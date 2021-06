Los peores de la clase, ¡gracias Esteban! y mujeres olvidadas

Los peores de la clase

Nuestra diplomacia ha caído nuevamente en el error de avalar lo que no corresponde, al ponerse del lado de los países que pisotean la democracia, como es el caso de Nicaragua y su “Ortega eterno”. Si tomamos al mundo como si fuera un aula de escuela, la Argentina hoy se sienta al fondo, falta a las pruebas, no entrega los trabajos ni respeta a los profesores y se junta para tirar tizas con los peores de la clase. Y, por supuesto, el mundo nos manda a marzo…

Francisco E. Cavallero

¡Gracias, Esteban!

Felicito a LA NACION por la excelente entrevista al senador y exministro de Educación Esteban Bullrich. Una página llena de esperanza, fortaleza y superación. Un testimonio ejemplar para tantos que quizás quieran bajar los brazos en la actual situación de enojo, mediocridad y desesperanza. Esteban, desde su grandeza espiritual, nos enseña que nada puede vencernos si así lo decidimos y nos da un único secreto para lograrlo: transformar la adversidad en positiva esperanza y que, además, ¡esta es expansiva!

Beatriz Moreno

Decídase y sea héroe

Soy argentina y patriota. Orgullosa de serlo. Cuesta mantener ese orgullo. Avergüenza el presente y duele el futuro. Quiero pedirle, señor Presidente, que salve a esta Argentina agónica. La patria es indestructible. Anida en el corazón con amor por lo nuestro. Es pasión y orgullo por quienes nos legaron valores, con coraje y sin pedir nada a cambio. La patria vive en uno, donde y como estemos. Nadie la puede destruir. Pero sí se pueden destruir el país, la república y a los argentinos.

El país explota, la nación cruje. ¿Y la república? Enumero moribundos: libertad, democracia, federalismo, poderes independientes.

Hay mentiras, agresiones, confusión. No hay esperanza. Cambie el rumbo, por favor. Sea valiente como los que parieron la Argentina libre con moral y valores. No tema a nadie que se lo impida. Millones de argentinos lo apoyaríamos. No damos más. Ni los que no lo votamos, ni aquellos de quienes pretende el voto.

“Cambiar el destino de la Argentina, levantarla. Soy el único que puede hacerlo hoy”. Suena bien, ¿no?

Juéguese por un lugar importante en nuestra historia. O renuncie. Aunque no lo sugiero por razones obvias. Decídase. Mascherano le diría: “Hoy te convertís en héroe”.

María José Copello

Mujeres olvidadas

Nadie parece darse cuenta de un sector de la población que está olvidado por el Estado, y desde ya para la sociedad, a la que le resulta invisible o descartable. Me refiero a mujeres de mediana edad, de entre 40 y 50 y más años, solteras, sin hijos, sin familia que las ayude, desde ya que nadie les da trabajo por más estudios y educación que tengan. Sin trabajo, sin ayuda de nadie, no tienen ingresos. Sin edad aún para jubilarse. Por no tener hijos, no corresponde ninguna ayuda por parte del Estado, ni siquiera vivienda.

Sin personalizar, digo que me encuentro en este grupo, y obvio no soy la única. Y no entiendo que esto suceda. Me encuentro viviendo ahora en Santiago del Estero capital, pero desde los 18 vivía en CABA. Y cuando quedé desamparada lo hice saber en el gobierno de la ciudad, sin obtener respuesta. Lo mismo que ahora sucede en Santiago. Lo he hecho saber en la gobernación, en Defensoría del Pueblo de la ciudad y de la provincia y de la Nación, en DD.HH. de la provincia y de la Nación, en la municipalidad, en Desarrollo Social. Y no sé si me estoy olvidando de alguien. No obtuve solución. A propósito, ¿qué hay sobre los derechos humanos para este grupo? ¿De que todos somos iguales ante la ley, tenemos derecho a una vivienda digna, el derecho a la vida, y que la ley protege estos derechos? Bien, gracias.

Es hora de salir de este ostracismo y actuar en favor de este grupo injustamente olvidado. Ojalá esto ayude a tomar conciencia de lo que se hace y lo que no se hace. Esto es real, existe, por más que se lo deje de lado y se lo ignore: el pecado y la condena por ser soltera, sin hijos, sin familia, solas y abandonadas a su suerte.

Susan Gorostiaga

susanagorostiaga@hotmail.com

Plan

Con justa indignación el gobierno nacional afirma que sí tiene un plan, enumeremos sus puntos principales: a) provocar el cierre de empresas; b) aumentar la pobreza; c) desalentar las inversiones; d) fomentar la mentira; e) seguir emitiendo descontroladamente; f) atacar las instituciones; g) etc. A los que todavía piensan que el Gobierno no tiene un plan, los hechos demuestran que están totalmente equivocados. ¡Hay plan!

Osvaldo R. Massa

Puente en Caballito

El puente vehicular entre el club Ferrocarril Oeste y terrenos privados fue construido e inaugurado en el período 2006/2007, durante la administración del intendente Jorge Telerman, por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Varios carteles indicaban su carácter provisorio, hasta que se construyera el soterramiento del F.C. Sarmiento, obra comenzada y detenida. Como su estructura no estuvo preparada para grandes cargas, recientemente colocaron un cartel que prohíbe ser transitado por camiones y colectivos, pero solamente fue ubicado en uno de los accesos, sobre la calle Yerbal, y omitieron el de la avenida Avellaneda. También está prohibido transitarlo en bicicleta, se debe hacer caminando, por el carril peatonal del lado del club Ferro. Sería conveniente que el gobierno de la ciudad tenga presencia en la zona para que se cumplan esas prohibiciones y ordenar el tránsito en los cruces de avenida Rivadavia y Nicasio Oroño y de Nicasio Oroño y Yerbal. El volumen vehicular supera las frecuencias de los semáforos, lo que lleva a cometer peligrosas infracciones. Además, deberían agregarse los carteles omitidos.

José Luis Villaveirán

En la Red Facebook

El Gobierno evalúa combinar vacunas

“No mientan más, lo único que piensan es en el voto”- Zully Pereyra

“Si sabían que la segunda dosis de la Sputnik estaba tan demorada, ¿por qué siguieron aplicando esa vacuna y hoy hay un desfase de 7.000.000? Yo me di la primera y ya veo que no llego a la segunda. Todo mal”- Graciela Rivas

