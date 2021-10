La amenaza a Nik; fronteras; Lucas, ni uno menos

Carta de la semana

La amenaza a Nik

El humor, en especial el político, siempre representó un estado de rebeldía y resistencia contra el statu quo, una mirada inteligente para despertar conciencias y que surja la reflexión. El tenerlo instalado en forma permanente durante tantos años le permite al diario la nacion poseer un gran registro documental gráfico de nuestras desdichas políticas en las últimas décadas. Y su humor crítico, aleccionador, señor Nik, se convirtió en estos años en un instrumento de la inteligencia liberadora. Ha hecho muy bien en hacer pública la amenaza del ministro de Seguridad, que expresa lo que él entiende por la prensa libre en una democracia: una amenaza a la soberbia del poder que representa. Un sentimiento por desgracia compartido por el resto del Gobierno. Por favor, le pido que nos siga deleitando con su humor, señor Nik. Cuando en 2002 el Colegio Nacional de Buenos Aires le entregó el premio al mérito, uno más entre tantos que ha recibido, yo estaba presente también como exalumno y usted nos dijo que el humor tiene que ver muchas veces con el amor y eso es algo que todos compartimos.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Fronteras

El viernes pasado a la mañana fui a renovar mi carnet de timonel en la Prefectura de Olivos. Cuando llego me dicen que hace dos semanas no hay sistemas en Prefectura. O sea, desde que asumió Aníbal Fernández. No me quiero imaginar lo que deben ser las fronteras del norte, con el narcotráfico. Por suerte mis hijas no van más al colegio. Pobre mi país.

Pablo Gowland

DNI 12.900.952

Lucas, ni uno menos

Mientras el ministro de Seguridad de la Nación se dedica a hacer inteligencia para contar con el dato de la escuela a la que asisten las hijas de un conocido humorista gráfico y así amenazarlo, en forma pública, por una opinión, ¿quién de dedica a hacer inteligencia para saber cómo operan los motochorros que no solo roban, sino que también matan a sangre fría por nada? Mientras el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se dedica a filmar ridículos spots y a acaparar cuanto micrófono tiene adelante para publicitar sus andanzas, ¿quién se dedica a prevenir el delito? Mientras no se dediquen a desactivar las redes de connivencia criminal entre mafias, narcos, barras, sindicalistas, política, policía y justicia seguiremos viviendo con miedo. La población está llegando al límite de su paciencia, ya no hay relato que modifique esta realidad angustiosa.

Mis hijos, como tantos otros, se fueron del país hace años expulsados por los robos a los que fueron sometidos. Hoy, a pesar del inmenso dolor que me provoca tenerlos lejos, siento la tranquilidad de saberlos más seguros.

Exijamos que al frente de la cartera de seguridad nombren a personas idóneas y profesionales en la materia, que trabajen sin descanso para los ciudadanos, que estamos cada vez más desprotegidos, y para que no tengamos que lamentar otra muerte injusta y dolorosa como la de Lucas Cancino. Nunca más.

Adriana Vilariño

adrianavilarino@yahoo.com.ar

Lo que no se habla

Hace siete años que trabajo con venezolanos, debido a mi trabajo como selectora de personal. Venían entonces a hacer posgrados. Los últimos migrantes huían de su país. De lo que no se habla es de que huían no solo por la falta de oportunidades, del desabastecimiento, de los sueldos de hambre, de la falta de libertad, sino de la degradación social de sus connacionales. Conocí a una mujer que le mataron a su joven esposo delante de sus hijos, a una joven que la intentaron secuestrar dos veces, a varios que los asaltaron y les robaron el auto, comentando que todos tienen familiares con balas en sus cuerpos en situaciones de atraco. Una madre con una situación económica aceptable se mudó porque sus dos hijas adolescentes sufrieron intentos de abuso en varias oportunidades y padecían ataques de pánico y no querían ni ir a estudiar. Una joven que vino a una entrevista comentó, contenta, que nadie le había quitado la botella de agua mineral que traía en la mano y que el colectivo era nuevo y que no había riesgo de que se desfonde. En confianza hablan con pudor de sus connacionales. Eran un pueblo educado, con sueños y deseos de superación, que fueron llevados a la degradación.

¡Argentina, despierta!

Que la corrupción, que el autoritarismo, que las mentiras de nuestros dirigentes no nos arrastren a igual destino.

Estela Frontini

DNI 6.689.291

Pena de muerte encubierta

En la provincia de Buenos Aires se liberaron alrededor de 5000 presos de entre 25 a 50 años por riesgo a contraer Covid durante 2020, esos mismos presos reincidieron en un 60%. Otro mundo es la provincia de Santiago del Estero, donde se aplica la pena de muerte encubierta. La Justicia Federal le niega la prisión domiciliaria a un anciano de 73 años con cáncer en estado avanzado. ¿Los motivos? Es un preso de las mal llamadas causas de lesa humanidad, por consiguiente para la Justicia no tiene derechos. Este anciano se encuentra cumpliendo prisión desde hace 18 años, encontrándose en condiciones no tan solo de obtener la prisión domiciliaria por la edad (70 años), sino que cursa una enfermedad terminal, debidamente acreditada desde el mes de mayo del corriente año, además se encuentra también en condiciones de ser acreedor de la libertad condicional por cumplimiento de las 2/3 partes de la condena en cárcel común (como repiten las organizaciones de DD.HH.). Me pregunto, como ciudadano más que como hijo político: los grupos defensores de derechos humanos, ¿de qué se ocupan en este país? El juez de ejecución del TOF de Santiago del Estero, ¿qué espera para cumplir con su obligación de respetar las leyes que habilitan a mi suegro a poder pasar sus últimos días en su hogar?

Basta del abandono de personas ancianas que ya pagaron en exceso el hecho de defender la patria. ¡Basta de ajuste de cuentas político! Que este hombre vuelva a su hogar a rodearse de sus afectos antes de sus días finales en este mundo.

Cristian Domínguez

cristian_jd3@hotmail.com

Agenda ideológica

Muchas voces se han levantado contra la puesta en escena de Theodora. Y por supuesto otras defienden la libertad de expresión, la libertad de la creación artística, etcétera. Me parece que aquí el argumento de la libertad de expresión no corre, porque lo que ha hecho la dirección artística del Teatro Colón es análogo a traer aquí, al Museo de Bellas Artes, la pintura La Gioconda e invocando la libertad de expresión y la creación artística, decir que Gioconda era una mujer sometida por el patriarcado y arrojar al famoso cuadro un litro de pintura roja. Lo que hicieron en el Colón fue destrozar una obra con total desprecio por la intención de Haendel, su creador. Utilizaron una música sublime, cuyo autor la pensó para exaltar la historia de una mártir cristiana, para publicitar su agenda de género, que obviamente está en las antípodas de la intención del creador del oratorio. Esto en buen castellano se llama “bastardear”: falsear una cosa para que pierda autenticidad. El mensaje para los que perpetraron esto sería: si quieren dar notoriedad al texto de Althus-Reid, compongan un oratorio y acompáñenlo con los textos de su elección, pero no usen el talento de otro para publicitar su agenda ideológica: la gente se da cuenta.

Luisa Zorraquin

Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Acton

DNI 13.565.977

Discépolo tenía razón

Enviudé el 11 de enero de 2020. A partir de allí emprendí un camino lleno de vicisitudes para intentar que el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires me otorgase el beneficio de la pensión que por derecho me corresponde desde la misma fecha de fallecimiento de mi esposo, quien revestía el carácter de jubilado ante ese organismo. Recién en septiembre de 2021 pude percibir el primer haber mensual que se me otorgó. Obviamente sigo esperando los 18 meses que inmoralmente y a valores históricos algún día llegaré a percibir, y con estupor ahora veo y escucho cómo el irresponsable gobierno de la provincia de Buenos Aires deja de cumplir con sus obligaciones y se dedica de una manera vergonzosa y electoralista a regalar el dinero de los contribuyentes, en lugar de dar cumplimiento acabado con las obligaciones de pago que nos adeudan. En cambio, regalan viajes de egresados, bicicletas y electrodomésticos. Cuánta razón tenía Discépolo en la letra del inmortal tango “Cambalache”.

María Rosalía Olariaga de Olivera

DNI 3.722.057

PAMI

En PAMI he realizado el pedido de una silla de ruedas para mi madre, Rosa del Carmen Canavides,

postrada desde junio de este año, y hasta ahora no la ha recibido. ¿Qué feliz Día de la Madre puede pasar?

Gustavo Ribera

DNI 22.570.233