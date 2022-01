Mejoras, discriminación, actitud suicida

Mejoras

Con el fundamento de “favorecer los procesos de conectividad digital de los internos conforme el desarrollo de sus actividades”, el gobierno nacional decidió invertir mil millones de pesos para mejorar el servicio de internet de los presos. Esto que parecería un absurdo despropósito demuestra sin embargo el espíritu agradecido de este gobierno hacia el sector que le resultó más afín en las últimas elecciones, favoreciendo de este modo sus actividades extracarcelarias.

Roque A. Sanguinetti

Discriminación

La Convención Interamericana de Protección de los DD.HH. de las Personas Mayores (ley 27.360) fue creada por iniciativa de la República Argentina. Dispone una serie de derechos, privilegios y trato preferencial, desde lo administrativo hasta lo judicial, para los mayores de 60 años. Pero los jueces federales la ignoran en el caso de los militares y otros acusados de delitos de lesa humanidad, quienes son privados de la excarcelación, de la libertad condicional, de la detención domiciliaria y otras normas humanitarias del proceso penal de las que goza todo el resto de la ciudadanía. Discriminar por el delito por el cual se acusa es igual que hacerlo por el color de piel, por el sexo, la raza o la religión. Los más altos tribunales del país deben rectificar esta abominable práctica sea que tenga su origen en razones ideológicas, en la cobardía o en la conveniencia política. La libertad y la igualdad ante la ley sostienen todo el resto de las garantías; sin ellas, no es posible reconocernos como nación.

Ricardo Saint Jean

DNI 1.092.485

Actitud suicida

Lejos de aplaudir la actitud irresponsable de la legisladora que apenas juró por la patria al asumir su cargo se tomó vacaciones en Disney, con las consecuencias negativas conocidas, me preocupa la actitud suicida, política e institucionalmente hablando, de quienes votaron por un cambio republicano, que no se cansan de equiparar diariamente a todos los políticos, mezclándolos en el mismo barro. Me hace recordar las despiadadas críticas que recibió el gobierno de Cambiemos apenas quiso aplicar los necesarios aumentos de tarifas, tanto de sus opositores como de integrantes de su misma coalición. Y así nos fue, más allá de errores y de tener minoría parlamentaria. No digo que haya que aplaudir todo como hacen los seguidores de partidos populistas. Se sabe que los votantes republicanos y liberales somos más independientes en nuestras opiniones y eso nos genera coaliciones más frágiles que las de pensamiento único. Pero no desgastemos las posibilidades de una alternancia posible con nuestra rígida crítica permanente. Y esto vale también para los integrantes de la coalición opositora. Si seguimos ingenua e injustamente con el “todos los políticos son iguales” y “que se vayan todos”, podemos encontrarnos con la sorpresa de un líder extremista, tanto de izquierda como de derecha, que logre ser votado y acabe con los principios republicanos.

Jorge Reynoso Naón

DNI 4.381,522

Sin campanadas

Hace años se prohibió en toda la Argentina el hermoso sonido de la campanas en los altos de las grandes y pequeñas iglesias. Una mala idea enmudecer el glorioso repiqueteo que conlleva un mensaje de felicidad en un casamiento o un bautismo, o de tristeza y recogimiento en un funeral. Qué les pasa a nuestras autoridades de tomar semejantes medidas contra una costumbre ancestral… ¿qué sería de la vieja Europa sin sus sonidos de fantásticas campanadas para Nochebuena y Año Nuevo? En Italia el Duomo de Milán, en Alemania la catedral de Colonia, Notre Dame en París, Westminster en Londres…

Esta medida fue tomada después de una queja por “ruidos molestos” de pocos vecinos en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa (si no recuerdo mal), lo cual dejó a miles y miles de vecinos en todo el país sin la gloria de escuchar un sonido con tanta historia. Ruego a las autoridades competentes que revean esto y que algún día volvamos a oír en nuestros pueblos y ciudades (aunque sea brevemente, para que no llegue a ser “molesto”) el repiqueteo de los campanarios. Sería un aporte a la cultura que se fue perdiendo en la Argentina.

Marta Helena Stange

Ugarit

Como integrante de la colectividad sirio-libanesa de nuestro país –tercera en importancia luego de la italiana y la española–, celebro vuestra publicación del 2 de enero de la nota original de BBC que destaca la forma más antigua conocida de escritura, representada por la técnica cuneiforme de las tablillas de Ugarit, de trascendencia mundial. El milenario lenguaje ugarítico marcó una etapa primigenia del alfabeto semita, que originó los demás alfabetos del mundo y se consolidó posteriormente con su etapa aramea, en épocas de nuestro señor Jesucristo. Resulta empero esencial recordar que esa historia de 5000 años, de la que dan cuenta los antropólogos, historiadores y demás académicos citados, tiene y ha tenido siempre un punto de referencia a la hora de consignarle una herencia. Se trata de la herencia siria, de una milenaria Siria natural que abarca la región que hoy conocemos como Cercano Oriente, Creciente Fértil o Medio Oriente árabe, y que incluye el área geográfica de la Mesopotamia, que hoy ocupan los modernos Estados de Siria e Irak. Es precisamente en la costa mediterránea del noroeste de la República Árabe Siria donde se encuentra situada la ciudad de Ugarit, más precisamente en la gobernación de Lataquia. Allí, un yacimiento arqueológico es punto de atracción turística y cultural para todo el mundo y es reconocido como patrimonio cultural sirio por la Unesco. Sobre la base de la trascendencia de esta herencia histórica siria y su importancia para el desarrollo cultural de la humanidad toda, una insigne entidad representativa de nuestra colectividad, el Club Sirio Libanés de Buenos Aires, entrega en forma anual desde hace más de 20 años los Premios Ugarit a la excelencia, a personalidades de la colectividad y la sociedad argentina en general.

Yaoudat Brahim

DNI 16.539.115

