los pasos de Santa Fe y Córdoba, donde ya ha demostrado su eficacia. Si se aprobara, nuestro país daría un gran paso hacia la transparencia y el respeto a la voluntad del voto de cada ciudadano.

Susana Esteban

DNI 10.662.379

Julia Llambías

DNI 4.020.785 y siguen 50 firmas más

Razones

Las razones no sirven para cambiar decisiones basadas en ideologías o en señales que se presumen favorables para obtener simpatías electorales. No hay razón para cerrar las exportaciones de carne, salvo hacer “jueguito para la tribuna” y así engañar a votantes sin información seria. Que se pierden millonadas de dólares, que nos hace poco creíbles para los compradores del exterior, que afectará precios locales en el futuro al liquidarse parte de las existencias ganaderas o que se cierran puestos laborales, principalmente localizados en el interior, etc., etc., nada de esto vale cuando la decisión se basa en metas de corto plazo. No perdamos tiempo, las razones no sirven en esta emergencia.

La Argentina, luego de haber más que triplicado su producción de granos…

Jorge Horacio Cazenave

DNI 5.608.433

Apriete

La emperatriz de El Calafate calificó al doctor Pepín Rodríguez Simón (a su turno, asesor del entonces presidente Mauricio Macri) como una suerte de “apretador serial de jueces y empresarios”. ¡Vaya! Parece que el muerto se ríe ahora del degollado. Veamos. “Oscar, hay que salir a apretar a los jueces, hay que inventar denuncias” (espetó la doctora Fernández de Kirchner); “no te lo tengo que decir, Oscar, lo tendrías que haber hecho vos solo”; “sí, sí claro, apretar a los jueces, inventar denuncias” (asintió el doctor Parrilli).

Esto remite a un diálogo telefónico mantenido entre la actual vicepresidenta y Parrilli, tal como surge de una intervención telefónica ordenada por un juzgado federal. Como dije, el muerto se ríe del degollado.

Guillermo J. Tiscornia

Exjuez en lo Penal Económico

DNI 11.371.779

Matanza de niños

Felicitaciones a Magdalena Silveyra por su carta, con la que estoy muy de acuerdo y a cuyo respecto se pueden hacer algunas observaciones. La felicitación del presidente Macron a Alberto Fernández por haber “logrado” instaurar el aborto en la Argentina no significa desconocimiento de nuestra legislación, sino indiferencia, un “a mí qué me importa”. También, a nuestra Constitución y a los pactos de los que nuestro país es parte que tutelan la vida humana desde la concepción, hay que agregar los artículos 85 y siguientes del Código Penal, el artículo 19 del Código Civil.

Finalmente, la ley del aborto no está provocando un genocidio, que es la eliminación de grupos humanos por motivos raciales, políticos o religiosos, sino pura y simplemente la matanza indiscriminada de niños por nacer.

Juan Peña

DNI 0.574.505

Ladridos

Vivo en un piso que, como tantos, queda cerca de una tienda de alimentación, un bar y un banco. Dueños mal educados dejan atados sin bozal a sus puertas a sus perros, que, con frecuencia, emiten fuertes ladridos, que soportamos todos menos sus amos. Como ocurría antes con el hecho de fumar en interiores, sus responsables se ríen e ignoran las molestias que ocasiona en muchas personas ese escandaloso e innecesario ruido. Una multa a esos desaprensivos ayudaría mucho, como en el caso del tabaco, a mejorar la salud de todos.

María Faes Risco

DNI 26.958.350

En la Red Facebook

Crisis migratoria entre Marruecos y España

“Cuánta impotencia”- Cristina Marín

“Qué tristeza tan grande ver cómo el ser humano ha llegado a estos límites tan inimaginables de

deshumanización”- Marta Romero

“Pobre gente, porque pasan por todo eso, es tan triste verlos así”- Patricia Claros Zárate

